Alejandro Estrada fue confirmado como nuevo participante de ‘La casa de los famosos Colombia’

El ‘Jefe’ anunció al participante número 13 para la tercera temporada que dará inicio el 12 de enero

El actor recordado por su ruptura con Nataly Umaña en la primera temporada del 'reality show', fue anunciado como participante para la edición 2026 - crédito Canal RCN

A menos de un mes para que de inicio la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, se van confirmando las celebridades que harán su aparición en la casa estudio.

El viernes 19 de diciembre el ‘Jefe’ dio a conocer a través de las cuentas oficiales del reality show de Canal RCN la identidad del participante número 13: el actor Alejandro Estrada.

La noticia se difundió mediante un reel donde el actor realizó una escena con acento mexicano, vestido con traje y “pidiendo el divorcio”, luego de lo cual el ‘Jefe’ le hizo saber que ahora debía prepararse para hacer “el mejor papel de su vida”.

Acto seguido, Estrada advirtió a los televidentes que esta vez serán testigos de su verdadera personalidad, y hasta anticipó que podría llegar a perder la calma.

“Me puedo llegar a irritar con facilidad con tantas personalidades, esto es un laboratorio actoral increíble (...) Está claro que van a conocer al verdadero Alejo como al verdadero nombre de cada uno de los compañeros con los que vamos a estar ahí, porque es muy difícil sostener un personaje por determinado tiempo. Haré lo posible para que se diviertan bastante y me acompañen hasta el final”, expresó.

Alejandro Estrada y los ‘reality shows’: una historia de rupturas y nuevos inicios

El actor, recordado por sus papeles en Tu Voz Estéreo o Arelys Henao: canto para no llorar, es un viejo conocido de los seguidores del formato de telerrealidad, pues en 2023 fue protagonista de uno de los momentos más sonados de su primera temporada en la que participó su entonces pareja, Nataly Umaña.

La tolimense (que tiempo más tarde reveló que lidiaba con problemas en su matrimonio con Estrada desde antes de entrar a la casa estudio), desarrolló cercanía con otro de los participantes, el panameño Miguel Melfi, lo que llevó al primer romance en la historia de La casa de los famosos Colombia.

El actor envió un mensaje directo al panameño Miguel Melfi - crédito RCN/TikTok

En ese contexto, Estrada, al ver las imágenes de lo que sucedía dentro de La casa de los famosos, privatizó sus redes sociales y entró a la casa estudio bajo la dinámica de “congelados”. Allí, formalmente terminó su relación con la tolimense, dejándole su anillo de matrimonio en las manos.

Esta aparición de Estrada tuvo lugar a la vez que el actor participaba en MasterChef Celebrity, que venía realizando sus grabaciones al mismo tiempo. Cuando este formato se transmitió meses después, los televidentes fueron testigos de la cercanía del actor con la locutora Dominica Duque, iniciando un noviazgo en medio del programa que fue celebrado en redes sociales, en vista de lo ocurrido con Nataly Umaña previamente.

Alejandro Estrada y Dominica Duque
Alejandro Estrada y Dominica Duque iniciaron noviazgo en 'MasterChef Celebrity' poco después de la ruptura del actor con Nataly Umaña - crédito @alejoestrada/ Instagram

No obstante, esta relación concluyó a mediados de 2025, sin que ninguno de los involucrados diera mayores detalles sobre las causas. Eso sí, en diálogo con Buen día Colombia, Estrada admitió que se apresuró al iniciar un romance con Duque, sin haber terminado de reponerse de las secuelas emocionales de su anterior separación.

Estos son los participantes confirmados para ‘La casa de los famosos Colombia 3’

Con la suma de Alejandro Estrada ya son seis las designaciones directas del ‘Jefe’ para entrar a la casa estudio en enero próximo. El cucuteño se suma así a Manuela Gómez, Franck Luna —conocido como Campanita—, Marilyn Patiño, Johanna Fadul, y Juanse Laverde.

A estos se le suman los siete participantes elegidos por votación del público en las semanas previas, que incluyen a Nicolás Arrieta, Alexa Torres, Esteban (Tebi) Bernal, Luisa Cortina, Eidevin López, Lorena Altamirano y Maiker Smith. Se espera que se confirmen más nombres en las próximas semanas.

