Colombia

Transporte terrestre se alista para diciembre con millones de viajeros y un llamado urgente al Gobierno

Aditt proyecta la movilización de más de 13,2 millones de pasajeros y un refuerzo en la operación de buses y terminales durante la temporada de fin de año

Guardar
El transporte terrestre en Colombia
El transporte terrestre en Colombia se prepara para movilizar más de 13 millones de pasajeros durante la temporada decembrina - crédito Colprensa

Antes de que termine el año y millones de colombianos emprendan viaje para reencontrarse con sus familias o tomarse unos días de descanso, el transporte terrestre afina su engranaje. La Asociación Nacional de Transporte Terrestre de Pasajeros por Carretera (Aditt) aseguró que el sector llega preparado para responder a la alta demanda típica de la temporada decembrina, con una operación reforzada en terminales y corredores clave, aunque con una advertencia clara al Gobierno, sin condiciones adecuadas de movilidad y seguridad, el sistema se resiente.

Las proyecciones del gremio dan cuenta de un movimiento significativo. Solo en diciembre se espera la movilización de más de 13,2 millones de pasajeros en el transporte intermunicipal y la realización de cerca de 1,23 millones de despachos vehiculares desde las distintas terminales del país. Frente al mismo mes del año anterior, estas cifras representan un crecimiento del 2,02% en número de pasajeros y del 2,8% en despachos, un comportamiento que Aditt interpreta como una señal de recuperación gradual tras años complejos para el sector.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La Asociación Nacional de Transporte
La Asociación Nacional de Transporte Terrestre de Pasajeros por Carretera refuerza la operación en terminales y corredores clave ante el aumento de la demanda - crédito Colprensa

Para responder a ese aumento, las empresas afiliadas activaron planes operativos especiales. La estrategia incluye refuerzos de flota, ajustes en los horarios de salida y mayor presencia operativa en las principales terminales, especialmente en los días de mayor flujo, antes y después de las celebraciones de fin de año. El objetivo, según el gremio, es mantener la continuidad del servicio y evitar cuellos de botella en momentos de alta concentración de viajeros.

La planificación anticipada ha sido clave en este proceso. Aditt explicó que la preparación se apoyó tanto en el comportamiento histórico de la demanda como en las proyecciones actuales, teniendo en cuenta que el transporte terrestre sigue siendo uno de los principales medios de desplazamiento del país. Cada temporada, millones de personas lo utilizan no solo para viajar por vacaciones, también por razones laborales, educativas, familiares, turísticas y para acceder a servicios básicos.

En paralelo al anuncio operativo, el gremio hizo un llamado directo a los usuarios. La recomendación fue clara, planear los viajes con anticipación, comprar los tiquetes únicamente a través de empresas habilitadas y optar siempre por el transporte legal. Para Aditt, estas decisiones individuales también contribuyen a una operación más ordenada del sistema en una de las épocas de mayor presión logística.

Las proyecciones de Aditt muestran
Las proyecciones de Aditt muestran un crecimiento del 2% en pasajeros y del 2,8% en despachos respecto al año anterior - crédito Terminal de Transporte de Bogotá

La asociación recordó que adquirir los tiquetes en canales formales garantiza a los pasajeros coberturas, seguros y condiciones de servicio reguladas, además de facilitar la gestión en las terminales. También insistió en la importancia de verificar con antelación horarios, rutas y condiciones de viaje, una práctica que ayuda a reducir congestiones y tiempos de espera en los puntos de salida.

Más allá del esfuerzo del sector y de los usuarios, Aditt puso el foco en un factor que considera determinante, el estado de las vías y la libre circulación. En su pronunciamiento, el gremio pidió al Gobierno nacional adoptar medidas efectivas que garanticen la movilidad durante la temporada, al advertir que los bloqueos y cierres viales tuvieron impactos directos sobre la operación, la seguridad de los pasajeros y la regularidad de los servicios.

“El transporte terrestre de pasajeros es un servicio público esencial y un eje fundamental para la integración territorial, el acceso al trabajo, la educación, la salud y el turismo. Sin condiciones mínimas de seguridad y movilidad, el país se paraliza”, señaló Aditt, al señalar el papel estratégico del sector en la vida cotidiana y en la economía.

El diagnóstico sobre los bloqueos no es nuevo, pero sigue siendo preocupante. Según cifras del gremio, entre 2022 y 2025 se registraron en promedio 148 bloqueos mensuales en las vías del país. Dentro de ese panorama, la vía Panamericana aparece como uno de los puntos más críticos, con cerca de seis cierres mensuales en promedio durante ese periodo.

Aditt recomienda a los usuarios
Aditt recomienda a los usuarios planificar sus viajes, comprar tiquetes en canales formales y optar por transporte legal para mayor seguridad - crédito JuanJo Martín/EFE

Aditt explicó que estas interrupciones no solo generan retrasos en los itinerarios y sobrecostos operativos, sino que aumentan los riesgos para conductores y pasajeros, y provocan pérdidas económicas que terminan afectando la competitividad regional. A su juicio, la recurrencia de los bloqueos se convirtió en una afectación estructural al derecho a la movilidad y a la libre circulación de millones de ciudadanos.

Durante el último año, los transportadores tuvieron que lidiar con una combinación de factores que inciden directamente en la calidad del servicio, el mal estado de algunas vías, los cierres asociados a problemas de orden público y el aumento de los tiempos logísticos y operativos. Estas condiciones obligan a realizar ajustes constantes en la programación de los despachos y en la experiencia de los usuarios.

En este contexto, Aditt reiteró su disposición a participar en espacios de diálogo y a trabajar de la mano con las autoridades en la búsqueda de soluciones. El mensaje, en plena antesala de la temporada alta, es que la movilidad de fin de año no depende solo de buses y terminales listas, sino de un entorno que garantice seguridad, legalidad y fluidez en las carreteras del país.

Temas Relacionados

Pasajeros terrestresTransporte terrestreViajes de fin de añoAdittMovilización de pasajerosViajes en diciembreColombia-EconomíaColombia-Noticias

Más Noticias

Fernando Solorzano recordó su personaje en ‘Vecinos’ y contó por qué era cojo: “Me ayudó mucho para el personaje”

El actor dio detalles poco conocidos de uno de los personajes más recordados de la telenovela de Caracol Televisión, y hasta reveló lo que hubo detrás de su trágico final

Fernando Solorzano recordó su personaje

“Mi mujer me gobierna”: jugadores del Junior de Barranquilla cayeron en broma de sus parejas y estallaron las redes sociales

Tras la victoria en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, el equipo barranquillero está de vacaciones y continúa la celebración en compañía de su familia

“Mi mujer me gobierna”: jugadores

“Es gravísimo”: exministro Mauricio Cárdenas alertó por venta directa de TES por $23 billones por parte del Gobierno

El Ministerio de Hacienda informó que la operación se ejecutó con un inversionista extranjero, sobre el cual no entregó detalles

“Es gravísimo”: exministro Mauricio Cárdenas

Colombia tiene nuevo campeón mundial de boxeo: Carlos Utria se llevó el título en Arabia Saudita

El pugilista superó a Mujibillo Tursunov en la categoría superligero, por el Gran Prix que se celebró en la ciudad de Riad, además de un importante premio económico

Colombia tiene nuevo campeón mundial

Iván Cepeda prometió ejecutar una “revolución” en Colombia si llega a ganar las elecciones presidenciales 2026: “Avanzaré en entregar tierras”

El aspirante de la izquierda a la Casa de Nariño delineó los cuatro pilares de la propuesta, que incluye vías terciarias, acceso al agua, producción agropecuaria y fuentes de energía

Iván Cepeda prometió ejecutar una
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Secuestraron al primo hermano del

Secuestraron al primo hermano del alcalde de Corinto, Cauca: delincuentes tendrían al mandatario como objetivo inicial del rapto

Conductor que presenció el ataque del ELN en Aguachica relató lo sucedido: “Estalló la volqueta y quedó en llamas”

Atentado terrorista con tatucos, ametralladoras y cilindros bomba al batallón El Juncal en Aguachica, Cesar: siete soldados muertos

La violencia se reorganiza en Colombia, crecieron los grupos armados y el Estado pierde control territorial

Lo que se sabe de los dos presuntos disidentes de las Farc abatidos por el Ejército de Ecuador en zona fronteriza

ENTRETENIMIENTO

Fernando Solorzano recordó su personaje

Fernando Solorzano recordó su personaje en ‘Vecinos’ y contó por qué era cojo: “Me ayudó mucho para el personaje”

Disney+ Colombia: Estas son las mejores producciones para ver hoy

Karina García y Blessd protagonizaron inesperado reencuentro en el Barrio Antioquia: “Estaba nerviosa”

Los 10 podcasts más escuchados de Spotify Colombia hoy

Aida Victoria Merlano bromeó sobre su situación legal: “Estuve dos horas privada de la libertad”

Deportes

Colombia tiene nuevo campeón mundial

Colombia tiene nuevo campeón mundial de boxeo: Carlos Utria se llevó el título en Arabia Saudita

Atlético Nacional se pronunció sobre el futuro del técnico Diego Arias: esto pasará con el entrenador del verde

Heidenheim vs. Bayern Múnich: hora y dónde ver a Luis Díaz por la fecha 15 de la Bundesliga

Gerardo Bedoya reveló el partido que trata de no recordar en su carrera deportiva: “No soy capaz”

Jhon Durán vuelve a sonreír y le coquetea a la selección Colombia: así fue el gol que marcó con el Fenerbahçe en la liga turca