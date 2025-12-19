EPS tendrán que autorreportar las veces que niegan servicios a pacientes, por nueva resolución del Ministerio de Salud

Las EPS deberán contar con dos fuentes de información sobre negaciones de servicio - crédito Colprensa

El Ministerio de Salud y Protección Social expidió la Resolución 2640 de 2025 con el objetivo de agilizar la implementación del registro y el sistema de alertas frente a la negación de servicios médicos, reforzando la protección del derecho fundamental a la salud en Colombia.

Según informó la cartera sanitaria, la decisión responde a lo ordenado por la Corte Constitucional en el Auto 2049 de 2025, expedido por la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008.

De acuerdo con el comunicado oficial, la resolución modifica parcialmente la Resolución 1632 de 2025 y dispone que el registro de servicios y tecnologías de salud negados sin justa causa deberá encontrarse en funcionamiento a más tardar el 1 de enero de 2026, empleando al menos dos fuentes de información.

“Esta medida busca garantizar una mayor transparencia y control sobre las negaciones de servicios y tecnologías de salud sin justa causa, en los regímenes contributivo y subsidiado, protegiendo así el derecho fundamental a la salud de todos los colombianos”, señaló el Ministerio de Salud.