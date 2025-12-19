Colombia

Ejército dio a conocer los nombres de los seis soldados asesinados en ataque terrorista contra la base militar en Aguachica, Cesar

Además de los uniformados fallecidos, cinco de los heridos requirieron atención médica especializada. Además, 26 militares presentan lesiones leves y permanecen a la espera de ser dados de alta

Atentado base militar Aguachica, César
Atentado base militar Aguachica, César - crédito redes sociales/X

Un ataque perpetrado la noche del 18 de diciembre de 2025 por integrantes del grupo armado organizado ELN, Frente Camilo Torres Restrepo, dejó un saldo de seis militares asesinados y 31 heridos en la Base Militar del 27, perteneciente al Batallón de Infantería N. 14 Capitán Antonio Ricaurte, ubicada en la vereda El Juncal, municipio de Aguachica, departamento de Cesar.

El comando de la Quinta Brigada, adscrito a la Segunda División del Ejército Nacional, confirmó la magnitud del ataque y detalló el uso de drones equipados con explosivos improvisados y el lanzamiento indiscriminado de artefactos explosivos no convencionales tipo tatuco.

La acción, calificada como terrorista por el Ejército, se dirigió contra una instalación donde se entrenan soldados, lo que incrementó el impacto del ataque.

Entre las víctimas mortales se encuentran los soldados profesionales Jaime Alejandro Cárdenas Ramírez, Mateo Pino Pulgarín, Juan David Pérez Vides, Kevin Andrés Méndez Torres, Jhon Fredy Moreno Sierra y Brandon Daniel Valderrama Martínez.

Además, cinco de los heridos requirieron atención médica especializada, mientras que 26 militares presentaron lesiones leves y permanecen a la espera de ser dados de alta.

Jaime Alejandro Cárdenas Ramírez, Mateo
Jaime Alejandro Cárdenas Ramírez, Mateo Pino Pulgarín, Juan David Pérez Vides, Kevin Andrés Méndez Torres, Jhon Fredy Moreno Sierra y Brandon Daniel Valderrama Martínez - crédito Ejército Nacional

El comunicado oficial del Ejército Nacional expresó un rechazo enfático a lo que describió como una “acción criminal perpetrada por integrantes del GAO ELN Frente de Guerra Nororiental”, subrayando que este tipo de ataques “demuestra una vez más el constante uso indiscriminado de estas prácticas terroristas que violan los derechos humanos e infringen el DIH”.

El Derecho Internacional Humanitario (DIH) establece normas para limitar los efectos de los conflictos armados, y su violación implica graves consecuencias tanto para los responsables como para las comunidades afectadas.

La institución castrense lamentó el impacto de la agresión, señalando que “ponen en grave riesgo a las poblaciones y dejan en luto a la institución y a las familias de nuestros militares, a quienes extendemos nuestras más sentidas condolencias”.

Comunicado Ejército Nacional - Atentado
Comunicado Ejército Nacional - Atentado base militar en Aguachica - crédito Ejército Nacional

En respuesta a la emergencia, un equipo interdisciplinario del Ejército Nacional se encuentra brindando apoyo y acompañamiento a los familiares de los uniformados fallecidos y heridos. Las operaciones militares en la zona continúan, con el objetivo de contrarrestar la capacidad operativa del ELN y garantizar la seguridad de las comunidades locales.

El comando de la Segunda División mantiene el despliegue de tropas en el área, buscando “afectar de manera contundente el accionar terrorista del ELN, y preservar la seguridad de las comunidades en esta región del país”.

El Ejército también hizo un llamado a la ciudadanía para que colabore con las autoridades, invitando a denunciar cualquier situación que pueda poner en riesgo la seguridad e integridad de las comunidades a través de las líneas 147 y 107.

