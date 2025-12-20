Colombia

Colombia solicitó la extradición de Zulma Guzmán a Reino Unido por ser la principal sospechosa del caso de dos niñas envenenadas con talio

La petición, respaldada por la Cancillería de Colombia y el Ministerio de Justicia, fue radicada el sábado 20 de diciembre de 2025

Guardar
Colombia solicitó la extradición de
Colombia solicitó la extradición de Zulma Guzmán a Reino Unidos por ser la principal sospechosa del caso de dos niñas envenenadas con talio - crédito Captura de video Shark Tank Colombia/Youtube y X

El Gobierno de Colombia presentó de manera formal la solicitud de extradición de Zulma Guzmán Castro ante las autoridades británicas, tras su presunta implicación en el envenenamiento de niñas con talio ocurrido en abril de 2025.

La petición, respaldada por la Cancillería de Colombia y el Ministerio de Justicia, encabezado por Andrés Idárraga, fue radicada el sábado 20 de diciembre de 2025, día no hábil. Sin embargo, será recibido el trámite oficial el lunes 22 a primera hora. El expediente incluye varios folios con documentación que sustenta el pedido de extradición.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

Cabe recodar que Zulma Guzmán permanece hospitalizada después de haber sido rescatada del río Támesis el 16 de diciembre de 2025, en lo que se investiga como un intento de suicidio. Su situación legal está protegida por la ley de salud mental, lo que retrasó su judicialización, pese a ello, la solicitud de extradición será remitida a un juez para iniciar el proceso.

La petición, respaldada por la
La petición, respaldada por la Cancillería de Colombia y el Ministerio de Justicia, fue radicada el sábado 20 de diciembre de 2025 - Embajada de Colombia en el Reino Unido

Para solicitar la extradición de Guzmán fue fundamental la evidencia técnica y testimonial proporcionada por la Fiscalía General de la Nación que vincula a la empresaria con el envío de frambuesas contaminadas con talio al apartamento del economista Juan de Bedout. Cuatro personas consumieron la fruta, resultando en la muerte de dos niñas, identificadas como la hija de De Bedout y su compañera de apellido Forero.

Revelan actividades de Zulma Guzmán en Argentina después de huir de Colombia

Durante la estancia en Argentina, donde residió hasta finales de agosto de 2025, Zulma Guzmán llevó una vida académica aparentemente normal. Según el diario La Nación, la empresaria llegó a ese país el 13 de abril de 2025, apenas ocho días después de la muerte de las adolescentes en Bogotá, y comenzó una maestría en periodismo al día siguiente.

Zulma Guzmán Castro, sospechosa del
Zulma Guzmán Castro, sospechosa del crimen de dos menores por envenenamiento por talio - crédito captura de video

El medio argentino detalló que, durante los cinco meses que permaneció en el país gaucho, “se pudo mover con libertad”, ya que en ese momento no existían órdenes de captura ni se conocían públicamente las acusaciones en su contra.

Guzmán defendió su presencia en Argentina y negó haber huido tras el crimen. En declaraciones recogidas por el medio citado, afirmó: “Me acusan de haber huido a Argentina y luego a Brasil, España y Reino Unido. Los que me conocen saben que no hui a ninguna parte. Saben que estaba en Argentina desde hace más de dos años trabajando y que este año comencé una maestría en periodismo”. La empresaria también explicó que sus traslados a Brasil y España respondieron a motivos personales y académicos, y no a una fuga.

La investigación de la Fiscalía General de la Nación determinó que Guzmán salió de Colombia rumbo a Argentina a mediados de abril, pocos días después del fallecimiento de las menores, que murieron entre el 5 y el 9 de abril de 2025, tras consumir frambuesas envenenadas con talio. Posteriormente, la acusada abandonó la maestría en Argentina el 31 de agosto, notificando a la institución su decisión de radicarse en otro país. Según el medio, ni sus compañeros ni los docentes estaban al tanto de la investigación penal que avanzaba en Colombia durante su estadía.

Zulma Guzmán Castro, acusada de
Zulma Guzmán Castro, acusada de envenenamiento con talio en Bogotá, fue detenida en Reino Unido tras un intento de suicidio - crédito X

Tras dejar Argentina, Guzmán viajó a Brasil, luego a España y finalmente ingresó a Reino Unido, donde fue localizada y detenida. La acusada admitió haber comprado frambuesas días antes del crimen, pero argumentó que era un producto que consumía habitualmente. Además, la Fiscalía la vinculó al caso tras el análisis de registros de llamadas y la revelación de una relación extramatrimonial con el padre de una de las víctimas.

Temas Relacionados

Zulma GuzmánEnvenenamiento con talioColombiaZulma Guzmán extradicciónReino UnidoFrambuesas envenenadas con talioCancillería de ColombiaMinisterio de JusticiaZulma Guzmán talioColombia-Noticias

Más Noticias

Transporte terrestre se alista para diciembre con millones de viajeros y un llamado urgente al Gobierno

Aditt proyecta la movilización de más de 13,2 millones de pasajeros y un refuerzo en la operación de buses y terminales durante la temporada de fin de año

Transporte terrestre se alista para

Fernando Solorzano recordó su personaje en ‘Vecinos’ y contó por qué era cojo: “Me ayudó mucho para el personaje”

El actor dio detalles poco conocidos de uno de los personajes más recordados de la telenovela de Caracol Televisión, y hasta reveló lo que hubo detrás de su trágico final

Fernando Solorzano recordó su personaje

“Mi mujer me gobierna”: jugadores del Junior de Barranquilla cayeron en broma de sus parejas y estallaron las redes sociales

Tras la victoria en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, el equipo barranquillero está de vacaciones y continúa la celebración en compañía de su familia

“Mi mujer me gobierna”: jugadores

“Es gravísimo”: exministro Mauricio Cárdenas alertó por venta directa de TES por $23 billones por parte del Gobierno

El Ministerio de Hacienda informó que la operación se ejecutó con un inversionista extranjero, sobre el cual no entregó detalles

“Es gravísimo”: exministro Mauricio Cárdenas

Colombia tiene nuevo campeón mundial de boxeo: Carlos Utria se llevó el título en Arabia Saudita

El pugilista superó a Mujibillo Tursunov en la categoría superligero, por el Gran Prix que se celebró en la ciudad de Riad, además de un importante premio económico

Colombia tiene nuevo campeón mundial
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Secuestraron al primo hermano del

Secuestraron al primo hermano del alcalde de Corinto, Cauca: delincuentes tendrían al mandatario como objetivo inicial del rapto

Conductor que presenció el ataque del ELN en Aguachica relató lo sucedido: “Estalló la volqueta y quedó en llamas”

Atentado terrorista con tatucos, ametralladoras y cilindros bomba al batallón El Juncal en Aguachica, Cesar: siete soldados muertos

La violencia se reorganiza en Colombia, crecieron los grupos armados y el Estado pierde control territorial

Lo que se sabe de los dos presuntos disidentes de las Farc abatidos por el Ejército de Ecuador en zona fronteriza

ENTRETENIMIENTO

Fernando Solorzano recordó su personaje

Fernando Solorzano recordó su personaje en ‘Vecinos’ y contó por qué era cojo: “Me ayudó mucho para el personaje”

Disney+ Colombia: Estas son las mejores producciones para ver hoy

Karina García y Blessd protagonizaron inesperado reencuentro en el Barrio Antioquia: “Estaba nerviosa”

Los 10 podcasts más escuchados de Spotify Colombia hoy

Aida Victoria Merlano bromeó sobre su situación legal: “Estuve dos horas privada de la libertad”

Deportes

Colombia tiene nuevo campeón mundial

Colombia tiene nuevo campeón mundial de boxeo: Carlos Utria se llevó el título en Arabia Saudita

Atlético Nacional se pronunció sobre el futuro del técnico Diego Arias: esto pasará con el entrenador del verde

Heidenheim vs. Bayern Múnich: hora y dónde ver a Luis Díaz por la fecha 15 de la Bundesliga

Gerardo Bedoya reveló el partido que trata de no recordar en su carrera deportiva: “No soy capaz”

Jhon Durán vuelve a sonreír y le coquetea a la selección Colombia: así fue el gol que marcó con el Fenerbahçe en la liga turca