A 10 años de la coronación fallida de Ariadna Gutiérrez como Miss Universo: la historia detrás del polémico episodio que fue tendencia mundial

La relación de Colombia con Miss Universo es particularmente estrecha, aunque principalmente marcada por los virreinatos y las actuaciones decorosas, siempre a muy poco del título de soberana universal de la belleza. Los años 90 en particular vieron una racha de aspirantes a la corona que se quedaron a un paso de la consagración, siendo el caso de Paula Andrea Betancourt, Paola Turbay y Carolina Gómez.

Sin embargo, no hubo un virreinato más recordado y polémico para los colombianos que el alcanzado por Ariadna Gutiérrez en la edición del certamen celebrada en 2015 en Las Vegas.

La modelo colombiana, nacida en Sincelejo y criada en Barranquilla, llegó al certamen en un contexto inusualmente favorable para las delegaciones nacionales. Presentaba una candidatura sólida gracias a su porte y su desempeño en las pasarelas, por lo que entre los reinólogos se veía factible la posibilidad de que por primera vez una colombiana recibiera la corona de manos de una compatriota. En este caso, la ganadora de 2014, Paulina Vega.

Durante la gala celebrada el 20 de diciembre de 2015 en The AXIS, todo parecía ir en orden. Ariadna iba superando una ronda tras otra hasta llegar a las cinco finalistas. Cuando quedaban únicamente la colombiana y la representante de Filipinas, Pia Wurtzbach, el presentador Steve Harvey anunció a Gutiérrez como la vencedora. El ambiente era de celebración, los titulares eran de alegría en redes sociales y el hito de que la corona más prestigiosa de la belleza se quedara en Colombia era un hecho.

Así fue por unos minutos, hasta que Harvey regresó al escenario y apenado, anunció que cometió un error al leer la tarjeta, pues ambos nombres aparecían ahí y al ver el “1st” al lado del nombre de la colombiana entendió que era ella la vencedora. En cambio, el jurado había determinado que la victoria era para la representante filipina, motivo por el que Ariadna tuvo que entregarle la corona a su contrincante.

El momento, transmitido ante millones de espectadores, fue uno de los más virales del espectáculo internacional y dejó marcados tanto al presentador como a la colombiana. Los mensajes fueron de las burlas a las muestras de apoyo para la reina de belleza, así como de reclamos y ataques contra Harvey por su fallo en la ceremonia.

“Subí a la habitación de mis padres y, obviamente, estaba muy triste, estaba mal, estaba llorando. Lloré muchísimo esa noche”, contó Ariadna en enero de 2016 a Univisión, cuestionando la manera en que se manejó la situación. “En cuatro minutos te destruyen los sueños, lo tiran en una bolsa y lo tiran a la basura (...) Podrían haberlo hecho de otra manera (...) Siento que no les importan los sentimientos de una chica que ha trabajado toda su vida por un sueño”.

En una entrevista posterior, Ariadna confesó que el impacto emocional de aquel error la llevó a atravesar una etapa de depresión: “Pensé varias veces en suicidio. He estado en ese momento de desesperación y decir ‘ya la vida no tiene sentido’, pero pienso en cómo le voy a hacer eso a mi mamá. Eso duele mucho y es muy fuerte las conversaciones que uno tiene con esa parte de tu cerebro es impresionante, si no lo cortas de raíz, te consume”. Lo anterior llevó a que Gutiérrez buscara apoyo profesional y, lejos de dejarse vencer, reconstruyó su carrera.

La vida de Ariadna Gutiérrez luego de Miss Universo

Tras el certamen, su nombre adquirió proyección internacional y recibió propuestas en ámbitos que abarcan desde la moda hasta el entretenimiento audiovisual. Poco después del concurso, inició una etapa como presentadora e invitada en programas televisivos de Estados Unidos y Latinoamérica, incluyendo su breve aparición en la película xXx: Return of Xander Cage (2017), donde compartió pantalla con Vin Diesel y Nina Dobrev.

Esta popularidad también le permitió a Ariadna incursionar en los reality shows, siendo el primero Celebrity Big Brother en 2018. El más recordado, no obstante, fue su paso por la edición norteamericana de La casa de los famosos en 2024, donde se volvió tendencia por el triángulo amoroso que protagonizó con Lupillo Rivera y Rodrigo Romeh, así como por su rivalidad con la modelo venezolana Aleska Génesis. La colombiana se mantuvo durante 84 días en dicho certamen antes de ser eliminada.

Paralelamente, Gutiérrez ha mantenido una carrera activa como modelo, colaborando con marcas de ropa, belleza y accesorios, y participando en alfombras rojas, semanas de la moda y eventos de entretenimiento. En el entorno digital, ha desarrollado una faceta como creadora de contenido y embajadora de marcas, consolidando su influencia en redes sociales. Además, apareció en videos musicales de artistas como Carlos Vives (Al Filo de Tu Amor) y más recientemente Maluma (Bronceador).