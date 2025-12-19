Yina Calderón cuestionó el luto de Lina Tejeiro por su mascota, y su hermana salió en defensa de la actriz

Yina Calderón y Lina Tejeiro protagonizan polémica por el luto de Romeo, el perrito que marcó una vida - crédito @linatajeiro y @yinalcalderontv/Instagram

La reciente muerte de Romeo, el perro de Lina Tejeiro, no solo desató una ola de mensajes de apoyo hacia la actriz en redes sociales, también abrió un debate público sobre el duelo por las mascotas, luego de que Yina Calderón se pronunciara al respecto en su programa Escándalo TV.

Durante la emisión, la influencer se refirió de manera crítica a las publicaciones de Tejeiro, quien se mostró visiblemente afectada por la pérdida de su pomerania, con el que compartió ocho años de vida, pues Calderón aseguró que, al ver las reacciones de la actriz, pensó inicialmente que se trataba de la muerte de un familiar cercano.

“A Lina Tejeiro se le muere su perrito que se llamaba Romeo. Ella se muestra en las redes sociales muy llorando, que está deprimida, que esto. O sea, yo en verdad pensé que se le había muerto un familiar”, afirmó Yina, dejando clara su postura frente a lo que considera una “humanización excesiva” de los animales.

Aunque aclaró que ama a sus propios perros, la empresaria de fajas cuestionó hasta qué punto es válido equiparar el duelo por una mascota con el de una persona.

Lina Tejeiro conmueve con su despedida a Romeo y desata debate sobre el duelo por mascotas - crédito @linatejeiro/IG

“Yo no estoy diciendo que yo no quiera a los animales. Yo tengo cuatro perros y los cuatro están muy bien tenidos en mi finca. Pero yo les digo hasta qué punto uno tiene que humanizar los animales de esa manera”, expresó Yina, concluyendo con una frase contundente: “Pa’ mí es mucho show para un perrito”.

Las declaraciones no pasaron desapercibidas y generaron tensión en el set, especialmente cuando Leonela Calderón, hermana de Yina, intervino para defender a Lina Tejeiro y a quienes viven el luto por sus mascotas de manera profunda, ya que la hermana de Calderón manifestó su desacuerdo y ofreció una postura más empática frente al tema.

“Yo siento que verse afligido o triste por el luto de su mascota no quiere decir que están humanizando las mascotas”, señaló.

Además, explicó que el valor emocional no es universal y depende de cada persona: “En este caso no puedo estar de acuerdo con mis hermanas porque así como hay personas que piensan que un ser humano merece su luto, hay otras personas que piensan que las mascotas también merecen su luto. Cada quien le da el valor que quiere a la persona o a su animal”.

Leonella Calderón sale en defensa de Lina Tejeiro y apoya el derecho a llorar a las mascotas - crédito @leonelacalderonome/Instagram y Cortesía Canal RCN

La joven también expresó solidaridad directa con la actriz: “Para mí no es una bobada y siento mucho lo que le está pasando también a Lina Tejeiro”, marcando una clara diferencia frente a la opinión de su hermana.

Qué pasó con Romeo, el perrito de Lina Tejeiro

La polémica se da en medio de uno de los momentos más dolorosos para Lina Tejeiro, pues fue la propia actriz la que contó en sus redes sociales que Romeo falleció tras enfrentar una pancreatitis que lo mantuvo hospitalizado durante un mes. Durante ese tiempo, el animal estuvo con sonda nasogástrica y requería alimentación cada seis horas.

La enfermedad coincidió con las presentaciones y ensayos de su obra teatral, lo que obligó a Tejeiro a dividirse entre el teatro y la clínica veterinaria.

“Iba de ensayos a la clínica y de la clínica a ensayos”, relató, mientras su familia la apoyaba para que pudiera cumplir con sus compromisos laborales.

Lina Tejeiro contó que su mascota Romeo falleció y agradeció el apoyo recibido - crédito @linatejeiro/IG

El día de la última función, Romeo presentó una recaída grave y fue hospitalizado nuevamente. Aunque Lina recibió alertas sobre su estado crítico, tuvo que terminar la función ante un teatro lleno. Tras bajar del escenario, se dirigió de inmediato a la clínica para despedirse.

“Te hablé, te agradecí, te besé… y a los minutos te me fuiste”, escribió la actriz, describiendo el momento de su fallecimiento.

En su mensaje final, Tejeiro recordó las rutinas que compartía con su mascota y confesó que su casa ahora se siente vacía. “Gracias por tanto mi Romeo. Ocho años juntos, donde fuimos profundamente felices”, expresó.

Mientras las redes se llenaron de mensajes de apoyo y empatía, el debate planteado por Yina Calderón volvió a poner sobre la mesa una discusión recurrente: el lugar que ocupan las mascotas en la vida emocional de las personas y el derecho a vivir su pérdida sin ser juzgados.