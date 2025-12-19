Colombia

Yina Calderón cuestionó el luto de Lina Tejeiro por su mascota, y su hermana salió en defensa de la actriz

Las opiniones encontradas entre la ‘influencer’ y la actriz encendieron las redes sociales y ponen sobre la mesa si el dolor por un perro merece el mismo respeto que el dolor por un ser humano

Guardar
Yina Calderón y Lina Tejeiro
Yina Calderón y Lina Tejeiro protagonizan polémica por el luto de Romeo, el perrito que marcó una vida - crédito @linatajeiro y @yinalcalderontv/Instagram

La reciente muerte de Romeo, el perro de Lina Tejeiro, no solo desató una ola de mensajes de apoyo hacia la actriz en redes sociales, también abrió un debate público sobre el duelo por las mascotas, luego de que Yina Calderón se pronunciara al respecto en su programa Escándalo TV.

Durante la emisión, la influencer se refirió de manera crítica a las publicaciones de Tejeiro, quien se mostró visiblemente afectada por la pérdida de su pomerania, con el que compartió ocho años de vida, pues Calderón aseguró que, al ver las reacciones de la actriz, pensó inicialmente que se trataba de la muerte de un familiar cercano.

“A Lina Tejeiro se le muere su perrito que se llamaba Romeo. Ella se muestra en las redes sociales muy llorando, que está deprimida, que esto. O sea, yo en verdad pensé que se le había muerto un familiar”, afirmó Yina, dejando clara su postura frente a lo que considera una “humanización excesiva” de los animales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Aunque aclaró que ama a sus propios perros, la empresaria de fajas cuestionó hasta qué punto es válido equiparar el duelo por una mascota con el de una persona.

Lina Tejeiro conmueve con su
Lina Tejeiro conmueve con su despedida a Romeo y desata debate sobre el duelo por mascotas - crédito @linatejeiro/IG

Yo no estoy diciendo que yo no quiera a los animales. Yo tengo cuatro perros y los cuatro están muy bien tenidos en mi finca. Pero yo les digo hasta qué punto uno tiene que humanizar los animales de esa manera”, expresó Yina, concluyendo con una frase contundente: “Pa’ mí es mucho show para un perrito”.

Las declaraciones no pasaron desapercibidas y generaron tensión en el set, especialmente cuando Leonela Calderón, hermana de Yina, intervino para defender a Lina Tejeiro y a quienes viven el luto por sus mascotas de manera profunda, ya que la hermana de Calderón manifestó su desacuerdo y ofreció una postura más empática frente al tema.

Yo siento que verse afligido o triste por el luto de su mascota no quiere decir que están humanizando las mascotas”, señaló.

Además, explicó que el valor emocional no es universal y depende de cada persona: “En este caso no puedo estar de acuerdo con mis hermanas porque así como hay personas que piensan que un ser humano merece su luto, hay otras personas que piensan que las mascotas también merecen su luto. Cada quien le da el valor que quiere a la persona o a su animal”.

Leonella Calderón sale en defensa
Leonella Calderón sale en defensa de Lina Tejeiro y apoya el derecho a llorar a las mascotas - crédito @leonelacalderonome/Instagram y Cortesía Canal RCN

La joven también expresó solidaridad directa con la actriz: “Para mí no es una bobada y siento mucho lo que le está pasando también a Lina Tejeiro”, marcando una clara diferencia frente a la opinión de su hermana.

Qué pasó con Romeo, el perrito de Lina Tejeiro

La polémica se da en medio de uno de los momentos más dolorosos para Lina Tejeiro, pues fue la propia actriz la que contó en sus redes sociales que Romeo falleció tras enfrentar una pancreatitis que lo mantuvo hospitalizado durante un mes. Durante ese tiempo, el animal estuvo con sonda nasogástrica y requería alimentación cada seis horas.

La enfermedad coincidió con las presentaciones y ensayos de su obra teatral, lo que obligó a Tejeiro a dividirse entre el teatro y la clínica veterinaria.

Iba de ensayos a la clínica y de la clínica a ensayos”, relató, mientras su familia la apoyaba para que pudiera cumplir con sus compromisos laborales.

Lina Tejeiro contó que su mascota Romeo falleció y agradeció el apoyo recibido - crédito @linatejeiro/IG

El día de la última función, Romeo presentó una recaída grave y fue hospitalizado nuevamente. Aunque Lina recibió alertas sobre su estado crítico, tuvo que terminar la función ante un teatro lleno. Tras bajar del escenario, se dirigió de inmediato a la clínica para despedirse.

Te hablé, te agradecí, te besé… y a los minutos te me fuiste”, escribió la actriz, describiendo el momento de su fallecimiento.

En su mensaje final, Tejeiro recordó las rutinas que compartía con su mascota y confesó que su casa ahora se siente vacía. “Gracias por tanto mi Romeo. Ocho años juntos, donde fuimos profundamente felices”, expresó.

Mientras las redes se llenaron de mensajes de apoyo y empatía, el debate planteado por Yina Calderón volvió a poner sobre la mesa una discusión recurrente: el lugar que ocupan las mascotas en la vida emocional de las personas y el derecho a vivir su pérdida sin ser juzgados.

Temas Relacionados

Lina TejeiroYina CalderónMascota Lina TejeiroLeonela CalderónColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Gustavo Petro confirmó que comprará sistemas antidrones a través de la urgencia manifiesta tras atentado al Ejército en Aguachica: “Para ponerle rapidez”

El jefe de Estado pidió a sus detractores “que no derrumben” la compra de estas herramientas de defensa militar: “Valen un billón de pesos para todo el país”

Gustavo Petro confirmó que comprará

El relato del conductor que presenció el ataque del ELN en Aguachica: “Estalló la volqueta y quedó en llamas”

El testigo aseguró que el vehículo pesado intentó ingresar a la base militar El Juncal antes de explotar, en medio del ataque del ELN que dejó seis soldados muertos y decenas de heridos en Aguachica, Cesar

El relato del conductor que

Petro arremete contra los “megarricos” anunciando la presentación de nueva reforma tributaria: “La economía colombiana será muy poderosa”

La iniciativa gubernamental surgió por el hundimiento de la ley anterior y, según el presidente, responde a la concentración de riqueza: propone que “los que más tienen aporten más al Estado”

Petro arremete contra los “megarricos”

El general Cardozo responsabilizó al ELN por ataque a la base militar de Aguachica: “Este ataque contra quienes protegen a Colombia no quedará impune”

El comandante del Ejército condenó el atentado en Aguachica y reafirmó la determinación institucional frente a los grupos armados ilegales

El general Cardozo responsabilizó al

Karen Sevillano y Vicky Berrío confirman regreso: conducirán el ‘After Show’ de ‘La casa de los famosos Colombia 2026′

Los presentadores vuelven al espacio destinado al análisis y la diversión, luego de sus participaciones destacadas en ediciones previas, con nuevas propuestas del ‘reality’ de RCN

Karen Sevillano y Vicky Berrío
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

El relato del conductor que

El relato del conductor que presenció el ataque del ELN en Aguachica: “Estalló la volqueta y quedó en llamas”

Atentado terrorista con tatucos, ametralladoras y cilindros bomba al batallón El Juncal en Aguachica, Cesar: seis soldados muertos

La violencia se reorganiza en Colombia, crecieron los grupos armados y el Estado pierde control territorial

Lo que se sabe de los dos presuntos disidentes de las Farc abatidos por el Ejército de Ecuador en zona fronteriza

Ministerio del Interior anunció recursos para la reconstrucción de Buenos Aires, Cauca, tras violento atentado

ENTRETENIMIENTO

Yina Calderón cuestionó el luto

Yina Calderón cuestionó el luto de Lina Tejeiro por su mascota y su hermana salió en defensa de la actriz

Karen Sevillano y Vicky Berrío confirman regreso: conducirán el ‘After Show’ de ‘La casa de los famosos Colombia 2026′

Johana Fadul aclaró si se le acabaron las oportunidades laborales y por eso participará en ‘La Casa de los Famosos Colombia 3′

Hora y dónde ver FMS World series en Bogotá: Lokillo, Gazir, Aczino y Bnet estarán en el Movistar Arena

Reconocido actor colombiano habló de su experiencia en una serie nominada a los Globos de Oro 2026: “Ni siquiera me había permitido soñar”

Deportes

Benfica de José Mourinho y

Benfica de José Mourinho y Richard Ríos acusa al Sporting de Lisboa de Luis Suárez por polémico penalti en la Copa de Portugal: “Otro episodio escandaloso”

Santiago Arias se acerca a un equipo histórico del fútbol sudamericano: tendría más minutos para la selección Colombia

Carlos Antonio Vélez le bajó la emoción a Atlético Nacional por el título de Copa Colombia: “Espectáculo vergonzoso”

Juan Fernando Quintero reveló detalles de la pérdida que marcó su vida en el mejor momento de su carrera: “A mí se me acabó la razón de vivir”

La Copa Sudamericana revive el clásico Millonarios vs. Atlético Nacional: este es el historial internacional