Lokillo rechaza amenazas de muerte que han recibido con “el Menor”, luego de encuentro de ‘freestyle’, y envió contundente mensaje

Lokillo Flórez rompe el silencio sobre las amenazas tras su batalla con El Menor en la FMS World Series - @LokilloFlorez

El freestyler y comediante Lokillo Flórez reveló que ha sido objeto de amenazas de muerte tras su enfrentamiento con “el Menor” en la FMS World Series 2025.

Esta situación, según sus propias palabras, lo llevó a un estado de desconexión emocional y casi compromete su desempeño en la segunda fecha del torneo y que hasta el momento le han afectado su salud mental, según comentó.

El artista colombiano, que representa a su país en la competencia internacional, confesó en una entrevista en El Salvador que la presión y la violencia digital surgidas en redes sociales después de la batalla en España lo afectaron profundamente.

Durante la conversación, Lokillo Flórez relató que la batalla con el chileno Efraín Jesús Reeve Barría, conocido como el Menor, desató una ola de hostilidad en redes sociales, donde los seguidores de ambos artistas llevaron la rivalidad a extremos peligrosos.

Batalla entre Lokillo Flórez y El Menor terminó en disputa en las redes sociales - crédito @fmsworldseries/IG

El propio Lokillo describió la situación: “Lamentablemente, la batalla con El Menor generó mucha discordia en redes sociales, tanto para él como para mí. Y hubo cosas muy fuertes de parte y parte de los fans, si se les puede llamar así, amenazas de muerte pa’ allá y pa’ acá”.

El episodio en cuestión tuvo lugar en Valencia, España, donde Lokillo Flórez primero se impuso ante la española Sara Socas y luego perdió ante El Menor en una batalla que terminó con una penalización para el colombiano por una supuesta agresión.

El chileno, por su parte, obtuvo todos los puntos a pesar de que también protagonizó gestos contundentes durante el enfrentamiento y tras ese duelo, los seguidores de ambos artistas intensificaron los ataques y amenazas en redes sociales, generando un ambiente de tensión que trascendió la competencia.

Sin embargo, la situación no se detuvo ahí y, al parecer, el conflicto se endureció al punto de que El menor fue retirado de la contienda y no llegará a Colombia para competir debido a una decisión de carácter personal, según confirmaron en una rueda de prensa.

Lokillo Flórez habló de las amenazas que ha recibido por enfrentamiento con El Menor - crédito @lokilloflorez/IG

Sin embargo, lo más trascendente es la consecuencia reglamentaria: esta ausencia conlleva la inhabilitación automática de su permanencia en la Superliga, lo que significa que El Menor no terminará la FMS WORLD SERIES 2025 como competidor oficial.