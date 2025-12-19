Colombia

Gustavo Petro confirmó que comprará sistemas antidrones a través de la urgencia manifiesta tras atentado al Ejército en Aguachica: “Para ponerle rapidez”

El jefe de Estado pidió a sus detractores “que no derrumben” la compra de estas herramientas de defensa militar: “Valen un billón de pesos para todo el país”

Guardar
Atentado base militar Aguachica, César
Atentado base militar Aguachica, César - crédito redes sociales/X

El presidente Gustavo Petro se pronunció en sus redes sociales sobre el atentado contra el batallón militar Ricaurte, ubicado en el corregimiento de Juncal, en Aguachica, departamento del Cesar, que dejó un saldo de al menos seis muertos.

En las horas de la noche del jueves 18 de diciembre de 2025, el jefe de Estado afirmó que, como respuesta, comprará sistemas antidrones para evitar estos actos terroristas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Escribió en su perfil de X: “Tenemos en informe oficial 4 muertos y 13 heridos en la base militar en Aguachica, Por ahora, en un batallón de instrucción y entrenamiento del Ejército”.

Comentó que estos hechos “suceden por faltas de sistemas antidrones priorizados. En las medidas tomadas hoy en el consejo de ministros se ordena la compra inmediata de los sistemas, valen un billón de pesos para todo el país”.

Temas Relacionados

Gustavo PetroUrgencia manifiestaAntidronesConsejo de ministrosAguachicaBatallónAtentadoColombia-Noticias

Más Noticias

Yina Calderón cuestionó el luto de Lina Tejeiro por su mascota y su hermana salió en defensa de la actriz

Las opiniones encontradas entre la ‘influencer’ y la actriz encendieron las redes, y ponen sobre la mesa si el dolor por un perro merece el mismo respeto que el de un ser humano

Yina Calderón cuestionó el luto

El relato del conductor que presenció el ataque del ELN en Aguachica: “Estalló la volqueta y quedó en llamas”

El testigo aseguró que el vehículo pesado intentó ingresar a la base militar El Juncal antes de explotar, en medio del ataque del ELN que dejó seis soldados muertos y decenas de heridos en Aguachica, Cesar

El relato del conductor que

Petro arremete contra los “megarricos” anunciando la presentación de nueva reforma tributaria: “La economía colombiana será muy poderosa”

La iniciativa gubernamental surgió por el hundimiento de la ley anterior y, según el presidente, responde a la concentración de riqueza: propone que “los que más tienen aporten más al Estado”

Petro arremete contra los “megarricos”

El general Cardozo responsabilizó al ELN por ataque a la base militar de Aguachica: “Este ataque contra quienes protegen a Colombia no quedará impune”

El comandante del Ejército condenó el atentado en Aguachica y reafirmó la determinación institucional frente a los grupos armados ilegales

El general Cardozo responsabilizó al

Karen Sevillano y Vicky Berrío confirman regreso: conducirán el ‘After Show’ de ‘La casa de los famosos Colombia 2026′

Los presentadores vuelven al espacio destinado al análisis y la diversión, luego de sus participaciones destacadas en ediciones previas, con nuevas propuestas del ‘reality’ de RCN

Karen Sevillano y Vicky Berrío
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

El relato del conductor que

El relato del conductor que presenció el ataque del ELN en Aguachica: “Estalló la volqueta y quedó en llamas”

Atentado terrorista con tatucos, ametralladoras y cilindros bomba al batallón El Juncal en Aguachica, Cesar: seis soldados muertos

La violencia se reorganiza en Colombia, crecieron los grupos armados y el Estado pierde control territorial

Lo que se sabe de los dos presuntos disidentes de las Farc abatidos por el Ejército de Ecuador en zona fronteriza

Ministerio del Interior anunció recursos para la reconstrucción de Buenos Aires, Cauca, tras violento atentado

ENTRETENIMIENTO

Yina Calderón cuestionó el luto

Yina Calderón cuestionó el luto de Lina Tejeiro por su mascota y su hermana salió en defensa de la actriz

Karen Sevillano y Vicky Berrío confirman regreso: conducirán el ‘After Show’ de ‘La casa de los famosos Colombia 2026′

Johana Fadul aclaró si se le acabaron las oportunidades laborales y por eso participará en ‘La Casa de los Famosos Colombia 3′

Hora y dónde ver FMS World series en Bogotá: Lokillo, Gazir, Aczino y Bnet estarán en el Movistar Arena

Reconocido actor colombiano habló de su experiencia en una serie nominada a los Globos de Oro 2026: “Ni siquiera me había permitido soñar”

Deportes

Benfica de José Mourinho y

Benfica de José Mourinho y Richard Ríos acusa al Sporting de Lisboa de Luis Suárez por polémico penalti en la Copa de Portugal: “Otro episodio escandaloso”

Santiago Arias se acerca a un equipo histórico del fútbol sudamericano: tendría más minutos para la selección Colombia

Carlos Antonio Vélez le bajó la emoción a Atlético Nacional por el título de Copa Colombia: “Espectáculo vergonzoso”

Juan Fernando Quintero reveló detalles de la pérdida que marcó su vida en el mejor momento de su carrera: “A mí se me acabó la razón de vivir”

La Copa Sudamericana revive el clásico Millonarios vs. Atlético Nacional: este es el historial internacional