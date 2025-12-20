Creador de contenido denunció que le pusieron cepo en el carro por no hacer pago adelantado en zona de parqueo: “Nadie me explicó”

El creador denunció que la señalización no es clara y los operarios no recuerdan a los usuarios las normas - crédito @diegodelocos / TikTok

El creador de contenido Diego de Locos denunció en su cuenta de TikTok que, tras acudir a una cita médica en Bogotá, su vehículo fue inmovilizado con un cepo en una zona de parqueo pago, lo que le obligó a abonar ciento veinte mil pesos en efectivo para poder retirarlo.

El incidente, que expuso en un video, generó debate sobre la claridad de las normas y la operatividad del sistema de estacionamiento en la capital colombiana, así como sobre la experiencia de quienes llegan desde otras ciudades y desconocen los procedimientos locales.

En su relato, Diego de Locos mostró el cepo amarillo colocado en la rueda y el tablero informativo del parqueadero, y expresó su frustración por la falta de información clara y la imposibilidad de resolver el pago a través de la aplicación, ya que no recibió el código OTP necesario.

Según explicó, al llegar saludó a la funcionaria encargada, quien solo le indicó que estacionara más adelante, sin advertirle sobre la necesidad de pagar anticipadamente ni sobre las consecuencias de no hacerlo.

Diego de Locos mostró molestia en su denuncia dado que la funcionaria no le advirtió del pago - crédito composición fotográfica

El creador de contenido, originario de Villavicencio, señaló: “Me parece arbitrario. Uno viene de otra ciudad donde uno sabe cómo funciona allá. Sí, pues, uno no sabe las normas, pero aparte de eso, cuando yo llego, saludo a la funcionaria y no me dice nada. Dejo el carro, salgo con mis bebés, cargado y de todo, a una cita médica que venimos por algo que tiene en el ojito, igual ya llamaron a supervisores y todo, y aun así dicen: No, pues no podemos colaborarle, que pague”

El sistema de Zonas de Parqueo Pago en Bogotá, autorizado por la Alcaldía Mayor, exige que los conductores paguen por anticipado el tiempo de estacionamiento en las áreas demarcadas.

La información sobre tarifas y horarios se encuentra en señales verticales, aunque algunos usuarios. El pago puede realizarse mediante la aplicación ZPP Bogotá, por WhatsApp al 305 939 3333, o en efectivo con los facilitadores presentes en la zona.

Para utilizar la aplicación, es necesario descargarla desde Play Store o App Store, registrarse, verificar la cuenta por correo electrónico, activar las notificaciones, iniciar sesión, seleccionar la zona y el tiempo de estacionamiento, y finalmente pagar con tarjeta, PSE o monedero virtual.

Las zonas de parqueo pago están localizadas en distintos puntos de la ciudad - crédito Alcaldía de Bogotá

El recibo de pago llega al correo electrónico registrado. Si se requiere tiempo adicional, puede agregarse en la aplicación, disponiendo de hasta 20 minutos tras finalizar el tiempo inicial para regularizar la situación y evitar la colocación del cepo.

En el video, Diego de Locos también manifestó su molestia por la falta de flexibilidad del sistema y la percepción de que la sanción es un mecanismo recaudatorio.

“No sé si es un negocio y esperan a que todo mundo les pongan ese cepo, pero tremendo. Bueno, y ahora, fuera de que me ponen el cepo, tengo que pagar, obviamente. Voy, descargo la aplicación que están anunciando allá, que es rechiquitico, la verdad, que yo no lo vi. Y no me llega un OTP, que es un código para poder pagar, digamos, apenas uno llega. Entonces, de todo modo no hubiera podido pagar. Me parece arbitrario.”

En la señalización se puede conocer los horarios de funcionamiento y los precios de cada zona - crédito Alcaldía de Bogotá

Además, lamentó que, pese a haber pagado el pico y placa solidario (un permiso especial que cuesta más de 80 mil pesos y permite circular durante un día en Bogotá), se enfrentó a este tipo de dificultades.

La publicación generó múltiples reacciones entre los usuarios de TikTok. Algunos defendieron la aplicación estricta de la norma, señalando: “El desconocimiento no lo exime de la responsabilidad”, mientras que otros sugirieron alternativas para evitar la sanción o criticaron la actitud del denunciante: “No normalicemos saltarnos las normas por desconocimiento y sacar vídeos victimizándonos”.

El caso de Diego de Locos pone de relieve la importancia de la información clara y accesible en los sistemas de parqueo pago de Bogotá, así como la necesidad de que los visitantes comprendan las particularidades normativas de la ciudad para evitar sanciones y contratiempos.