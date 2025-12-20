Incendio se devoró la totalidad de reconocido restaurante en Llanogrande, Antioquia: estas son las imágenes

Las llamas consumieron la totalidad de las instalaciones - crédito Alcaldía de Rionegro

Un incendio de gran magnitud destruyó en la madrugada del sábado las instalaciones del restaurante Brasas Steak House, uno de los establecimientos más reconocidos en el sector de Llanogrande, jurisdicción del municipio de Rionegro, Antioquia.

Aunque el siniestro provocó cuantiosos daños materiales, las autoridades confirmaron que no hubo personas lesionadas ni víctimas fatales, según el reporte preliminar de la Oficina de Gestión del Riesgo de Rionegro.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Horas después del incidente, el propio restaurante emitió un comunicado en el que reconoció la gravedad de las pérdidas materiales y señaló que “las autoridades y organismos correspondientes se encuentran evaluando los daños e investigando las causas de este desafortunado evento, con lo cual esperamos compartir mayor información una vez sea posible”.

De acuerdo con la información oficial, el incendio se registró en el kilómetro 7,5 de la Recta Llanogrande y requirió la intervención de dieciséis unidades del Cuerpo de Bomberos de Rionegro, que acudieron al lugar con tres máquinas para controlar las llamas.

El cuerpo de bomberos del municipio de Rionegro atendió la emergencia - crédito Alcaldía de Rionegro

“Desde nuestra Oficina de Gestión del Riesgo y con el trabajo de 16 unidades de Bomberos con 3 máquinas se logró controlar el incendio ocurrido esta madrugada en Llanogrande, restaurante Brasas. Se reportaron solo daños estructurales“, comunicó la Alcaldía de Rionegro en sus redes sociales.

El operativo de los bomberos se extendió durante varias horas hasta que lograron contener la conflagración. El balance inicial de las autoridades indica que, a pesar de la magnitud del fuego, no se reportaron heridos ni fallecidos, pero sí daños estructurales severos en el restaurante.

Las causas del incendio aún no han sido determinadas y permanecen bajo investigación por parte de los organismos competentes, según informó el propio Brasas Steak House en su comunicado oficial.

Incendio en restaurante de Rionegro - crédito @soydeituango/X

Otro incendio en La Estrella, Antioquia

Un incendio de grandes proporciones se originó en la tarde del viernes 19 de diciembre de 2025 en el municipio de La Estrella, al sur del Valle de Aburrá.

De acuerdo con información difundida por las autoridades, el incidente habría comenzado cerca de las 3:30 p. m. en la zona industrial Sierra Morena y avanzó rápidamente. Alcanzóuna empresa y varias viviendas aledañas.

La emergencia obligó a evacuar a decenas de personas y provocó el cierre total del área.

Las llamas se propagaron en las instalaciones de la empresa Supratech Pinturas, según detalló Teleantioquia y medios locales. A la emergencia acudieron el Cuerpo de Bomberos de La Estrella, junto con refuerzos de Envigado e Itagüí, apoyados por organismos de socorro bajo coordinación de la Alcaldía de Sabaneta.

Se registró un incendio en La Estrella, Antioquia - crédito X

No se reportaron víctimas mortales ni personas heridas. Durante la intervención, los equipos en el sitio informaron sobre varias explosiones derivadas de materiales industriales almacenados en la fábrica.

Un testimonio recogido por Teleantioquia describió la magnitud del suceso: “Se formó una nube de humo negro de varios metros de altura, alerta máxima para los que transitaban por la zona. Algunos descendieron de sus vehículos para colaborar con la evacuación”.

Las autoridades recomendaron mantenerse alejados del sector durante la atención del incendio y ordenaron el cierre vial como medida de precaución.

Otros incendios

El incidente de La Estrella se sumaron a otras emergencias recientes en Antioquia, donde en menos de 24 horas los bomberos respondieron a dos conflagraciones más. El 2 de diciembre del año en curso, se conoció que un incendio afectó una vivienda del barrio Alcalá en el municipio de Envigado.

Las llamas consumieron deposito de madera en el Valle de Aburrá - crédito @DNBomberosCol/X

Las investigaciones iniciales indican que el origen estaría relacionado con la caída de un globo de mecha, ya que entre los escombros se hallaron restos de estos artefactos, práctica tradicional durante las celebraciones decembrinas en la región.

El siguiente caso se reportó el 3 de diciembre en una colchonería del sector Alcaravanes de Marinilla, donde el balance incluyó cuatro personas afectadas por exposición a gases y temperaturas extremas, pero sin lesionados de gravedad. Bomberos locales lograron contener las llamas antes de que se propagaran a predios vecinos.