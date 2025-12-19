Colombia

Defensa de Ricardo Bonilla enfatiza en el respeto al debido proceso ante al orden de captura del exministro

El procesado fue trasladado bajo escolta policial luego de ser informado sobre la medida que lo vincula a una investigación por presunto direccionamiento indebido de contratos en entidades nacionales

El exministro de Hacienda fue trasladado por las autoridades para su procesamiento, por su papel en el escándalo de la Ungrd - crédito @ricarospina/X

La tarde del 18 de diciembre de 2025, el Tribunal Superior de Bogotá dictó una medida de aseguramiento para los exministros Ricardo Bonilla González y Luis Fernando Velasco Chaves, y de inmediato la atención se centró rápidamente en el procedimiento policial que siguió a la decisión.

Luego de conocerse la resolución judicial que vinculó a ambos exministros con un supuesto direccionamiento indebido de contratos en el Instituto Nacional de Vías (Invias) y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), la fuerza pública actuó de inmediato sobre Bonilla, que se hallaba físicamente en el recinto.

El despliegue policial dentro del tribunal transcurrió sin complicaciones.

Bonilla, visiblemente afectado, escuchó la lectura de sus derechos como procesado sin oponer resistencia y abandonó el edificio bajo custodia, tras ser notificado de la decisión.

La defensa del exministro Ricardo Bonilla, a cargo del abogado, Mauricio Pava, puso en evidencia la integridad y el respeto al debido proceso tras la reciente decisión judicial que afecta a su cliente.

En diálogo con los medios de comunicación, el litigante defensor subrayó la importancia de los principios fundamentales en juego: “Para nosotros, como les he dicho, los abogados, la presunción de inocencia es tan importante como para ustedes, los periodistas, la libertad de expresión”, afirmó.

Defensa De Ricardo Bonilla explicó cuales serán las diligencia luego de su captura - crédito redes sociales/X

El letrado destacó que la defensa ha logrado demostrar ante la autoridad judicial la trayectoria intachable del exministro.

“Ella reconoció un trabajo que ha hecho la defensa de acreditar lo que es un hecho notorio, que el exministro es una persona sin antecedentes, que ha asumido con entereza y con integridad y con dignidad este trance tan difícil para cualquier ciudadano”, sostuvo Pava ante la prensa.

Al referirse a los próximos pasos procesales, insistió en que las diferencias jurídicas deben resolverse en el contexto institucional.

Y ya cuando entramos a los tribunales, allí creemos que lo único que debe dominar la decisión y la discusión son los argumentos jurídicos, que cada uno de nosotros exige que se cumpla la ley, creo que la ley y gestionar nuestras diferencias en los tribunales es la manera como construimos la democracia”, explicó el abogado de Bonilla a los medios.

Tras concluir la audiencia de
Tras concluir la audiencia de imputación de cargos, el abogado Mauricio Pava, defensor de Ricardo Bonilla, señaló que iba a ser una contienda jurídica larga - crédito @MPaDerechoPenal/X - Colprensa

Consultado sobre el destino inmediato del exministro, el defensor precisó: “Yo le hice la pregunta a órdenes de quién quedaba, de la Policía Nacional, como ustedes lo oyeron, de la magistrada, y posteriormente, el Inpec debe definir también un sitio de reclusión y, bueno, ya vendrá todo el proceso que inició”, detalló el abogado a la prensa.

Respecto a la solicitud de un lugar específico de reclusión, el representante legal aclaró: “No, nosotros vamos a solicitar un sitio que se compase con su edad, con su situación de salud, que ustedes vieron acreditados, y eso es lo que haremos”, indicó el abogado de Bonilla a los medios. Finalmente, sobre la situación inmediata de Bonilla, el defensor informó: “En las instalaciones del búnker le tienen que hacer exámenes médicos, psicológicos... Es todo un procedimiento que establece la ley y él, lo han visto ustedes, ha asumido este trance con dignidad y con entereza”, concluyó el abogado ante la prensa.

- crédito Mariano Vimos -
- crédito Mariano Vimos - Lina Gasca/Colprensa

El abogado de Ricardo Bonilla resaltó que el proceso judicial continúa y anticipó que solicitarán un lugar de detención acorde con la edad y condición de salud del exministro. La defensa enfatizó la importancia de respetar la presunción de inocencia y la resolución de las diferencias en el ámbito institucional, mientras el exministro cumple los procedimientos legales correspondientes tras la medida de aseguramiento.

Las autoridades identificaron a los

Luis Díaz ya palpita lo

General Luis Emilio Cardozo rechazó

Ministro de Defensa anunció plan

La Policía frustró un atentado
Conductor que presenció el ataque

Valentina Ferrer sorprende al aparecer

Luis Díaz ya palpita lo

