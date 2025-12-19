EPS Famisanar alerta por suplantación de funcionarios y posibles fraudes a afiliados

En las últimas horas se informaron cambios destinados a fortalecer los servicios que reciben los usuarios de la entidad - crédito cortesía Famisanar

La Empresa Prestadora de Salud (EPS) Famisanar emitió una alerta dirigida a sus afiliados, prestadores, proveedores y a la ciudadanía tras detectar casos de personas haciéndose pasar por funcionarios de la entidad para ofrecer trámites, contratos, acuerdos o beneficios a cambio de favores personales.

La entidad subrayó que ningún empleado ni tercero autorizado tiene permiso para exigir pagos, favores o beneficios en su nombre, y recordó que todas las gestiones contractuales o administrativas deben hacerse únicamente por los canales oficiales.

En su comunicado, Famisanar pidió a los usuarios que se abstengan de responder a solicitudes sospechosas, que verifiquen todas las informaciones directamente con la entidad y que denuncien cualquier tentativa de suplantación o fraude.

Insistió en que toda comunicación auténtica se realizará exclusivamente a través de notificaciones oficiales.

“Toda comunicación oficial de EPS Famisanar se realiza únicamente a través de notificaciones. Con estas acciones, la EPS busca proteger a sus afiliados y preservar la confianza y su buen nombre”, reiteraron voceros de la entidad.

La entidad aseguró que con este tipo de medidas apunta a evitar fraudes y mantener la transparencia, en un contexto complejo para el sector, donde la seguridad y la confianza institucional cobran especial relevancia.

Por otra parte, la EPS dio a conocer la activación de un plan de choque para optimizar la entrega de medicamentos y la atención a sus afiliados en todo el país.

Según informó la entidad, tras una mesa de trabajo con sus regionales, se definió una agenda nacional que involucra a la red pública y privada, así como nuevas acciones para estabilizar la operación y mejorar la experiencia de los usuarios.

Entre los principales propósitos del recorrido regional se encuentran:

Implementar medidas de choque para mejorar la oportunidad en los servicios, especialmente en citas médicas, autorizaciones, acceso a medicamentos y acompañamiento a los afiliados.

Fortalecer la red de prestación, revisar convenios, activar apoyos operativos y garantizar mayor capacidad resolutiva en las regiones.

Escuchar y coordinar con actores locales, comprendiendo de primera mano las problemáticas y avanzando en soluciones conjuntas.

Acompañar a los equipos regionales de la EPS, visibilizando su rol y alineando esfuerzos para acelerar la recuperación operativa.

Este plan territorial hace parte de la estrategia de la entidad para asegurar atención integral, oportuna y de calidad a más de 2,7 millones de afiliados en 17 departamentos.

“Este recorrido territorial es clave para avanzar en la estabilización del servicio. Estaremos en los territorios, escuchando, gestionando y tomando decisiones inmediatas para garantizar mejoras reales en la atención y recuperar la confianza de nuestros afiliados”, afirmó el agente interventor de la EPS Famisanar, Germán Gallo Rojas.

El recorrido se despliega en tres zonas del país:

Atlántico.

Antioquia.

Bolívar.

Córdoba.

La Guajira.

Magdalena.

Sucre.

Cundinamarca.

Boyacá.

Meta.

Casanare.

Tolima.

En estas zonas se llevarán a cabo mesas técnicas y acciones de recuperación del servicio.

La EPS Famisanar opera bajo intervención desde el 15 de septiembre de 2023, tras resolución de la Superintendencia Nacional de Salud.

Según cifras del ente de control, entre diciembre de 2021 y junio de 2023, la entidad presentó una reducción del 4% en el valor de los activos (-$44.123 millones), un incremento del 142% en sus pasivos ($1.296.597 millones) y una variación patrimonial negativa de -918% (-$1.340.720 millones).

Estas cifras representan riesgos para la liquidez e insolvencia y dificultan la atención de obligaciones con acreedores en el corto, mediano y largo plazo.

La dirección de la entidad llamó a los usuarios a comunicarse siempre por los canales oficiales y puso a disposición puntos de contacto para reportar cualquier situación irregular.