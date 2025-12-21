Asesino serial de adultos mayores en el Eje Cafetero hizo terrible confesión sobre su compañero de celda: “Lo veo dormidito”

Juan Carlos Villa Cardona confresó su desprecio por la humanidad - crédito Más allá del silencio/Instagram

Juan Carlos Villa Cardona es un hombre que, después de saber de él, es imposible olvidar. Su frialdad y crueldad con la que cuenta cómo cometió al menos 11 homicidios no dejan de ser un tema de estudio por parte de especialistas psiquiátricos que busquen determinar el origen de estos crímenes.

Aunque en septiembre de 2025, el periodista Rafael Poveda, del pódcast Más Allá del Silencio, entrevistó al sanguinario asesino, vio la necesidad de que su caso en el programa digital tuviera segunda parte.

Fue por ello que Poveda regresó a la cárcel La Dorada (Caldas), en compañía de los psicólogos Jessica Riaño (neuropsicóloga) y Belisario Valbuena (forense y criminólogo), para hallar otros rasgos de su personalidad que permitan entender el por qué de su “desprecio hacia la humanidad”, como lo afirmó en varias ocasiones en la entrevista.

Juan Carlos Villa Cardona podría atentar contra alguien en la cárcel

Una de las revelaciones más perturbadoras que dijo Villa Cardona a los profesionales fue admitir con frialdad su inclinación homicida hacia su actual compañero de celda.

En la entrevista abordó un episodio específico de amenaza letal contra su compañero de celda: “(...) cuando choco con él, lo veo dormidito, yo me siento a pensar, quisiera quitarle la vida. Necesito es que me pegue (...) Yo busco la muerte”.

Y añadió: “Quisiera quitarle la vida, pero como soy capacitado mental para dominarme, no lo hago. Me da risa porque sigo en la lucha entre el bien y el mal, pero me arrodillo y trato de controlarme”, declaró Villa Cardona.

Juan Carlos Villa Cardona confesó que ha pensado en quitarle la vida a su compañero de celda - crédito Más allá del silencio/Youtube

El relato del homicida en serie expone su cotidianeidad bajo encierro extremo, donde la violencia permanece latente como una opción recurrente. “Si me ponen a un hermano, o a alguien que me haya traicionado, en la celda, lucharé para que pierda la vida. O la pierde él, o la pierdo yo”, afirmó.

Estas expresiones delinean un perfil criminal que no se oculta ni muestra remordimiento, al contrario: “No siento remordimiento por el ser humano. Para mí el humano es como una gallina”, expresó el interno, dejando constancia de una perspectiva calculadora y carente de empatía, según detalló el especialista Valbuena.

Valbuena agregó: “No es un tipo loco; es un sujeto absolutamente centrado en la realidad, muy astuto, un lector del ambiente. Está consciente de los crímenes que cometió”.

El especialista identificó características psicopáticas: incapacidad de registrar emociones ajenas, falta de culpa y habilidad para manipular su entorno inmediato.

Una hoja escrita y una farsa de sordomudez fueron las principales herramientas que utilizó Villa Cardona para ingresar a las viviendas de sus víctimas en zonas rurales de Risaralda - crédito iStock; Más allá del silencio podcast / YouTube

Durante las sesiones de observación, Villa Cardona mostró notables cambios en su actitud dependiendo de la persona que lo entrevistaba. Con Valbuena, optó por actuar con control; con la neuropsicóloga, su actitud fue diferente, y frente a Poveda, retomó una postura más desafiante. “Fue interesante comparar los tres escenarios. Demostró una mente utilitaria y una capacidad para leer y explotar el ambiente”, sostuvo el psicólogo en el pódcast.

El testimonio de Villa Cardona incluyó el reconocimiento de su participación en la muerte de al menos 11 personas.

Argumentó que sus crímenes siguieron patrones definidos: primero la vena derecha, luego la izquierda, asegurando que la víctima no sobreviviera: “El partir de la derecha, la llave de aquí donde está usted inmediatamente. Si usted se salva queda en coma, o sea, que nunca va a vivir”.

Según lo relatado en el programa, la mayoría de sus víctimas eran adultos mayores, a lo que atacaba como parte de una ira dirigida contra las figuras parentales. “El abandono, la mentira de mis padres, eso me generaba ira hacia personas mayores. Por eso mi victimología es tan particular”, refirió Villa Cardona.

Juan Carlos Villa Cardona, conocido como “el terror de Risaralda”, cumple una condena de cuarenta y tres años en la cárcel de La Dorada por múltiples homicidios - crédito FiscaliaCol / X

La neuropsicóloga Riaño exploró episodios de la infancia del reo. Desde los siete años fue criado por abuelos y una tía, separado de sus padres biológicos, circunstancia que, según Riaño y Valbuena, constituyó un antecedente frecuente en asesinos en serie, pero no la causa exclusiva. Villa Cardona relató abusos, encierros y humillaciones, narrando con detalle cómo construyó desde joven estrategias de engaño y resentimiento.

El análisis forense determinó que Villa Cardona no presenta signos de psicosis, sino un cuadro de personalidad antisocial. “No encontramos que sea impulsivo; planea, organiza y utiliza una lógica propia de sujetos utilitarios”, explicó Valbuena.

Incluso la relación con su hijo fue interpretada por los expertos como un recurso emocional para manipular, más que una muestra de afecto genuino: “Se apalanca en su hijo para generar empatía en los demás, no por verdadero afecto”, comentó el psicólogo forense.

Respecto a la convivencia en prisión, los expertos recabaron señales de peligro inminente, pues Villa Cardona reconoció la existencia de situaciones con otros internos y la imposibilidad de tolerar a personas asociadas a su pasado. Por ello, el psicólogo fue directo en su recomendación: Villa Cardona no debe compartir celda con adultos mayores, pues existe riesgo extremo de violencia.

La frase que le salvó la vida a una de sus víctimas

En su relato, el propio interno dejó al descubierto la única alternativa para “perdonarle” la vida a sus víctimas: “No dejo testigos. Si a alguien lo perdonaba era porque me decía ‘creo en Cristo’, si no, era una víctima más”.

Agregó que “la muerte me parece el descanso del hombre; admiro la muerte”. Incluso, indicó que le gustaría morir antes de superar la tercera edad; no obstante, reconoció que no sería capaz de suicidarse.