Colombia

Lokillo rechaza amenazas de muerte que han recibido con “el Menor”, luego de encuentro de ‘freestyle’, y envió contundente mensaje

El comediante se pronunció frente a la delicada situación que están viviendo en la FMS WS por los ataques de algunos seguidores en las redes sociales

Guardar
Lokillo Flórez rompe el silencio
Lokillo Flórez rompe el silencio sobre las amenazas tras su batalla con El Menor en la FMS World Series - @LokilloFlorez

El freestyler y comediante Lokillo Flórez reveló que ha sido objeto de amenazas de muerte tras su enfrentamiento con “el Menor” en la FMS World Series 2025.

Esta situación, según sus propias palabras, lo llevó a un estado de desconexión emocional y casi compromete su desempeño en la segunda fecha del torneo y que hasta el momento le han afectado su salud mental, según comentó.

El artista colombiano, que representa a su país en la competencia internacional, confesó en una entrevista en El Salvador que la presión y la violencia digital surgidas en redes sociales después de la batalla en España lo afectaron profundamente.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Durante la conversación, Lokillo Flórez relató que la batalla con el chileno Efraín Jesús Reeve Barría, conocido como el Menor, desató una ola de hostilidad en redes sociales, donde los seguidores de ambos artistas llevaron la rivalidad a extremos peligrosos.

Batalla entre Lokillo Flórez y
Batalla entre Lokillo Flórez y El Menor terminó en disputa en las redes sociales - crédito @fmsworldseries/IG

El propio Lokillo describió la situación: “Lamentablemente, la batalla con El Menor generó mucha discordia en redes sociales, tanto para él como para mí. Y hubo cosas muy fuertes de parte y parte de los fans, si se les puede llamar así, amenazas de muerte pa’ allá y pa’ acá”.

El episodio en cuestión tuvo lugar en Valencia, España, donde Lokillo Flórez primero se impuso ante la española Sara Socas y luego perdió ante El Menor en una batalla que terminó con una penalización para el colombiano por una supuesta agresión.

El chileno, por su parte, obtuvo todos los puntos a pesar de que también protagonizó gestos contundentes durante el enfrentamiento y tras ese duelo, los seguidores de ambos artistas intensificaron los ataques y amenazas en redes sociales, generando un ambiente de tensión que trascendió la competencia.

Sin embargo, la situación no se detuvo ahí y, al parecer, el conflicto se endureció al punto de que El menor fue retirado de la contienda y no llegará a Colombia para competir debido a una decisión de carácter personal, según confirmaron en una rueda de prensa.

Lokillo Flórez habló de las
Lokillo Flórez habló de las amenazas que ha recibido por enfrentamiento con El Menor - crédito @lokilloflorez/IG

Sin embargo, lo más trascendente es la consecuencia reglamentaria: esta ausencia conlleva la inhabilitación automática de su permanencia en la Superliga, lo que significa que El Menor no terminará la FMS WORLD SERIES 2025 como competidor oficial.

Temas Relacionados

Lokillo FlórezEl menorFMS WSFreestyleColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

De “qué es magnicidio” a “Bre-B”: descubra las preguntas más insólitas que los colombianos le hicieron a Google en 2025

Las preguntas más frecuentes que los colombianos hicieron en Google durante 2025 estuvieron marcadas por la coyuntura política, económica y social, los principales temas del año

De “qué es magnicidio” a

El Lumina Fest reinventa la Navidad en el Parque Museo El Chicó

Una experiencia integral de luces, música y comercio boutique se encuentra en el norte de Bogotá hasta el próximo domingo 21 de diciembre

El Lumina Fest reinventa la

Chontico Día, resultados del último sorteo hoy 19 de diciembre

Este juego ofrece a sus participantes diferentes oportunidades para ganar grandes premios, conoce cuáles fueron los cuatro números sorteados

Chontico Día, resultados del último

Presentan Acción Popular contra el Gobierno por presunta “maniobra fiscal” para subir precio de la gasolina “artificialmente”

La denuncia se hizo contra los ministerios de Minas y Hacienda, porque los colombianos pagarían $3.249 pesos extra por galón de gasolina por sobrecosto artificial realizado con una figura fiscal “oculta”

Presentan Acción Popular contra el

Doña Toche impide publicación de videos con chistes de Ibrahim Salem sobre su hija: “Protejo los derechos y la condición especial de mi hija”

La ‘influencer’ rechazó la difusión de un episodio de humor negro en el que se sintió vulnerada, luego de que Salem realizara comentarios dirigidos a su hija menor durante un show

Doña Toche impide publicación de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Conductor que presenció el ataque

Conductor que presenció el ataque del ELN en Aguachica relató lo sucedido: “Estalló la volqueta y quedó en llamas”

Atentado terrorista con tatucos, ametralladoras y cilindros bomba al batallón El Juncal en Aguachica, Cesar: siete soldados muertos

La violencia se reorganiza en Colombia, crecieron los grupos armados y el Estado pierde control territorial

Lo que se sabe de los dos presuntos disidentes de las Farc abatidos por el Ejército de Ecuador en zona fronteriza

Ministerio del Interior anunció recursos para la reconstrucción de Buenos Aires, Cauca, tras violento atentado

ENTRETENIMIENTO

Doña Toche impide publicación de

Doña Toche impide publicación de videos con chistes de Ibrahim Salem sobre su hija: “Protejo los derechos y la condición especial de mi hija”

Rumores de embarazo rodean a Manuela, pareja de Blessd, tras declaraciones de Yina Calderón: “Van a ser papás”

Westcol despidió a dan suyo que falleció en accidente del Liceo Antioqueño: le dedicó sentidas palabras en vivo

Cara Rodríguez lanzó canción con aparente indirecta a su exnovio Beéle: “Enterré los planes contigo”

Natalia Castillo confiesa que pasó mal momento con una creadora de contenido conocida: esta es la historia

Deportes

Miguel Ángel Borja estaría en

Miguel Ángel Borja estaría en la lista de refuerzos de Boca Juniors para 2026: “Si no se avanza con Cruz Azul”

Teo Gutiérrez recordó la petición que le hizo su esposa antes de regresar al Junior para quedar campeón: “Me apretó”

La advertencia de Lothar Matthäus sobre la ofensiva del Bayern y Luis Díaz: “La historia no gira solamente en dos”

Millonarios oficializa a su nuevo lateral izquierdo con Sebastián Valencia: será refuerzo por tres años de cara a la Liga Betplay

Leyenda del Bayern Múnich aconsejó a Luis Díaz en su paso por el Bayern Múnich: “A veces abusamos”