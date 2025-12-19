Colombia

Ministro de Defensa anunció plan integral para contener violencia en el Cauca: “No vamos a permitir que ataquen a nuestra población”

Las autoridades anuncian el traslado de efectivos y el uso de tecnología avanzada para enfrentar a estructuras criminales responsables de recientes hechos violentos en municipios

El ministro Pedro Sánchez advierte sobre el riesgo de aumento de acciones terroristas en el año electoral en el departamento de Cauca - crédito @mindefensa/X

La crisis de seguridad en el departamento de Cauca llevó al Gobierno nacional a desplegar una nueva estrategia militar y policial, tras uno de los ataques armados más prolongados del año en el municipio de Buenos Aires.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, junto a la cúpula militar, anunció un plan enfocado en la prevención y la protección, con el objetivo de contener la ofensiva de las disidencias de las Farc y otros grupos armados ilegales, en un contexto marcado por la proximidad de un año electoral y la presión creciente sobre la población civil.

En el consejo de seguridad realizado en Popayán, el jueves 18 de diciembre, el jefe de la cartera de Defensa detalló que la estrategia se basa en el refuerzo del pie de fuerza y el traslado de tropas desde otras regiones, así como en el fortalecimiento de las estaciones de Policía más vulnerables.

Sánchez advirtió sobre el riesgo de un aumento de acciones terroristas en el año electoral, señalando: “Ahora ingresamos al último año del gobierno, pero sobre todo al año de las elecciones. Y la historia nos ha dicho que aquí buscan incrementar las acciones terroristas”.

El Gobierno anunció que se reforzará la seguridad en Cauca tras el ataque armado más prolongado del año en Buenos Aires - crédito redes sociales

Además, el ministro anunció una recompensa de hasta 500 millones de pesos por información que conduzca a la captura de alias Max Max, identificado como líder de la estructura Jaime Martínez del Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las Farc, bajo el mando de Iván Mordisco.

El comandante del Ejército Nacional, general Luis Emilio Cardozo, explicó que durante el ataque en Buenos Aires, 17 policías resistieron más de diez horas bajo fuego, mientras los refuerzos tardaron cerca de siete horas en llegar debido a bloqueos con vehículos y explosivos, así como a condiciones meteorológicas adversas que impidieron la intervención aérea inmediata.

Cardozo relató que, una vez mejoró el clima, se desplegaron 92 uniformados en tres rotaciones, queenfrentaron fuego enemigo y lograron estabilizar la situación.

El general enfatizó en que “nunca dejamos a un hombre atrás. Eso lo tiene que tener claro todo el pueblo colombiano porque nosotros somos los primeros en estar preocupados por la vida y la integridad de nuestros hombres”.

La ofensiva militar se centrará en tres estructuras criminales: Carlos Patiño, Dagoberto Ramos y Jaime Martínez, esta última responsable de los recientes ataques en Buenos Aires, según informó el almirante Francisco Cubides Granados, comandante de las Fuerzas Militares.

Cubides declaró: “Las operaciones estarán focalizadas contra las estructuras narcoterroristas Carlos Patiño, Dagoberto Ramos y Jaime Martínez, esta última responsable de los recientes ataques perpetrados en el municipio de Buenos Aires”.

El Ministerio de Defensa subrayó que el fortalecimiento de la inteligencia y la colaboración ciudadana serán pilares fundamentales de la estrategia.

El Ministro de Defensa, Pedro Sánchez anunció una nueva estrategia militar y policial para contener la ofensiva de las disidencias de las Farc en el Cauca - crédito @mindefensa/X

El ministro Sánchez hizo un llamado a la comunidad de municipios como Buenos Aires, Suárez, Morales, Cajibío, Santander de Quilichao, Miranda, Corinto, Caloto y El Patía para que denuncien hechos criminales y contribuyan a la protección de las estaciones de Policía, que han sido blanco de ataques reiterados.

La situación en el Cauca ha generado preocupación en el Gobierno nacional, al punto que el presidente Gustavo Petro solicitó explicaciones a las Fuerzas Militares por la respuesta ante la crisis y advirtió que habrá cambios en los mandos si se comprueba incompetencia en la reacción al ataque en Buenos Aires.

Diecisiete policías resistieron más de diez horas bajo fuego en Buenos Aires, mientras los refuerzos enfrentaron bloqueos y condiciones climáticas adversas - crédito @JairoLadino_/X

El Ministerio de Defensa anticipó que se incrementarán las capacidades humanas y tecnológicas, se emplearán aeronaves y se fortalecerán las Fuerzas Especiales, además de ofrecer recompensas para combatir la criminalidad.

El control del norte del Cauca se ha convertido en un objetivo estratégico para las disidencias de las Farc, el ELN, el Clan del Golfo y grupos de delincuencia común, lo que ha sumido a la región en una ola de violencia y ha dejado a la población civil en una situación de vulnerabilidad extrema.

Las autoridades locales y regionales esperan que el rediseño operacional anunciado por el Gobierno permita mejorar la capacidad de respuesta de la fuerza pública y garantizar la seguridad en el departamento.

