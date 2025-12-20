Colpensiones exige trámite clave a afiliados de 55 a 60 años para evitar riesgos sobre semanas y pensión

| crédito Uniandes

Cada año, miles de trabajadores en Colombia avanzan en los procesos necesarios para asegurar el reconocimiento de su pensión.

La verificación de la historia laboral se ha convertido en un paso determinante, especialmente para quienes se encuentran próximos a cumplir la edad de jubilación y dependen del registro correcto de semanas cotizadas.

Colpensiones, entidad que administra el régimen de prima media y concentra uno de los mayores números de afiliados del país, ha reiterado que las personas entre los 55 y 60 años deben adelantar personalmente este trámite.

El objetivo es confirmar que los aportes realizados durante la vida laboral estén debidamente registrados y no presenten inconsistencias que puedan afectar el derecho pensional.

De acuerdo con información divulgada por la Revista Semana, la entidad insiste en que este proceso no es automático y requiere una revisión activa por parte del afiliado. No realizarlo a tiempo puede implicar dificultades al momento de solicitar la pensión, debido a la ausencia de soportes, errores en fechas o semanas que no figuren en el sistema.

Colpensiones explica que la historia laboral consolida toda la información relacionada con los empleadores, los períodos de vinculación y el número de semanas cotizadas. Este documento es la base para determinar si se cumplen las 1.300 semanas exigidas en el régimen de prima media, por lo que cualquier omisión debe ser corregida antes de iniciar el trámite pensional.

En este contexto, la entidad recomienda que los afiliados cercanos a la edad de retiro revisen con mayor frecuencia su información. La detección temprana de inconsistencias permite iniciar procesos de corrección con suficiente antelación, evitando retrasos o contratiempos en la etapa final de la vida laboral.

Según Colpensiones, la consulta de la historia laboral puede realizarse a través de su plataforma digital. El afiliado debe ingresar al portal oficial, registrarse o iniciar sesión y acceder al módulo de historia laboral, donde es posible visualizar y descargar el registro completo de aportes. Allí se detallan los empleadores reportados, las fechas de cotización y las semanas acumuladas.

En caso de encontrar períodos no registrados o diferencias frente a los documentos personales, el usuario debe solicitar la corrección aportando soportes como certificados laborales, contratos de trabajo, desprendibles de nómina u otros documentos que respalden la relación laboral. Este procedimiento también puede gestionarse mediante los servicios virtuales de la entidad.

Colpensiones señala que, una vez presentada la solicitud de ajuste, es necesario verificar que los datos personales estén correctamente consignados, incluyendo nombres completos, número de identificación y valores reportados. La validación de esta información es fundamental para evitar inconsistencias futuras durante el reconocimiento de la pensión.

La entidad también recuerda que los afiliados deben conservar los comprobantes de pago y los documentos entregados por empleadores o empresas a lo largo de su trayectoria laboral. Estos soportes pueden ser determinantes en procesos de corrección o aclaración de semanas cotizadas, especialmente cuando se trata de aportes realizados años atrás.

Dentro de sus lineamientos, Colpensiones recomienda revisar la historia laboral de manera periódica, incluso antes de llegar a la edad de jubilación. La actualización constante del registro permite asegurar que las cotizaciones estén completas y correctamente imputadas, reduciendo el riesgo de inconvenientes administrativos.

De acuerdo con la información difundida por la Revista Semana, la entidad ha insistido en que este trámite debe realizarse de forma personal por cada afiliado. No delegar la revisión ni postergarla es clave para garantizar que el proceso pensional se adelante con información precisa, acorde con las semanas efectivamente cotizadas.

En el marco de estas recomendaciones, Colpensiones mantiene disponibles sus canales digitales y de atención para orientar a los usuarios sobre los pasos a seguir. La revisión oportuna de la historia laboral se presenta como un requisito indispensable para quienes se aproximan a la etapa de retiro, en especial dentro del rango de edad señalado por la entidad.