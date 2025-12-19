Jota Pe Hernández acusó a Iván Cepeda de ser uno de los más “vagos” del Congreso entre 2022 y 2026: así expuso su denuncia

El senador de la Alianza Verde, en sus redes sociales, recordó el más reciente enfrentamiento mediático con el congresista Iván Cepeda, candidato presidencial del Pacto Histórico, al que señaló de "vago" - crédito @JotaPeHernandez/X

Como parte de su andanada mediática, el senador Jonathan Ferney Pulido Hernández, conocido como Jota Pe Hernández, acusó a su colega, el congresista y candidato presidencial Iván Cepeda de ser uno de los congresistas más “vagos” del periodo 2022-2026. Al replicar el fuerte cruce registrado en la plenaria del martes 16 de diciembre, Hernández encendió la polémica en las redes sociales y reafirmó sus señalamientos contra el líder de izquierda.

Con un video difundido en sus redes sociales, en el que recapituló fragmentos de su intervención, a la que llevó con una pila de documentos que acomodó en el atril, Hernández le “echó leña” el enfrentamiento con el candidato presidencial del Pacto Histórico, y centró el debate en la productividad de su parte, en contraste con lo que sería, según él, la falta de compromiso en el ejercicio legislativo del integrante del Congreso, que representa los intereses oficialistas.

El senador Jota Pe Hernández protagonizó un nuevo enfrentamiento con su colega, Iván Cepeda, al que le sacó a relucir sus inasistencias a plenaria

En el clip, Jota Pe Hernández recapituló viejos señalamientos de Cepeda, que cuestionó la relevancia de las propuestas de su colega. “En este congreso jamás le he escuchado, apreciado senador, una propuesta que ilumine el futuro de este país”, dijo el aspirante presidencial en el candente debate que se había llevado a cabo el 4 de noviembre, en respuesta a los duros señalamientos de su contradictor, sobre lo que serían sus supuestos nexos con las Farc.

La arremetida de Jota Pe Hernández contra Iván Cepeda

En su intervención, Hernández se apoyó en cifras sobre el ejercicio legislativo y comparaciones directas entre la gestión de uno y otro. “La Secretaría me certificó que Iván Cepeda, a pesar de que solamente nos citan dos días a la semana a plenaria, faltó 73 veces en este periodo, mientras Jota Pe nunca tuvo una falla a la plenaria del Senado”, declaró el congresista, mencionándose a sí mismo en tercera persona, y sacando los datos sobre la asistencia.

El senador Jota Pe Hernández sacó pecho por los 17 proyectos de autoría individual que ha radicado en el Senado

En esa misma línea, también contrastó la actividad legislativa de los dos senadores. “Quizás por esa vagancia nunca pudo enterarse que Jota Pe Hernández radicó 94 proyectos de ley, entre esos 17 de autoría única. Iván Cepeda radicó dos proyectos de autoría única, los cuales fueron archivados”, afirmó en su intervención el denunciante, que su propio volumen de iniciativas frente al senador oficialista, incluso con la ‘montaña’ de documentos que llevó a plenaria.

Asimismo, el senador opositor amplió su denuncia al señalar el número de proposiciones presentadas. “Jota Pe Hernández radicó 383 proposiciones que modificaron y mejoraron las leyes de este país. Iván Cepeda, el año pasado presentó cuatro y el antepasado seis”, sostuvo Hernández, que quiso hacer énfasis la diferencia en la participación legislativa, a la par de que mostró en el video lo que sería el desagrado del congresista frente a estos señalamientos.

En materia de control político, Hernández se autodefinió como líder en la materia. “Debates de control político y mociones de censura, Jota Pe Hernández se convirtió en el rey del control político. Un total de nueve impactantes mociones de censura y debates de control político que tuvieron diferentes revelaciones que sacudieron este país”, agregó el senador, que se atribuyó un papel central en la fiscalización del Gobierno con sus intervenciones.

Iván Cepeda obtuvo más de un millón y medio de votos en la consulta interna del Pacto Histórico en octubre de 2025

Finalmente, Hernández vinculó la labor legislativa con el impacto social y político. “Mientras él apoya un Gobierno que beneficie y premie a los bandidos, nosotros logramos que se aprobara en el Senado un proyecto que le da vivienda por segunda vez a las víctimas del conflicto armado”, declaró el congresista, que marcó distancia con la postura de Cepeda y anticipó su deseo de continuar en el Congreso para un nuevo periodo legislativo, haciendo control político.

Es importante destacar que, por instrucción del Gobierno, el senador Cepeda hizo parte del equipo negociador del Gobierno nacional con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que llegó hasta un sexto ciclo de negociaciones, antes de que se truncara el proceso. A esto se suma su comparecencia en calidad de presunta víctima en el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, que en segunda instancia resultó favorable al exmandatario.

“Mientras Iván Cepeda faltaba a esta plenaria por irse a dialogar con bandidos, que de hecho tiene 11 viajes internacionales pagados con los impuestos de los colombianos, nosotros, nunca faltamos a esta plenaria. Mientras él quiere continuar con el Gobierno que maltrató a una trabajadora en casa de familia, nosotros sacamos un proyecto que nos aprobó el Senado en beneficio de las mujeres trabajadoras en familia", remató Hernández.