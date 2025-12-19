Colombia

Gobierno Petro expuso irregularidades y deficiencias en salud durante inspección de Relleno Doña Juana en Bogotá

El Ministerio del Trabajo, liderado por Antonio Sanguino, anunció que convocará a las partes para establecer un plan de mejoramiento conjunto que garantice condiciones laborales dignas y seguras

Gobierno Petro expuso irregularidades y deficiencias en salud durante inspección de Relleno Doña Juana, Bogotá - crédito Colprensa

Una inspección realizada por el Ministerio del Trabajo en el Centro de Gerenciamiento de Residuos Doña Juana, ubicado en Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá, detectó irregularidades laborales y deficiencias en seguridad y salud que podrían afectar a más de 250 trabajadores.

El procedimiento de inspección se llevó a cabo tras denuncias de la organización sindical Sintrarebo, que reportó presuntos incumplimientos de la convención colectiva y vulneraciones a los derechos colectivos de los empleados del relleno sanitario. Como resultado, la cartera consignó en un acta oficial la necesidad de concertar un plan de mejoramiento entre las partes involucradas.

Entre los hallazgos, el ministerio identificó la desactualización del reglamento interno de trabajo, posibles incumplimientos a la convención colectiva vigente y deficiencias en la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). Además, se señaló la falta de espacios adecuados para la formación y socialización de los componentes del sistema de seguridad y salud, así como la urgencia de fortalecer la atención en el área de enfermería.

El Ministerio del Trabajo, liderado por Antonio Sanguino, anunció que convocará a las partes para establecer un plan de mejoramiento conjunto que garantice condiciones laborales dignas y seguras- crédito Ministerio del Trabajo

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, subrayó que algunas de estas situaciones podrían poner en riesgo la seguridad y la salud de los trabajadores. “Se instó a que el área de enfermería cuente de forma permanente con profesionales de la salud calificados, teniendo en cuenta el alto riesgo al que están expuestas las y los trabajadores del relleno sanitario”.

Por su parte, la viceministra Sandra Muñoz confirmó que la cartera continuará con inspecciones en todos los sectores económicos del país, como parte de un reenfoque en la supervisión laboral. “Iremos a los lugares reales donde están laborando los trabajadores, porque esta estrategia busca garantizar derechos, ya sea mediante planes de mejora en riesgos laborales, medidas preventivas o incluso la paralización parcial o total de las actividades, dependiendo de la gravedad de las situaciones identificadas”, indicó.

El Ministerio del Trabajo anunció que, a partir de los hallazgos, convocará a las partes para establecer un plan de mejoramiento conjunto que garantice condiciones laborales dignas y seguras, así como el respeto de los derechos de los trabajadores del Relleno Doña Juana.

Bogotá rompe récord en acumulación de residuos

Bogotá rompe récord en acumulación de residuos - crédito X

La acumulación de residuos sólidos en Bogotá alcanzó un punto crítico, registrando durante 2025 su máximo histórico en generación diaria de basura, una situación que, según el operador del Relleno Sanitario Doña Juana, pone en entredicho la eficacia de las políticas municipales y la capacidad de respuesta ante el crecimiento sostenido de los desechos. Este fenómeno, que se intensifica durante las festividades de diciembre, no solo responde a patrones estacionales, sino que revela una tendencia estructural que amenaza la sostenibilidad ambiental y la calidad de vida en la capital.

En el informe más reciente del consorcio encargado del manejo del relleno sanitario, se advierte que en lo que va de 2025 ya se han acumulado 1.924.665 toneladas de residuos, lo que eleva el promedio diario a 6.331 toneladas, la cifra más alta registrada hasta la fecha. Este dato, presentado por el operador del relleno, supera los promedios de años anteriores: en 2023, Bogotá produjo 2.186.891 toneladas (5.991 toneladas diarias), mientras que en 2024 la cifra ascendió a 2.225.256 toneladas (6.162 toneladas diarias). La tendencia al alza persiste pese a las campañas de reciclaje y economía circular impulsadas por diversas entidades, lo que evidencia la existencia de desafíos estructurales en infraestructura y en la transformación de la cultura ciudadana.

La gerente del Relleno Sanitario Doña Juana, Andrea Pérez Cadavid, ha subrayado la importancia de fortalecer la educación ambiental y de habilitar más puntos para la recolección de residuos especiales - crédito Alcaldía de Bogotá

La gerente del Relleno Sanitario Doña Juana, Andrea Pérez Cadavid, insistió en la urgencia de fortalecer la educación ambiental y ampliar los puntos de recolección para residuos especiales. Pérez Cadavid afirmó a El Espectador: “El reto no solo está en manejar más residuos, sino en hacerlo mejor”, subrayando que la participación activa de la comunidad resulta fundamental para avanzar hacia una ciudad más limpia y sostenible.

