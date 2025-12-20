Colombia

El K-pop muestra su fuerza en Colombia: descubre lo más popular en iTunes

La música coreana es un fenómeno que ha logrado abrirse camino en el mundo occidental, sobre todo tras el exitoso tema ‘Gangnam Style’ de PSY y la fama de BTS

Guardar
Estas son las canciones que
Estas son las canciones que están dominando la escena musical del K-pop. (Infobae/Jovani Pérez)

El K-pop, abreviatura de Korean Pop, es un género musical nacido en Corea del Sur que combina varios estilos como pop, hip-hop, R&B y música electrónica. Caracterizado por producciones elaboradas que incluyen coreografías llamativas y hasta efectos visuales.

Los grupos de K-pop, formados por cantantes y bailarines, practican arduamente antes de debutar en los escenarios. Artistas como BTS y BLACKPINK han sido fundamentales en la internacionalización del género, conquistando mercados en todo el mundo y acumulando millones de seguidores. El K-pop se convirtió en un fenómeno cultural que impacta en la moda, el entretenimiento y las redes sociales.

Las canciones más escuchadas de K-Pop Colombia

1. Soda Pop

Artista: Saja Boys, Andrew Choi, Neckwav, Danny Chung, Kevin Woo, samUIL Lee & KPop Demon Hunters Cast

2. CLOCK

Artista: MJ

3. Face to Face

Artista: The Stray

4. DIFFERENT

Artista: LE SSERAFIM

5. Wild Flower (with 조유진)

Artista: RM

6. 134340

Artista: BTS

7. Still Love You

Artista: Lee Hong Gi & Yoo Hwe Seung

8. TEMPO

Artista: MINHO

9. TAKEDOWN (JEONGYEON, JIHYO, CHAEYOUNG)

Artista: TWICE

10.Let's Go See the Stars

Artista: Park Bo Gum

Cómo ha influido el K-Pop en la cultura Colombiana

Un breve recorrido por la
Un breve recorrido por la historia del K-pop. (Infobae/Anayeli Tapia)

El K-Pop ha influido de manera significativa en la cultura colombiana, especialmente entre la juventud, desde que llegó al país hace alrededor de ocho años. Esta influencia se manifiesta en varios aspectos:

Cultura y estilo de vida: El K-Pop ha trascendido de ser solo un género musical a convertirse en un estilo de vida para muchos jóvenes colombianos. Ya que a través del baile, la estética, el lenguaje y la cultura coreana, los seguidores adoptan nuevas formas de expresión y socialización, generando transformaciones en sus estilos de vida y construcción de identidad.

Comunidades y fanatismo: En el país existen numerosas comunidades de fans, conocidas como fanbases, como por ejemplo lo son los de agrupaciones como BTS o BlackPink, que se reúnen para practicar coreografías, compartir contenido y participar en eventos relacionados con el este género musical. Esto fomenta un sentido de pertenencia y unión entre personas de diferentes orígenes sociales y culturales.

Difusión y consumo digital: La popularidad del género en Colombia se ha visto impulsada por la globalización y el uso intensivo de plataformas digitales como YouTube y redes sociales, que permiten la viralización de canciones, coreografías y contenidos relacionados. Esto ha facilitado que el K-Pop sea accesible y consumido masivamente, especialmente por la generación Z.

Cómo aprender a bailar coreografías de K-pop si eres principiante

Los integrantes de NCT en
Los integrantes de NCT en el concierto SMTOWN LIVE 2022. (REUTERS/ Heo Ran)

Los tutoriales de K-pop dance se han convertido en una herramienta esencial para quienes desean aprender las coreografías de sus grupos favoritos desde cero.

Plataformas como YouTube ofrecen cursos completos y gratuitos, donde instructores como Xènia enseñan pasos básicos que sirven como base para muchas coreografías populares.

Por ejemplo, en su video “Cómo bailar K-POP desde cero”, Xènia explica movimientos fundamentales que ayudan a mejorar la coordinación y el ritmo, ideales para practicar en casa o con amigos.

Además de los pasos básicos, tutoriales paso a paso facilitan la comprensión de coreografías completas de canciones famosas. En estos videos, se recomienda observar tanto las dance practices oficiales como las fancams para captar detalles y expresiones, tal como aconseja Kev Lehmann, creador de contenido especializado en k-pop:

“Para aprender mejor las coreografías, es importante fijarse en la musicalidad y en los pequeños detalles de los movimientos, no solo en repetir los pasos”.

Estos tutoriales no solo enseñan movimientos, sino que también fomentan la disciplina y la pasión por el baile, permitiendo a los principiantes avanzar progresivamente.

Temas Relacionados

K-popRanking iTunesiTunesStreamingcolombia-entretenimientoNoticias

Más Noticias

Presencia del ELN y bloqueos reavivan el miedo en las carreteras y ponen en jaque al transporte de carga en plena temporada navideña

La escalada de violencia, con atentados, cierres viales y restricciones operativas, obligó al sector a reforzar medidas de seguridad y encendió las alertas por el impacto en la logística, el abastecimiento y la economía del país

Presencia del ELN y bloqueos

Sobreviviente del accidente de bus que cayó a un abismo en Antioquia recibió conmovedora carta: “Aun así regresaste”

Algunas de las jóvenes que sobrevivieron al siniestro relataron a través de videos en redes sociales su proceso de sanación, las intervenciones quirúrgicas y el apoyo recibido por parte de sus familias

Sobreviviente del accidente de bus

Petro dio jalón de orejas en pleno evento al Ministerio de Transporte por falta de ejecución en obra clave para el país: “Nos engañaron”

El jefe de Estado señaló que la cartera priorizó los proyectos que beneficien a zonas con mayor poder económico

Petro dio jalón de orejas

Conductora “inexperta” salió a realizar sus compras navideñas, iba a parquear y terminó dentro de un local de un centro comercial

En la tarde del sábado 20 de diciembre, una mujer ocasionó daños materiales al impactar su carro dentro de un establecimiento en el sur de la ciudad

Conductora “inexperta” salió a realizar

Este es el centro de reclusión en el que permanecerá Ricardo Bonilla mientras se define si participó en el escándalo de corrupción de la Ungrd

El exministro de Hacienda está siendo investigado por ser el presunto autor de los delitos de concierto para delinquir y de cohecho

Este es el centro de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Secuestraron al primo hermano del

Secuestraron al primo hermano del alcalde de Corinto, Cauca: delincuentes tendrían al mandatario como objetivo inicial del rapto

Conductor que presenció el ataque del ELN en Aguachica relató lo sucedido: “Estalló la volqueta y quedó en llamas”

Atentado terrorista con tatucos, ametralladoras y cilindros bomba al batallón El Juncal en Aguachica, Cesar: siete soldados muertos

La violencia se reorganiza en Colombia, crecieron los grupos armados y el Estado pierde control territorial

Lo que se sabe de los dos presuntos disidentes de las Farc abatidos por el Ejército de Ecuador en zona fronteriza

ENTRETENIMIENTO

Fernando Solórzano recordó su personaje

Fernando Solórzano recordó su personaje en ‘Vecinos’ y contó por qué era cojo: “Me ayudó mucho para el personaje”

Disney+ Colombia: Estas son las mejores producciones para ver hoy

Karina García y Blessd protagonizaron inesperado reencuentro en el Barrio Antioquia: “Estaba nerviosa”

Los 10 podcasts más escuchados de Spotify Colombia hoy

Aida Victoria Merlano bromeó sobre su situación legal: “Estuve dos horas privada de la libertad”

Deportes

Colombia tiene nuevo campeón mundial

Colombia tiene nuevo campeón mundial de boxeo: Carlos Utria se llevó el título en Arabia Saudita

Atlético Nacional se pronunció sobre el futuro del técnico Diego Arias: esto pasará con el entrenador del verde

Heidenheim vs. Bayern Múnich: hora y dónde ver a Luis Díaz por la fecha 15 de la Bundesliga

Gerardo Bedoya reveló el partido que trata de no recordar en su carrera deportiva: “No soy capaz”

Jhon Durán vuelve a sonreír y le coquetea a la selección Colombia: así fue el gol que marcó con el Fenerbahçe en la liga turca