Petro arremete contra los “megarricos” anunciando la presentación de nueva reforma tributaria: “La economía colombiana será muy poderosa”

La iniciativa gubernamental surgió por el hundimiento de la ley anterior y, según el presidente, responde a la concentración de riqueza: propone que “los que más tienen aporten más al Estado”

El presidente Gustavo Petro propone una reforma tributaria enfocada en los "megarricos" para reducir el déficit fiscal en Colombia - crédito Juan Diego Cano/Presidencia de la República

El presidente Gustavo Petro anunció que su Gobierno presentará una nueva reforma tributaria dirigida a los “megarricos” de Colombia, con el objetivo de reducir el déficit fiscal y combatir la desigualdad estructural que afecta al país.

La propuesta, que surgió tras el reciente hundimiento de la ley de financiamiento en el Congreso, busca que quienes poseen mayor capacidad económica asuman una mayor responsabilidad en el sostenimiento del Estado, mientras se alivian las cargas impositivas para las empresas y la clase media.

Petro afirmó que este enfoque permitirá fortalecer la economía nacional, disminuir la deuda pública y avanzar hacia una mayor equidad social.

En su cuenta de X, el mandatario fue enfático al señalar que la evasión y elusión de impuestos por parte de los sectores más acaudalados constituye una de las principales causas del déficit fiscal, la pobreza y la violencia en Colombia.

La nueva reforma tributaria buscaría que los sectores de mayores ingresos asuman una mayor responsabilidad en el sostenimiento del Estado - crédito @petrogustavo/X

“Habrá una reforma tributaria sobre los megarricos del país”, escribió el presidente, y añadió: “Lo que vez en el cuadro de la deuda neta, que es diferente a la bruta, que es la real deuda de Colombia es que disminuye frente a la economía, o PIB, la corregimos desde los altos niveles que nos entregó Duque, está dentro del marco fiscal, y seguirá disminuyendo”.

Petro agregó: “Así despejamos peligros y la economía colombiana será muy poderosa y en beneficio del pueblo, la producción, el trabajo, y la equidad social".

El detonante de la propuesta fue un reportaje publicado por El País de España, que documenta cómo la evasión y elusión fiscal de los más ricos en Colombia profundiza la brecha social.

Según el artículo, diversos estudios demuestran que, mientras los patrimonios de los “megarricos” han crecido de manera sostenida durante décadas, su aporte tributario proporcional se ha estancado o incluso ha disminuido.

El resultado es una concentración de la riqueza en la que el 1 % más adinerado posee el 40 % de la riqueza de los hogares, mientras que la mitad más pobre apenas alcanza el 2 %. Esta desigualdad se agrava en el contexto latinoamericano, una de las regiones más desiguales del mundo, y se refleja en que cerca del 28 % de la población colombiana —unos 14,4 millones de personas— enfrenta inseguridad alimentaria.

El 1% más adinerado de Colombia concentra el 40% de la riqueza de los hogares, mientras la mitad más pobre solo posee el 2% - crédito Colprensa

El sistema tributario colombiano, según El País, tiene una capacidad limitada para redistribuir ingresos. Oxfam sostiene que los multimillonarios pagan proporcionalmente menos impuestos que los sectores de menores ingresos, lo que contradice la percepción de que la carga fiscal recae principalmente en las clases medias y altas.

Una de las causas principales de este desequilibrio es la estructura tributaria, que depende en gran medida de impuestos indirectos como el IVA. En 2024, el IVA representó casi el 30 % de los ingresos tributarios, mientras que los impuestos directos —como la renta de personas naturales y el impuesto al patrimonio— tuvieron una participación mucho menor.

El reportaje también señala que los sectores más ricos emplean de manera sistemática estrategias legales e ilegales para reducir su carga fiscal. Informes de la Dian revelan que la mayoría de quienes se acogieron a mecanismos de normalización tributaria —admitiendo haber ocultado activos— pertenecen a los grupos de mayor riqueza.

Petro subrayó que su administración ha logrado corregir la tendencia de endeudamiento heredada del Gobierno anterior, ubicando la deuda dentro de los estándares del Marco Fiscal. El presidente reiteró que la nueva reforma tributaria será uno de los instrumentos clave para mantener esta senda de reducción de la deuda y para garantizar que el crecimiento económico beneficie a la producción, el trabajo y la equidad social en Colombia.

Petro había rechazado la decisión del Congreso de hundir la reforma tributaria

El presidente Gustavo Petro cuestiona al Congreso por rechazar la reforma tributaria clave para el Presupuesto General de la Nación 2026 - crédito Juan Diego Cano/Presidencia de la República

El presidente Gustavo Petro criticó, el 9 de diciembre, la decisión del Congreso de la República de rechazar la reforma tributaria, una medida que, según el mandatario, buscaba recaudar 16,3 billones de pesos para financiar el Presupuesto General de la Nación 2026. Petro afirmó que la negativa del Congreso responde al “desarrollo del odio político por encima del interés nacional” y que la medida solo beneficia a los “megarricos”.

El jefe de Estado advirtió que, ante la falta de recursos, los sectores más vulnerables podrían verse afectados, aunque aseguró: “Mientras nosotros seamos Gobierno, no dejaremos que la paguen los pobres, punto. Las consecuencias imprevisibles comienzan a verse desde el día de hoy”.

Petro subrayó que la reforma pretendía obtener fondos de quienes han duplicado sus utilidades gracias al encarecimiento de la deuda pública, pero sostuvo que el “egoísmo social” impidió su aprobación.

El mandatario insistió en que, frente al déficit fiscal, es necesario que los más ricos aporten más recursos, y reiteró que no permitirá que la carga recaiga sobre los sectores menos favorecidos.

