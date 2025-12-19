Colombia

Hija de Petro sorprendió al interpretar una melodía y no faltaron las críticas: “Siga cantando que Colombia la sigue manteniendo”

El reciente video difundido por Sofía Petro en el que muestra su faceta musical, suscitó tanto elogios como críticas, en un contexto marcado por su vínculo familiar y su participación en temas sociales

Las imágenes compartidas por la joven, en las que interpreta una canción popular, ha provocado una ola de comentarios en plataformas digitales, reflejando opiniones divididas sobre su exposición pública y su trayectoria persona - crédito sofiapetroa / Instagram

Sofía Petro, hija del presidente Gustavo Petro, generó amplia atención tras difundir un video donde exhibe su habilidad musical tocando la guitarra y cantando.

En la grabación, la joven interpreta fragmentos del tema Un osito de peluche de Taiwán, de la banda Los Auténticos Decadentes, lo que motivó una serie de reacciones tanto de apoyo como de crítica en plataformas digitales.

Varios comentarios destacaron la autenticidad y el talento de la joven, así como el contraste con la constante exposición mediática que rodea a su familia.

Es de mencionar que la aparición de Sofía resalta no solo por su conexión familiar con el jefe de Estado sino por su trayectoria académica y social. La joven estudió Ciencia política en Francia y realizó prácticas profesionales durante la última campaña presidencial de su padre, lo que la vinculó activamente al ámbito político nacional.

Sofía Petro, hija del presidente
Sofía Petro, hija del presidente Gustavo Petro, sorprende en redes sociales al mostrar su talento musical con la guitarra y el canto - crédito Joel González/Presidencia

Desde su regreso a Colombia, desarrolla actividades en la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), institución dedicada al análisis y la promoción de procesos de paz.

Aunque no utiliza de manera sucesiva las redes sociales, Sofía suele compartir episodios de su cotidianidad, donde combina su interés por el arte con la reflexión sobre asuntos históricos y políticos.

Sus publicaciones despiertan comentarios diversos. Algunos mensajes celebraron su espontaneidad: “La humildad es lo que siempre les dolerá, qué linda que seas fiel a ti misma”, escribió un usuario en Instagram.

Otros destacaron su inteligencia y compromiso: “Excelente, felicitaciones, no soy petrista, pero tú eres un amor”. También hubo señalamientos críticos hacia su rol en la vida pública y su cercanía con el poder.

El video de Sofía Petro
El video de Sofía Petro interpretando 'Un osito de peluche de Taiwán' genera reacciones divididas entre apoyo y críticas en plataformas digitales - crédito sofiapetroa / Instagram

La faceta artística de Sofía Petro abarca el canto y la elaboración de piezas visuales. Su inclinación por recorrer lugares poco accesibles del país fue resaltada recientemente tras su expedición en la Amazonía colombiana a través de redes, en las que se señala la influencia de su formación universitaria en la manera en que aborda temas sociales y culturales.

La reacción pública ante este tipo de contenidos varía entre la empatía y la controversia. Entre las opiniones resaltó la siguiente: “Siga cantando que Colombia la sigue manteniendo”, una frase que evidencia el ambiente polarizado en las discusiones sobre la vida de los personajes públicos en el país.

Un episodio similar reciente

La hija del presidente Gustavo Petro defendió su travesía por la selva tras recibir comentarios sobre el origen de los fondos, asegurando que costeó la experiencia con su salario y no con recursos públicos - sofiapetroalcoceer / TikTok

No es la primera vez que las publicaciones de la hija del jefe de estado generan criticas por parte se los opositores de Petro. Durante su estancia en el Amazonas, Sofía Petro documentó su recorrido en barco y su descanso en hamaca, así como los paisajes y las personas que ha conocido en la zona.

En uno de sus videos en TikTok, relató: “Estoy haciendo un recorrido por el río Amazonas, llevo dos días en este barco y me quedan unas cuantas horas para llegar a mi destino y estoy pasando bastante calor como se puede ver y ya me estoy volviendo loca. Entonces les voy a compartir mis mejores paisajes hasta el día de hoy (...) Por el Amazonas, perdida, muy perdida”.

La exposición de su viaje no tardó en suscitar comentarios sobre el supuesto uso de recursos públicos para estos fines. De hecho, un comentario en particular, que sugería que disfrutaba del viaje con “la platica de nosotros los colombianos”, motivó una respuesta directa de la joven.

Sofía Petro abordó la acusación con franqueza: “Responder este tipo de comentarios claramente es perder el tiempo, pero justo como me encuentro con algo de tiempo, porque como estoy en un barco durante tres días y está un poco lento. Yo tengo un trabajo y me pagan un salario, no es un salario muy grande, pero me alcanza para pedirme cuatro días de vacaciones y hacer un pequeño viaje que no es un viaje con muchos lujos, no es que tú digas wow Sofía estás viajando en un supercrucero”.

