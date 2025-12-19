Diciembre dispara el paso de migrantes venezolanos por las vías de Santander, esto explican las autoridades

El flujo migratorio de venezolanos por Santander aumenta en diciembre, impulsado por factores económicos y sociales de fin de año - crédito Migración Colombia

Las terminales de transporte y las principales vías de Santander tuvieron un movimiento distinto en las últimas semanas. No se trata solo del habitual flujo de viajeros propios de diciembre, sino de un aumento visible en el paso de ciudadanos venezolanos que cruzan el departamento rumbo a la frontera, en medio de la dinámica migratoria que suele intensificarse al cierre del año.

El fenómeno, según las autoridades departamentales, responde a patrones estacionales ya conocidos y no representa una situación extraordinaria. Desde la Gobernación de Santander explicaron que buena parte de estos migrantes ingresa por vía terrestre desde otros países de Suramérica y utiliza el territorio santandereano como corredor de tránsito hacia Venezuela, bien sea para reencontrarse con sus familias o para realizar actividades comerciales propias de la temporada.

Óscar Hernández, secretario del Interior del departamento, confirmó que el mayor movimiento se concentró en el área metropolitana, donde se registró una presencia más constante de migrantes en tránsito. “Dentro del flujo migratorio que hemos venido observando, en este momento, en el área metropolitana de los santandereanos, hay una gran llegada de migrantes venezolanos, pero en ruta de ingreso de Sudamérica vía terrestre, que hacen desplazamiento hacia el país vecino y que se acompaña por parte de la institucionalidad”, explicó el funcionario en Blu Radio.

Las cifras oficiales dan cuenta de que cerca de 3.000 ciudadanos extranjeros se movilizaron recientemente por Santander. Aunque el número refleja un aumento frente a otros momentos del año, las autoridades insisten en que el comportamiento se mantiene dentro de los márgenes previstos para diciembre, una época en la que históricamente se incrementan los desplazamientos regionales.

El seguimiento a esta movilidad se realiza de manera articulada con Migración Colombia y con los departamentos fronterizos, especialmente Norte de Santander, donde se concentra el mayor flujo de ingreso y salida. De acuerdo con Hernández, los reportes en zona de frontera no muestran alteraciones significativas frente a lo habitual. “Observamos que está en un tránsito normal, no hay un incremento considerable, pero se estima que, para esta temporada, esa dinámica no superará una variación del 4%, tanto de ingreso como de salida. Ese 4% representa aproximadamente a 3.000 ciudadanos que realizan actividades de integración comercial en el país vecino o que simplemente viajan para pasar las fiestas con sus familiares”, señaló en el medio antes mencionado.

Este tipo de movimientos responde, en gran medida, a factores económicos y sociales asociados a las festividades de fin de año. Para muchos migrantes venezolanos, diciembre se convierte en una oportunidad para retornar temporalmente a su país de origen, visitar a familiares o participar en actividades comerciales que les permitan obtener ingresos adicionales antes de comenzar un nuevo año.

Ante este escenario, la Gobernación reforzó la presencia institucional en puntos estratégicos del departamento. En las principales carreteras y corredores viales se instalaron puestos de control y acompañamiento, con el objetivo de garantizar condiciones mínimas de seguridad y orientación para quienes se movilizan por la región. Estas acciones se desarrollan de manera coordinada con la Policía, organismos de socorro y autoridades migratorias.

Desde el Gobierno departamental insisten en que el enfoque es preventivo y de acompañamiento, más que de restricción. La prioridad, aseguran, es mantener el orden, evitar situaciones de riesgo y asegurar que el tránsito de personas se realice dentro de los marcos legales establecidos.

Hernández reiteró que, hasta el momento, no se registraron incidentes que enciendan alertas adicionales ni que obliguen a adoptar medidas extraordinarias. Según explicó, el comportamiento migratorio observado en diciembre corresponde a una dinámica recurrente que se presenta año tras año, sin impactos mayores sobre la seguridad o la convivencia en el territorio.