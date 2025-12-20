Colombia

Migrantes venezolanos impulsan la economía colombiana con miles de millones de dólares, estas son las cifras

Un estudio regional reveló el aporte de la migración venezolana al consumo, la recaudación fiscal y el mercado laboral en Colombia

Guardar
El impacto económico de los
El impacto económico de los migrantes venezolanos en Colombia se refleja en el consumo, los impuestos y el mercado laboral - crédito Colprensa

En Colombia, la presencia de migrantes venezolanos no solo se refleja en cifras de población o en debates sociales, también en un impacto económico concreto que atraviesa el consumo, los impuestos y el mercado laboral. Lejos de ser marginal, su aporte se ha convertido en un componente relevante de la dinámica económica nacional y regional, con efectos visibles en las finanzas públicas y en sectores clave como vivienda, comercio y servicios.

Un estudio de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) pone cifras a ese fenómeno. De acuerdo con el informe, los hogares venezolanos aportan más de 10.600 millones de dólares anuales a las economías de América Latina y el Caribe a través del gasto cotidiano. Colombia encabeza esa lista y concentra el mayor impacto económico derivado del consumo de esta población.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Colombia lidera en América Latina
Colombia lidera en América Latina el aporte económico de los hogares venezolanos, con cerca de 3.000 millones de dólares anuales - crédito Shutterstock

El análisis, que revisa datos desde 2021 en países como Colombia, Perú, Chile, Panamá, Ecuador, Costa Rica, República Dominicana y Aruba, muestra que el gasto de las personas migrantes se dirige, principalmente, a cubrir necesidades básicas. Vivienda, alimentos, educación y salud concentran la mayor parte de los recursos, mientras que la capacidad de ahorro sigue siendo limitada en casi todos los países evaluados.

Para la OIM, estos patrones confirman que la migración no representa una carga económica, sino una fuente de dinamismo. “La migración es una fuente de crecimiento económico, así como de creatividad y dinamismo. Cuando los gobiernos amplían las oportunidades para las personas migrantes a través de procesos de regularización e integración, toda la sociedad se beneficia”, afirmó Maria Moita, directora regional de la entidad para América Latina y el Caribe.

Colombia, el país que más recibe y más aporta del total de 10.600 millones de dólares que se movilizan anualmente por el consumo de hogares venezolanos en la región, cerca de 3.000 millones corresponden a Colombia. Esta cifra supera a la de países como Perú, que registra 2.405,61 millones de dólares, y Chile, con 2.403,21 millones. Más atrás aparecen Panamá, con 1.232,14 millones, y Ecuador, con 876,25 millones de dólares.

El gasto de los migrantes
El gasto de los migrantes venezolanos se concentra en vivienda, alimentos, educación y salud, según la OIM - crédito Cancillería

Ese consumo tiene un efecto directo sobre la recaudación fiscal. Al tratarse de gastos en bienes y servicios gravados, una parte significativa se traduce en impuestos indirectos, especialmente IVA. El estudio estima que, en conjunto, los migrantes venezolanos aportan alrededor del 1,2% del total de la recaudación tributaria en los países analizados.

En el caso colombiano, ese impacto es particularmente visible, en un solo año, la contribución fiscal de esta población superó los 529 millones de dólares. En Panamá, la cifra alcanzó los 203 millones. Para la OIM, estos datos refuerzan la necesidad de avanzar en políticas públicas que faciliten la formalización y la integración económica. “Estos datos subrayan la necesidad de seguir elaborando y priorizando políticas de integración que promuevan la inclusión económica y social de los migrantes en las comunidades receptoras”, señaló el informe.

Empleo, emprendimiento y barreras mas allá del consumo, el estudio destaca el papel de los migrantes venezolanos en la generación de empleo. En países como Panamá, los emprendimientos liderados por esta población han creado cerca de 40.000 puestos de trabajo, mientras que en Aruba impulsaron inversiones que superan los 1.100 millones de dólares. Aunque en Colombia el informe no detalló cifras específicas de emprendimiento, sí reconoce su crecimiento como un motor económico emergente.

La migración venezolana aporta alrededor
La migración venezolana aporta alrededor del 1,2% de la recaudación tributaria en los países analizados por la OIM - crédito AFP

En términos laborales, la tasa de empleo de los migrantes venezolanos es alta y alcanza el 83,9% a nivel regional. Sin embargo, este dato convive con una realidad compleja, la informalidad sigue siendo dominante y representa el 81,9% del empleo total de esta población.

El informe también advierte sobre un fenómeno persistente de subutilización del talento. “Hay un fenómeno de “degradación de habilidades””. En Colombia, solo el 18,3% de los migrantes venezolanos ejerce su profesión, una cifra inferior a la de Ecuador (30%) y superior a la de Perú, donde el porcentaje no llega al 10%.

Como consecuencia, muchas personas con formación técnica o universitaria terminan trabajando en sectores de baja calificación, como comercio, servicios generales o reparación de vehículos. Esta situación también se refleja en los ingresos. Incluso en actividades similares, los salarios de los migrantes suelen ser más bajos que los de los trabajadores locales. En Colombia, el ingreso promedio mensual de un trabajador venezolano es de 595 dólares, mientras que en Perú asciende a 698 dólares.

Temas Relacionados

Migrantes venezolanosEconomía migrantesEconomíaColombia-EconomíaMigrantes en ColombiaColombia-Noticias

Más Noticias

Encienden la polémica en Portugal, previo al partido ante Colombia: “Si jugamos mejor sin Cristiano, es en parte culpa nuestra”

Los lusos se verán con la Tricolor en el grupo K del mundial de la FIFA, pero con un fuerte debate sobre el nivel del equipo y lo que aporta el astro de Al Nassr

Encienden la polémica en Portugal,

⁠Subsidio entregado a Juan José Lafaurie desató pelea entre Iván Cancino y Sandra Ramírez: “Usted es una miserable”

La congresista, que hizo parte de las Farc, y el abogado, se hicieron señalamientos sobre criminalidad, impunidad y cinismo, ante críticas que surgieron contra Lafaurie

⁠Subsidio entregado a Juan José

Día 5 de la Novena de Aguinaldos 2025: oraciones, gozos y villancicos completos del 20 de diciembre

En numerosos hogares, la costumbre de reunirse frente al pesebre y participar en rituales religiosos se ha consolidado como un símbolo de identidad cultural y devoción en la región andina

Día 5 de la Novena

James Rodríguez volvió a ser liquidado en México por su paso por León: “Su ciclo dejó más preguntas que certezas”

El volante, que se encuentra libre, es fuertemente criticado por el poco aporte a la Fiera para pelear en la Liga MX y la Leagues Cup, sumado a que sus cifras no fueron las esperadas

James Rodríguez volvió a ser

Petro respondió a polémica de “jugadita” por decreto de emergencia y advirtió a los legisladores: “Implica bajar los salarios a los congresistas”

La reacción del mandatario ante la negativa del Congreso a la ley de financiamiento se centra en una propuesta que busca asignar mayor responsabilidad fiscal a los sectores de mayor capacidad económica para mantener los programas sociales

Petro respondió a polémica de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Conductor que presenció el ataque

Conductor que presenció el ataque del ELN en Aguachica relató lo sucedido: “Estalló la volqueta y quedó en llamas”

Atentado terrorista con tatucos, ametralladoras y cilindros bomba al batallón El Juncal en Aguachica, Cesar: siete soldados muertos

La violencia se reorganiza en Colombia, crecieron los grupos armados y el Estado pierde control territorial

Lo que se sabe de los dos presuntos disidentes de las Farc abatidos por el Ejército de Ecuador en zona fronteriza

Ministerio del Interior anunció recursos para la reconstrucción de Buenos Aires, Cauca, tras violento atentado

ENTRETENIMIENTO

Alejandro Estrada fue confirmado como

Alejandro Estrada fue confirmado como nuevo participante de ‘La casa de los famosos Colombia’

WestCol despidió a creadora de contenido con la que inició su camino en redes sociales: falleció en un accidente vehicular

Manuel Turizo apareció en la playlist de Barack Obama: no fue el único colombiano

Las mejores 10 películas de Netflix en Colombia para ver este fin de semana

Las series más populares de Netflix en Colombia para engancharse este día

Deportes

James Rodríguez volvió a ser

James Rodríguez volvió a ser liquidado en México por su paso por León: “Su ciclo dejó más preguntas que certezas”

Marino Hinestroza recibe nuevo espaldarazo para llegar a Boca Juniors: “Un jugador totalmente desequilibrante”

Polémica en Junior por posible salida de una de sus figuras que dejó duro mensaje: “No me dieron ninguna explicación”

Deportivo Cali alista otro fichaje de peso para el fútbol colombiano: Alberto Gamero lo confirmó

“Qué pasaría si el ‘Pibe’ Valderrama hubiera nacido en...”, el curioso ‘reel’ con IA que se hizo viral