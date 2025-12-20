El municipio de La Ceja del Tambo transforma antigua cárcel en sede universitaria

Ilbed Santa, la alcaldesa de La Ceja mostró las instalaciones del predio que ahora será un centro comunitario - crédito Facebook

El municipio de La Ceja del Tambo anunció la transformación del predio donde funcionó durante más de 50 años la cárcel de mediana seguridad del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), con el objetivo de construir una institución universitaria en ese espacio.

La decisión responde a los reiterados problemas de seguridad y convivencia que generó la presencia del centro penitenciario en la zona urbana, según reportes ciudadanos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Entre las situaciones registradas se encuentran motines, intentos de fuga, disparos, consumo y tráfico de sustancias psicoactivas y actividades de prostitución, hechos que impactaron negativamente en la vida de los habitantes.

La alcaldesa del municipio María Ilbed Santa Santa explicó que la administración local gestionó la recuperación del predio para destinarlo a un proyecto social.

Antigua cárcel de La Ceja será una institución educativa - crédito Ilbed Santa/Facebook

“Tuvimos motines, intentos de fuga, disparos, traían internos de alta peligrosidad que ponían en riesgo todo el sector. Por eso tomamos la decisión de recuperar el predio para tener un proyecto social que le sirva a toda la comunidad cejeña. Queremos tener una institución universitaria”, afirmó en redes sociales.

El penal albergaba a 230 personas privadas de la libertad, de las cuales solo entre 20 y 25 eran originarias de La Ceja, lo que, según la administración municipal, representaba una carga desproporcionada para el municipio.

“Después de 50 años, La Ceja recupera importante predio público donde funcionaba el Inpec. La operación del centro de reclusión evidenciaba un impacto desproporcionado para el municipio frente a los beneficios locales”, dijo la servidora.

La cárcel municipal de La Ceja, Antioquia, será un espacio para la comunidad - crédito Google Maps

Y agregó que “además de la concesión del predio, el municipio debía destinar 200 millones de pesos anuales al Inpec, convenio administrativo, jurídico, tecnológico y logístico para invertir en los procesos de las personas iniciadas o sindicadas con detención preventiva en el municipio de La Ceja. Se proyecta la construcción de una institución de educación superior o una institución prestadora de servicios de salud. ¡Defendemos lo público y hoy este predio es de los cejeños!“, concluyó.

Además, la localidad debía destinar cerca de 130 millones de pesos anuales para cubrir convenios administrativos, jurídicos, tecnológicos y logísticos con el Inpec.

La administración de La Ceja sumó beneficiarios al subsidio para adultos mayores

El municipio de La Ceja incrementó de manera exponencial, en 44%, la cobertura del programa Colombia Mayor al sumar 849 nuevos beneficiarios desde diciembre de 2025, para alcanzar un total de 1.917 adultos mayores que reciben el subsidio.

El apoyo económico, que busca cubrir necesidades básicas como alimentación, salud y bienestar, forma parte de la política pública de protección social para personas mayores en condición de vulnerabilidad.

Según la Administración municipal, este aumento en los cupos fue posible gracias a gestiones ante el Gobierno nacional, lo que permitió una mayor asignación de recursos para el territorio.

La alcaldesa Ilbed Santa Santa destacó a través de un video en redes sociales que la medida responde a la misión de asegurar el bienestar y la calidad de vida de los adultos mayores, promoviendo su integración social y garantizando su derecho a un envejecimiento digno.

“Esta medida es parte de la misión continua de la Administración municipal de La Ceja para asegurar el bienestar y la calidad de vida de los adultos mayores, promoviendo su integración en la sociedad y garantizando su derecho a un envejecimiento digno”, dijo la funcionaria.

También comentó que durante el 2024 realizó la gestión de implementar 500 nuevos subsidios en el municipio, para tener en el 2025 los m´+as de 840.

El pago correspondiente a la mesada podrá reclamarse entre el 23 de diciembre de 2025 y el 12 de febrero de 2026 en las sucursales del Banco Agrario, entidad habilitada para la entrega del incentivo.

Para consultas sobre listados de beneficiarios o inquietudes, los interesados pueden acudir a la Secretaría de Salud y Protección Social, la Subsecretaría de Familia y Entornos Protectores o el Centro Día Gerontológico del municipio.