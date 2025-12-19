Gustavo Petro confirmó que comprará sistemas antidrones a través de la urgencia manifiesta tras atentado al Ejército en Aguachica: “Para ponerle rapidez”

Atentado base militar Aguachica, César - crédito redes sociales/X

El presidente Gustavo Petro se pronunció en sus redes sociales sobre el atentado contra el batallón militar Ricaurte, ubicado en el corregimiento de Juncal, en Aguachica, departamento del Cesar, que dejó un saldo de al menos seis muertos.

En las horas de la noche del jueves 18 de diciembre de 2025, el jefe de Estado afirmó que, como respuesta, comprará sistemas antidrones para evitar estos actos terroristas.

Escribió en su perfil de X: “Tenemos en informe oficial 4 muertos y 13 heridos en la base militar en Aguachica, Por ahora, en un batallón de instrucción y entrenamiento del Ejército”.

Comentó que estos hechos “suceden por faltas de sistemas antidrones priorizados. En las medidas tomadas hoy en el consejo de ministros se ordena la compra inmediata de los sistemas, valen un billón de pesos para todo el país”.