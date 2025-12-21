Colombia

Así despidió la rama judicial a María Victoria Calle Correa, la exmagistrada de la Corte Constitucional que detuvo la reelección de Álvaro Uribe

El país jurídico reaccionó al deceso de la abogada antioqueña, que en dos ocasiones fue presidenta de la Corte Constitucional y con su voto se opuso a la prolongación del mandato del expresidente de la República

Ella era María Victoria Calle
Ella era María Victoria Calle Correa, exmagistrada de la Corte Constitucional, que falleció en Medellín - crédito Colprensa

Se confirmó el domingo 21 de diciembre de 2025 el fallecimiento de María Victoria Calle Correa, exmagistrada y primera mujer en presidir en propiedad la Corte Constitucional; en un suceso que causó un profundo dolor en la rama judicial del país. Su deceso motivó expresiones de reconocimiento por parte de instituciones y figuras del sector, que resaltaron su legado en la defensa de los derechos fundamentales y su papel en historia jurídica como parte del alto tribunal.

Diversas entidades judiciales expresaron de manera pública su pesar y admiración por la trayectoria de Calle Correa. La Corte Constitucional, ente en el que ejerció como magistrada entre 2009 y 2017 y que presidió en dos periodos, destacó que la exmagistrada “partió en paz, acompañada de su familia y rodeada de inmensa gratitud”. Así pues, rindió homenaje a la togada que, en su momento, se opuso a la segunda reelección del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Por su parte, el Consejo de Estado y la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, lamentaron su fallecimiento y recordaron su vínculo familiar con Gustavo Gómez Aranguren, expresidente de esa corporación. Una noticia que sacudió el espectro nacional, pues incluso el jefe de Estado, Gustavo Petro, actualmente apartado del poder judicial y, en especial, de la Corte Constitucional,expresó su pésame por la partida de esta reconocida abogada.

María Victoria Calle Correa fue
María Victoria Calle Correa fue en dos ocasiones presidenta de la Corte Constitucional - crédito Corte Constitucional

Asimismo, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) la describió como una “destacada jurista y referente de la justicia constitucional en Colombia”, y rindió homenaje a su vida dedicada al servicio de la justicia. Entre las voces del sector, el exmagistrado José Gregorio Hernández resaltó su “excelente actividad judicial y académica”, mientras que el exministro de Justicia Wilson Ruiz la definió como una “jurista ejemplar” y remarcó su integridad y compromiso con la justicia.

Entretanto, la defensora del Pueblo, Iris Marín, también tuvo un emotivo mensaje para recordar a Calle Correa. "Nos despedimos de una jurista increíble, referente de imparcialidad y justicia, decisiones y límites claros. Su trayectoria es un legado para la justicia. Un abrazo solidario para su familia y seres queridos. Pronunciamiento al que se sumó la actual magistrada de la Corte Constitucional, Natalia Ángel, a la que describió como “una mujer valiente e independiente”.

¿Quién fue María Victoria Calle Correa?

Nacida en Medellín el 8 de mayo de 1959, Calle Correa construyó una sólida formación académica. Se graduó como abogada en la Universidad de Medellín y obtuvo especializaciones en Derecho Administrativo por la Universidad Santo Tomás y la Universidad de Salamanca, así como en Derecho Laboral y Relaciones Industriales; y además, alcanzó el grado de magíster en Derecho Administrativo en la Universidad Externado de Colombia.

Su carrera incluyó cargos de relevancia tanto en el sector público como en el privado. Entre 1992 y 2000, fue Secretaria Jurídica de la Gobernación de Risaralda bajo tres administraciones. En la rama judicial, ejerció como Juez Quinta Penal Municipal de Pereira y fue conjuez del Tribunal Contencioso Administrativo de Risaralda durante más de una década; mientras que en el privado ocupó la Vicepresidencia Jurídica de La Previsora Seguros S.A. entre 2005 y 2009.

María Victoria Calle Correa, exmagistrada
María Victoria Calle Correa, exmagistrada de la Corte Constitucional, tenía 66 años - crédito Colprensa

Su llegada a la Corte Constitucional en 2009, tras ser elegida por el Senado de la República de una terna presentada por el entonces presidente Álvaro Uribe, marcó el inicio de una etapa decisiva en su vida profesional. Durante su magistratura, Calle Correa participó en decisiones de alto impacto, como la declaración de inexequibilidad de la ley que pretendía habilitar una segunda reelección presidencial en 2010 justamente de su nominador, Uribe.

Fue ponente y defensora de sentencias que garantizaron el matrimonio igualitario y la protección de los derechos de salud, como la Sentencia T-760. Su presidencia en el alto tribunal se caracterizó por el énfasis en la transparencia y la autonomía judicial, lo que sin duda consolidó su imagen como referente en la defensa de los derechos de las minorías y la justicia constitucional, en era que se extendió hasta 2017, cuando se retiró por un accidente cerebro vascular.

Pese a su desvinculación, Calle Correa continuó vinculada al ámbito académico como docente en la maestría de Derecho Constitucional de la Universidad Libre Seccional Pereira, ciudad que consideraba su hogar adoptivo. Allí recibió la Orden Estrella de Risaralda en reconocimiento a su aporte a la región y al país y, en el plano personal, compartió su vida con Gómez Aranguren, exmagistrado y expresidente del Consejo de Estado.

