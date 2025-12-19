Colombia

Dólar a pesos colombianos hoy 19 de diciembre: en cuánto amaneció el tipo de cambio

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Estos fueron los últimos movimientos
Estos fueron los últimos movimientos que registró el dólar frente al peso colombiano (REUTERS/Marcos Brindicci)

El peso colombiano abrió la jornada en un escenario condicionado por noticias económicas y corporativas que inciden en la percepción de riesgo y en las expectativas de liquidez y confianza empresarial.

Para la jornada, se espera una operativa volátil y selectiva, con atención a los anuncios de tasas de interés en Estados Unidos y al desarrollo de los escándalos locales que podrían condicionar el ánimo de los mercados.

El dólar estadounidense se paga en el día de hoy a 3.862,35 pesos colombianos en promedio, de manera que supuso un cambio del 0% comparado con los 3.862,45 pesos de la sesión previa, reporta Dow Jones.

En referencia a la rentabilidad de la última semana, el dólar estadounidense marca una subida 1,57%; pero en términos interanuales todavía mantiene una bajada del 9,68%.

En relación a las variaciones de este día respecto de días previos, suma dos fechas seguidas en valores negativos. En cuanto a la volatilidad de estos siete días es notoriamente inferior a los números conseguidos para el último año (9,87%), así que en esta última fase está tendiendo menos alteraciones de lo que indica la tendencia general.

Crédito: Infobae México - Luis Martínez

Qué le espera a Colombia en este 2025 en materia económica

Las perspectivas económicas para Colombia en 2025 son relativamente optimistas, aunque existen riesgos, según la empresa Corficolombia. Se espera que la economía colombiana crezca un 2.6% en 2025, impulsada por la expansión del consumo privado y la inversión.

Sin embargo, esta proyección está sujeta a una incertidumbre mayor, en comparación a años pasados debido a la persistencia de desafíos fiscales, los riesgos asociados a la actividad del sector energético, el aumento de conflictos sociales y el incremento de la inseguridad.

En el contexto externo estiman dificultades a causa del fortalecimiento del dólar y presiones inflacionarias adicionales en Estados Unidos tras la victoria de Donald Trump, lo que apunta a tasas de interés altas por más tiempo. Estos altos costos de financiamiento podrían impactar sectores como el manufacturero, mientras que el panorama fiscal sigue siendo uno de los retos más importantes a nivel global, según la perspectiva.

A nivel local, la inflación, que ha experimentado un descenso significativo en 2024, podría enfrentar nuevos desafíos en la segunda mitad de 2025. La depreciación del tipo de cambio y la alta indexación de los servicios podrían presionar nuevamente los precios al alza, acercando la inflación al 4% hacia finales del año.

El sistema financiero, por su parte, ha mostrado resiliencia a pesar de los incrementos en la morosidad y caídas en la rentabilidad y se anticipa una recuperación gradual con la reducción de las tasas de interés y el repunte de la inversión.

Características del peso colombiano

El peso colombiano es la moneda de curso legal en Colombia, usualmente es abreviada como COP y la circulación de ésta es controlada por el Banco de la República de Colombia.

Actualmente hay en circulación monedas de 50, 100, 200, 500 y 1000 pesos, de ésta última se tuvo su primera circulación entre 1996 y 2002, sin embargo, perdió popularidad debido a que era muy fácil de falsificar.

Las monedas de 500 y 1000 pesos son bimetálicas, ello para mejorar su seguridad y evitar que sean replicadas ilegalmente; en tanto, todas las denominaciones tienen diseños que aluden a la biodiversidad que hay en el país, entre ellos el oso de anteojos, la guacamaya bandera, la rana de cristal, la tortuga caguama, entre otras.

