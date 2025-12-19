Luis Díaz recibió a Silvestre Dangond en Alemania y le entregó un regalo especial: “Llegó el poder”

Los colombianos estuvieron reunidos en Alemania - crédito silvestredangond/Instagram

Desde que llegó a Alemania, Luis Díaz se ha convertido en una de las figuras del Bayern Múnich, siendo titular en la mayoría de partidos que ha jugado el club bávaro en la temporada 2025/2026.

Los resultados positivos que ha tenido el club con Díaz han provocado que su entrenador, Vincent Kompany, llene de elogios al guajiro en cada rueda de prensa; además, anunció que le permitirá alejarse del plantel profesional antes del 24 de diciembre para que pueda pasar Navidad en Colombia.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Lucho ha jugado todos los partidos con nosotros y con la selección. Siempre está viajando mucho a Sudamérica y de regreso. Pasó mucho tiempo en Inglaterra, donde nunca tuvo vacaciones de Navidad. Tiene sentido que tenga unos días libres y pase tiempo con su familia”, declaró el entrenador belga.

A pesar de ello, el colombiano se mantiene entrenando junto a sus compañeros y antes de viajar a Colombia recibió la visita, en la sede deportiva del Bayern Múnich, del cantautor Silvestre Dangond.

Las publicaciones que hicieron los guajiros fueron tendencia en redes sociales - crédito @silvestredangond/Instagram

El encuentro entre los guajiros fue expuesto por las celebridades en sus redes sociales. Silvestre Dangond publicó: “En cualquier país, en cualquier lugar!!! Viva Colombia, viva La Guajira, viva Barrancas, viva Urumita”, mientras que el guajiro dejó el siguiente mensaje en su cuenta de X: “De La Guajira y Colombia, para el mundo”.

Hasta el momento no se sabe si Silvestre Dangond estará en el último partido de 2025 del Bayern Múnich, en el que enfrentará a Heidenheim el domingo 21 de diciembre en el Allianz Arena.

Cabe mencionar que Bayern Múnich es líder de la Bundesliga con 38 unidades, nueve más que su rival más cercano, Borussia Dortmund.

El extremo le regaló dos camisetas del Bayern Múnich al cantante - crédito silvestredangond/Instagram

En sus redes sociales, Silvestre Dangond mostró que Luis Díaz le obsequió dos camisetas oficiales del Bayern Múnich, que en Colombia tienen un precio de 429.000 pesos, que fueron autografiadas por el extremo.

En los comentarios de la publicación, seguidores de los guajiros expusieron el orgullo que sienten por el artista y el deportista, que son dos de los principales embajadores de Colombia en sus profesiones.

“Crack con crack, que bueno verlos juntos en el exterior”, “Estos dos no saben cuánto se les quiere en Colombia, qué orgullo” o “Llegó el poder a Alemania, ahora sí Lucho se va a motivar para pasar Navidad en Colombia”, fueron algunos de los comentarios al respecto.

Además del obsequio, Luis Díaz le firmó las camisetas a Silvestre Dangond - crédito @silvestredangond/Instagram

Díaz y Dangond se preparan para 2026

El 18 de diciembre también se confirmó que Silvestre Dangond figura como uno de los artistas principales invitados al Festival Vallenato 2026. En el comunicado oficial, el cantante fue presentado como uno de los mayores exponentes del vallenato moderno.

La organización destacó que busca rendir homenaje a los artistas que han llevado este género a nuevas generaciones, y Dangond es reconocido por su influencia y vigencia; sumado a ello, el guajiro seguirá en gira nacional, en la que se ha confirmado su presencia en las principales ciudades del país.

Por su parte, tras pasar vacaciones en Colombia, Luis Díaz tendrá que seguir ligado al Bayern Múnich, que tiene como objetivo ganar los tres torneos que disputa en la temporada europea, principalmente la UEFA Champions League.

Tras terminar el primer semestre del 2026 con su club, el extremo se unirá a la selección Colombia para afrontar la primera Copa del Mundo de su carrera, siendo uno de los referentes de la Tricolor en la actualidad.

Cabe recordar que Colombia comparte grupo en el torneo de naciones con Portugal, Uzbekistán y una nación que se confirmará en marzo tras disputarse el repechaje de la FIFA.