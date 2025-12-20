Colombia solicitó la extradición de Zulma Guzmán a Reino Unido por ser la principal sospechosa del caso de dos niñas envenenadas con talio

Colombia solicitó la extradición de Zulma Guzmán a Reino Unidos por ser la principal sospechosa del caso de dos niñas envenenadas con talio - crédito Captura de video Shark Tank Colombia/Youtube y X

El Gobierno de Colombia presentó de manera formal la solicitud de extradición de Zulma Guzmán Castro ante las autoridades británicas, tras su presunta implicación en el envenenamiento de niñas con talio ocurrido en abril de 2025.

La petición, respaldada por la Cancillería de Colombia y el Ministerio de Justicia, encabezado por Andrés Idárraga, fue radicada el sábado 20 de diciembre de 2025, día no hábil. Sin embargo, será recibido el trámite oficial el lunes 22 a primera hora. El expediente incluye varios folios con documentación que sustenta el pedido de extradición.

Cabe recodar que Zulma Guzmán permanece hospitalizada después de haber sido rescatada del río Támesis el 16 de diciembre de 2025, en lo que se investiga como un intento de suicidio. Su situación legal está protegida por la ley de salud mental, lo que retrasó su judicialización, pese a ello, la solicitud de extradición será remitida a un juez para iniciar el proceso.

La petición, respaldada por la Cancillería de Colombia y el Ministerio de Justicia, fue radicada el sábado 20 de diciembre de 2025 - Embajada de Colombia en el Reino Unido

Para solicitar la extradición de Guzmán fue fundamental la evidencia técnica y testimonial proporcionada por la Fiscalía General de la Nación que vincula a la empresaria con el envío de frambuesas contaminadas con talio al apartamento del economista Juan de Bedout. Cuatro personas consumieron la fruta, resultando en la muerte de dos niñas, identificadas como la hija de De Bedout y su compañera de apellido Forero.

Revelan actividades de Zulma Guzmán en Argentina después de huir de Colombia

Durante la estancia en Argentina, donde residió hasta finales de agosto de 2025, Zulma Guzmán llevó una vida académica aparentemente normal. Según el diario La Nación, la empresaria llegó a ese país el 13 de abril de 2025, apenas ocho días después de la muerte de las adolescentes en Bogotá, y comenzó una maestría en periodismo al día siguiente.

Zulma Guzmán Castro, sospechosa del crimen de dos menores por envenenamiento por talio - crédito captura de video

El medio argentino detalló que, durante los cinco meses que permaneció en el país gaucho, “se pudo mover con libertad”, ya que en ese momento no existían órdenes de captura ni se conocían públicamente las acusaciones en su contra.

Guzmán defendió su presencia en Argentina y negó haber huido tras el crimen. En declaraciones recogidas por el medio citado, afirmó: “Me acusan de haber huido a Argentina y luego a Brasil, España y Reino Unido. Los que me conocen saben que no hui a ninguna parte. Saben que estaba en Argentina desde hace más de dos años trabajando y que este año comencé una maestría en periodismo”. La empresaria también explicó que sus traslados a Brasil y España respondieron a motivos personales y académicos, y no a una fuga.

La investigación de la Fiscalía General de la Nación determinó que Guzmán salió de Colombia rumbo a Argentina a mediados de abril, pocos días después del fallecimiento de las menores, que murieron entre el 5 y el 9 de abril de 2025, tras consumir frambuesas envenenadas con talio. Posteriormente, la acusada abandonó la maestría en Argentina el 31 de agosto, notificando a la institución su decisión de radicarse en otro país. Según el medio, ni sus compañeros ni los docentes estaban al tanto de la investigación penal que avanzaba en Colombia durante su estadía.

Zulma Guzmán Castro, acusada de envenenamiento con talio en Bogotá, fue detenida en Reino Unido tras un intento de suicidio - crédito X

Tras dejar Argentina, Guzmán viajó a Brasil, luego a España y finalmente ingresó a Reino Unido, donde fue localizada y detenida. La acusada admitió haber comprado frambuesas días antes del crimen, pero argumentó que era un producto que consumía habitualmente. Además, la Fiscalía la vinculó al caso tras el análisis de registros de llamadas y la revelación de una relación extramatrimonial con el padre de una de las víctimas.