Colombia

Juan David Tejada, conocido como ‘El agropecuario’, se despachó en elogios para Westcol: “Se portó muy bien con nosotros”

La expareja de Aida Victoria confesó que esperaba un ambiente tenso, pero terminó encontrando una convivencia madura y colaborativa que sorprendió a los fans del programa

La expareja de Aida Victoria Merlano dijo que no hubo tensión en el encuentro con el 'streamer' - crédito @letengoelchisme/IG

La llegada de Juan David Tejada, conocido como El Agropecuario, a La mansión de los streamers generó expectativas y sorpresas tanto entre los participantes como en la audiencia digital.

El formato, ideado por Westcol, reunió a varios creadores de contenido para experimentar el entorno de otros influenciadores, entre ellos Cami Pulgarín y JuanDa.

El anuncio de que los exnovios de Aida Victoria, Westcol y Tejada, participarán juntos en el mismo reality desató un torrente de especulaciones - crédito redes sociales

La experiencia de Tejada, marcada por la interacción con Westcol, reveló una dinámica inesperada y un ambiente de camaradería que contrastó con las tensiones previas. Durante una transmisión en vivo, El Agropecuario compartió su percepción sobre el recibimiento que tuvo en el programa:

“Lo que más me sorprendió fue como el recibimiento de la gente, del parcero de Westcol, se portó muy bien con nosotros y hubo una química muy bacana allá. La verdad, me sentí una chimba allá”, afirmó Juan David Tejada en la transmisión.

Esta declaración subraya el ambiente positivo que encontró, a pesar de las dudas iniciales sobre cómo sería recibido.

Juan David Tejada y Westcol en el mismo proyecto y ponen en el ojo de las redes sociales a Aida Victoria - crédito @westcol - @aidavictoriam - @jdt21_5/Instagram

Consultado sobre sus expectativas antes del encuentro, Tejada reconoció que anticipaba una situación distinta debido a antecedentes de desacuerdos: “No, yo pensaba que iba a ser diferente la situación, porque nosotros habíamos tenido como inconvenientes, pero la verdad, como más tenso”, explicó el creador de contenido.

Sin embargo, la convivencia en la mansión permitió que ambos mostraran una actitud madura y profesional. “Sí, somos unos señores y demostramos a la gente y a todo el mundo que somos personas maduras y personas que nos gusta es trabajar y ayudar a la gente”, sostuvo Tejada, resaltando el compromiso de los participantes con el trabajo colaborativo y el apoyo mutuo.

La reacción de los demás presentes en la transmisión reflejó el impacto que tuvo la interacción entre los creadores. Uno de los compañeros expresó: “Eso se vio muy chimba y también callaron más de una boca”, destacando la sorpresa y el efecto positivo que generó el encuentro entre “El Agropecuario y Westcol”.

Esto dijo sobre su relación con Aida Victoria Merlano

El empresario confesó que espera que su relación con Aida Victoria mejor por el bien de su hijo - crédito @clipsgp2/ TikTok

Juan David Tejada, conocido como “el Agropecuario”, expresó su deseo de mantener una relación pacífica con su expareja, la creadora de contenido Aida Victoria Merlano, por el bienestar de su hijo. La relación terminó poco después del nacimiento del menor y desde entonces las disputas entre ambos han sido públicas y constantes en redes sociales.

Aida Victoria ha acusado a Tejada de no contribuir económicamente a la manutención del niño y de haber vivido “gratis” durante su embarazo. Ante esta situación, el empresario respondió: “Yo creo que sí, que las cosas se van a organizar, no por nosotros, sino por el niño, para que podamos llevar la fiesta en paz… En cualquier momento las cosas se van a organizar cuando baje la tensión y todo”.

Respecto a las acusaciones económicas, aseguró que recientemente envió dinero para el menor: “hace poquito le envié como 3 o 4 millones de pesos más o menos”. También sostuvo: “Hay que dejar que hablen, que digan, pero a uno le queda muy duro pelear con una mujer, vamos a dejar que el tiempo lo diga todo, pero claro que estoy respondiendo”.

El creador de contenido dedicó unas emotivas palabras a su hijo Emiliano - crédito @rechismes/IG

Aida Victoria no se pronunció sobre estas declaraciones, pero los usuarios en redes anticiparon que podría desmentir a Tejada y presentar pruebas. En el pasado, la influenciadora ha publicado chats y documentos donde denuncia presuntas agresiones y falta de apoyo del empresario.

Incluso, una familiar de Aida respaldó la versión de que la influenciadora estuvo sola con el recién nacido durante las primeras semanas.

Por su parte, Tejada afirmó que mantiene presencia en la vida de su hijo y negó las acusaciones sobre abuso de la imagen del menor en redes sociales.

