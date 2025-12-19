Colombia

Doña Toche impide publicación de videos con chistes de Ibrahim Salem sobre su hija: “Protejo los derechos y la condición especial de mi hija”

La ‘influencer’ rechazó la difusión de un episodio de humor negro en el que se sintió vulnerada, luego de que Salem realizara comentarios dirigidos a su hija menor durante un show

La creadora de contenido denunció
La creadora de contenido denunció la situación en sus redes sociales, mientras el comediante defendió el formato del evento - crédito @arabesincamello @fajasdesslimoficial / Instagram

La reciente controversia entre Descire Díaz, más conocida en redes sociales como Doña Toche, y el comediante Ibrahim Salem escaló en la conversación pública tras la negativa de Díaz a permitir la publicación de videos donde Salem hace referencias a su hija menor durante un show de humor negro.

La polémica surgió luego de la participación conjunta de ambos en un espectáculo cómico, convertido en lo que Doña Toche calificó como una experiencia “marcada por acusaciones, insultos y amenazas”.

El caso cobró notoriedad cuando Díaz, a través de un video difundido por sus redes sociales, compartió su versión sobre los hechos.

Según relata, durante la presentación, Salem cruzó un límite personal con bromas que, asegura, no solo la aludieron a ella sino a su familia.

Una de las frases viralizadas en redes, y que Díaz identificó como especialmente dolorosa, fue: “Ni se lo meto, porque a usted los hijos le salen enfermos”.

Durante una transmisión, Doña Toche
Durante una transmisión, Doña Toche relató el momento en que Salem cruzó un límite personal con bromas sobre su hija menor - crédito @arabesincamello/ Instagram

En su exposición, Doña Toche explicó: “Estoy acostumbrada a las críticas y a las burlas hacia mí, pero no a insinuaciones sobre mis hijos”.

El evento en cuestión corresponde a un capítulo de “Ánulo esas palabras”, espacio coordinado por el comediante Culo Tauro, quien, según la propia Díaz, fue quien la invitó al show junto a otros colegas como Polilla y Barr.

La propuesta incluía la lectura de chistes escritos por el equipo y la remuneración correspondiente por la participación. Díaz relató que, tras la presentación, un integrante del equipo de Culo Tauro la contactó para solicitar autorización para publicar los videos del show.

En respuesta, Doña Toche dejó claro su desacuerdo y su oposición a la difusión del material.

“No firmaré, ni autorizo que se publique como se vulneraron los derechos de mi hija en condición especial ‘PARA HUMOR NEGRO’. No queremos más estar de boca en boca de todo el país y que se sigan burlando de nosotras, como si la culpa fuese mía solo por haber aceptado ir a un show de humor negro roast. Las burlas que eran para mí pasaron a ser para mi hija menor. Por ello protejo los derechos y la condición especial de mi hija Valentina”, sentenció en redes sociales.

Díaz rechazó formalmente la difusión de los videos: “No firmaré, ni autorizo que se publique cómo se vulneraron los derechos de mi hija”, sentenció en sus redes - crédito @fajasdesslimoficial/ Instagram

La reacción de Ibrahim Salem no se hizo esperar. El comediante argumentó que durante el evento todos los presentes, él incluido, fueron objeto de bromas en tono similar y que ese era el formato del show.

“Yo fui a hacer chistes a gente que me hizo chistes de mi madre fallecida, de mi aspecto físico. Yo no dije nada que no fuera mentira”, defendió Salem en una declaración pública.

Ante las palabras de la empresaria de fajas, varios internautas reaccionaron rechazando las actuaciones de Salem.

“Total apoyo para usted , señora, total respeto”, “Humor no debe ser confundido con vulneración abuso y violencia verbal”, “Esa vaina, Doña Toche! Bien parada!”, “Mi apoyo totalmente a la señora Tochi y a su niña más respetos”.

Tras la divulgación del caso, el comediante notificó que empezó a recibir amenazas de gravedad a través de las plataformas digitales. Salem compartió capturas de mensajes que advertían: “En un show le puede caer bala o cuchillo, hablo en serio”. En este contexto, responsabilizó a Doña Toche del ambiente hostil generado en su contra luego de la denuncia pública: “Hermoso ver cómo se quejan de agresión y me amenazan así. Gracias a Doña Toche y los suyos por darme más reconocimiento”.

Ibrahim Salem defendió su participación
Ibrahim Salem defendió su participación y argumentó que todos los presentes fueron objeto de bromas similares durante el evento - crédito @arabesincamello/ Instagram

La disputa ha derivado en una ola de críticas hacia Salem por parte de usuarios y seguidores de Doña Toche, quienes lo acusan de exceder los límites del humor y de trivializar el alcance de sus palabras. Otros consideran que la respuesta del comediante minimiza la gravedad del tema, especialmente al referirse a familiares y condiciones personales sensibles.

Ante la controversia, Salem emitió un comunicado en el que reiteró su posición y ofreció disculpas públicas a Descire Díaz. Mientras tanto, la publicación del episodio permanece bloqueada y la discusión sobre los límites del humor y el respeto en espectáculos públicos sigue abierta en la opinión digital colombiana.

