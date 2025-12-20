Transporte terrestre se alista para diciembre con millones de viajeros y un llamado urgente al Gobierno

El transporte terrestre en Colombia se prepara para movilizar más de 13 millones de pasajeros durante la temporada decembrina - crédito Colprensa

Antes de que termine el año y millones de colombianos emprendan viaje para reencontrarse con sus familias o tomarse unos días de descanso, el transporte terrestre afina su engranaje. La Asociación Nacional de Transporte Terrestre de Pasajeros por Carretera (Aditt) aseguró que el sector llega preparado para responder a la alta demanda típica de la temporada decembrina, con una operación reforzada en terminales y corredores clave, aunque con una advertencia clara al Gobierno, sin condiciones adecuadas de movilidad y seguridad, el sistema se resiente.

Las proyecciones del gremio dan cuenta de un movimiento significativo. Solo en diciembre se espera la movilización de más de 13,2 millones de pasajeros en el transporte intermunicipal y la realización de cerca de 1,23 millones de despachos vehiculares desde las distintas terminales del país. Frente al mismo mes del año anterior, estas cifras representan un crecimiento del 2,02% en número de pasajeros y del 2,8% en despachos, un comportamiento que Aditt interpreta como una señal de recuperación gradual tras años complejos para el sector.

Para responder a ese aumento, las empresas afiliadas activaron planes operativos especiales. La estrategia incluye refuerzos de flota, ajustes en los horarios de salida y mayor presencia operativa en las principales terminales, especialmente en los días de mayor flujo, antes y después de las celebraciones de fin de año. El objetivo, según el gremio, es mantener la continuidad del servicio y evitar cuellos de botella en momentos de alta concentración de viajeros.

La planificación anticipada ha sido clave en este proceso. Aditt explicó que la preparación se apoyó tanto en el comportamiento histórico de la demanda como en las proyecciones actuales, teniendo en cuenta que el transporte terrestre sigue siendo uno de los principales medios de desplazamiento del país. Cada temporada, millones de personas lo utilizan no solo para viajar por vacaciones, también por razones laborales, educativas, familiares, turísticas y para acceder a servicios básicos.

En paralelo al anuncio operativo, el gremio hizo un llamado directo a los usuarios. La recomendación fue clara, planear los viajes con anticipación, comprar los tiquetes únicamente a través de empresas habilitadas y optar siempre por el transporte legal. Para Aditt, estas decisiones individuales también contribuyen a una operación más ordenada del sistema en una de las épocas de mayor presión logística.

La asociación recordó que adquirir los tiquetes en canales formales garantiza a los pasajeros coberturas, seguros y condiciones de servicio reguladas, además de facilitar la gestión en las terminales. También insistió en la importancia de verificar con antelación horarios, rutas y condiciones de viaje, una práctica que ayuda a reducir congestiones y tiempos de espera en los puntos de salida.

Más allá del esfuerzo del sector y de los usuarios, Aditt puso el foco en un factor que considera determinante, el estado de las vías y la libre circulación. En su pronunciamiento, el gremio pidió al Gobierno nacional adoptar medidas efectivas que garanticen la movilidad durante la temporada, al advertir que los bloqueos y cierres viales tuvieron impactos directos sobre la operación, la seguridad de los pasajeros y la regularidad de los servicios.

“El transporte terrestre de pasajeros es un servicio público esencial y un eje fundamental para la integración territorial, el acceso al trabajo, la educación, la salud y el turismo. Sin condiciones mínimas de seguridad y movilidad, el país se paraliza”, señaló Aditt, al señalar el papel estratégico del sector en la vida cotidiana y en la economía.

El diagnóstico sobre los bloqueos no es nuevo, pero sigue siendo preocupante. Según cifras del gremio, entre 2022 y 2025 se registraron en promedio 148 bloqueos mensuales en las vías del país. Dentro de ese panorama, la vía Panamericana aparece como uno de los puntos más críticos, con cerca de seis cierres mensuales en promedio durante ese periodo.

Aditt explicó que estas interrupciones no solo generan retrasos en los itinerarios y sobrecostos operativos, sino que aumentan los riesgos para conductores y pasajeros, y provocan pérdidas económicas que terminan afectando la competitividad regional. A su juicio, la recurrencia de los bloqueos se convirtió en una afectación estructural al derecho a la movilidad y a la libre circulación de millones de ciudadanos.

Durante el último año, los transportadores tuvieron que lidiar con una combinación de factores que inciden directamente en la calidad del servicio, el mal estado de algunas vías, los cierres asociados a problemas de orden público y el aumento de los tiempos logísticos y operativos. Estas condiciones obligan a realizar ajustes constantes en la programación de los despachos y en la experiencia de los usuarios.

En este contexto, Aditt reiteró su disposición a participar en espacios de diálogo y a trabajar de la mano con las autoridades en la búsqueda de soluciones. El mensaje, en plena antesala de la temporada alta, es que la movilidad de fin de año no depende solo de buses y terminales listas, sino de un entorno que garantice seguridad, legalidad y fluidez en las carreteras del país.