Colombia

Defensa de Luis Fernando Velasco pidió que sea recluido en una guarnición militar y no en una cárcel: “Es innecesaria”

El exministro del Interior es señalado de haber incurrido en concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos en concurso homogéneo y cohecho por dar u ofrecer

Guardar
El exministro del Interior Luis
El exministro del Interior Luis Fernando Velasco aseguró que es inocente de los cargos que se le endilgan - crédito Infobae

La magistrada Aura Alexandra Rosero, del Tribunal Superior de Bogotá cobijó con medidas de aseguramiento en centro carcelario al exministro de Hacienda y Crédito Público Ricardo Bonilla y al exministro del Interior Luis Fernando Velasco por su presunta responsabilidad en el entramado de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

En el caso de Velasco, su defensa, representada por la abogada Rosa Elena Suárez, presentó un recurso de reposición, solicitando que se revoque la medida de aseguramiento intramural o que, en su defecto, se mantenga una medida de aseguramiento preventiva en el lugar de residencia. La profesional en Derecho aseguró que la providencia incurrió en errores sustanciales de valoración jurídica y probatoria.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La medida de aseguramiento es innecesaria y desproporcionada. En un estado social y democrático de derecho, la detención preventiva no puede convertirse en mecanismo automático, general y menos ejemplarizante, su imposición exige una justificación rigurosa”, detalló.

El exministro Ricardo Bonilla habría
El exministro Ricardo Bonilla habría liderado y promovido el entramado de corrupción de la Ungrd, junto con Luis Fernando Velasco - crédito Colprensa

La solicitud de la defensa de Velasco

La abogada indicó que la decisión tomada por la magistrada del tribunal afecta el derecho a la presunción de inocencia del que debe gozar Luis Fernando Velasco y cualquier otro procesado hasta que exista una sentencia condenatoria en firme. En ese sentido, a su juicio, el ex jefe de la cartera estaría siendo sancionado antes de tiempo.

La imposición de una medida, peor aún, la más gravosa, cuando carece de fundamento jurídico, convierte la cautela en una sanción anticipada, es incompatible con la presunción de inocencia y con el carácter excepcional de la detención preventiva y constitucional de derecho”, explicó.

Así las cosas, anticipándose a un posible rechazo del recurso, solicitó que el exministro del Interior pueda permanecer privado de la libertad en un espacio intramural, pero que no sea precisamente un centro carcelario establecido por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

El Tribunal decretó medida de
El Tribunal decretó medida de aseguramiento contra los exministros, instando al Inpec a determinar el centro de reclusión en el que estarán - crédito archivo John Paz/Colprensa

“En atención a las circunstancias personales, institucionales, de seguridad del imputado, esta defensa le solicita respetuosamente que, en caso de disponerse cualquier medida privativa de la libertad, se ordene su cumplimiento por parte del doctor Luis Fernando Velasco en una guarnición militar”, precisó.

La defensora apeló a la condición de exfuncionario de Velasco y a los posibles riesgos que correría en un penal para sustentar su petición. Resaltó que, además de haber sido el titular de una de las carteras más importantes del Estado, fue presidente del Congreso de la República, por lo que estaría expuesto a “riesgos objetivos diferenciados”.

Los delitos por los cuales Velasco y Bonilla están siendo investigados

El Tribunal Superior de Bogotá decretó la medida de aseguramiento para ambos exfuncionarios del Gobierno nacional, indicando que deberán permanecer privados de la libertad mientras se les investiga por los delitos de concierto para delinquir, como determinadores en el punible de interés indebido en la celebración de contratos en concurso homogéneo y como coautores del ilícito de cohecho por dar u ofrecer.

El entramado de corrupción en
El entramado de corrupción en la Ungrd involucró el direccionamiento de contratos y la desviación de recursos - crédito Ungrd

Sobre los exministros pesan señalamientos de haber liderado, promovido y dirigido una organización criminal que salpicó a la Ungrd y al Congreso de la República, con el fin de “aceitar” contratos para legisladores. Presuntamente, el objetivo con la entrega de estas coimas era garantizar que los congresistas impulsaran las reformas sociales del Gobierno nacional en el Legislativo.

A partir de sus directrices, se direccionaron varios contratos y órdenes de proveeduría de la Unidad y se desviaron recursos públicos, que fueron a parar a manos de los congresistas y algunos contratistas. Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirectivos de la Ungrd, confesaron su participación en los hechos, confirmaron que se beneficiaron económicamente del entramado y enlodaron a los altos funcionarios de la administración.

Temas Relacionados

Luis Fernando VelascoGuarnición militarCárcelMedida de aseguramientoCorrupción UngrdTribunal Superior de BogotáColombia-Noticias

Más Noticias

Turista estadounidense murió ahogada tras caer al Río Otún mientras avistaba aves: al parecer el puente no tenía barandas

Linda Winter Strauchler, la extranjera de 77 años, cayó al afluente, al parecer, en medio de un descuido mientras toma fotografías en la zona

Turista estadounidense murió ahogada tras

Incautaron 630 kilos de alimentos en mal estado listos para ser comercializados en Soacha durante la temporada navideña

El operativo sanitario permitió a las autoridades identificar productos que no cumplían con las normas de transporte y manipulación, lo que llevó a su retiro para evitar riesgos a la población

Incautaron 630 kilos de alimentos

Johana Fadul aclaró si se le acabaron las oportunidades laborales y por eso participará en ‘La Casa de los Famosos Colombia 3′

La artista explicó que su presencia en el programa responde a una propuesta contractual y sostuvo que evitará que su participación esté marcada por el conflicto y la controversia

Johana Fadul aclaró si se

Caso Ungrd: Ricardo Bonilla fue capturado y procesado por las autoridades tras finalizar la audiencia

La fiscal María Cristina Patiño imputó al exministro por concierto para delinquir, cohecho e interés indebido en contratos

Caso Ungrd: Ricardo Bonilla fue

Rifirrafe entre Petro y la gobernadora del Vale de Cauca por asesinato de funcionario de la Dian en Tuluá: “No quieres que hable de la mafia”

Dilian Francisca Toro rechazó cualquier insinuación que la relacione con el narcotráfico y calificó las palabras del presidente Petro como una “bajeza”

Rifirrafe entre Petro y la
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Atentado terrorista con seis cilindros

Atentado terrorista con seis cilindros bomba que habrían explotado cerca al batallón El Juncal en Aguachica, Cesar: cuatro soldados muertos

La violencia se reorganiza en Colombia, crecieron los grupos armados y el Estado pierde control territorial

Lo que se sabe de los dos presuntos disidentes de las Farc abatidos por el Ejército de Ecuador en zona fronteriza

Ministerio del Interior anunció recursos para la reconstrucción de Buenos Aires, Cauca, tras violento atentado

Autoridades ofrecen hasta $500 millones por ‘Max Max’, responsable de los atentados terroristas en Buenos Aires

ENTRETENIMIENTO

Johana Fadul aclaró si se

Johana Fadul aclaró si se le acabaron las oportunidades laborales y por eso participará en ‘La Casa de los Famosos Colombia 3′

Hora y dónde ver FMS World series en Bogotá: Lokillo, Gazir, Aczino y Bnet estarán en el Movistar Arena

Reconocido actor colombiano habló de su experiencia en una serie nominada a los Globos de Oro 2026: “Ni siquiera me había permitido soñar”

Luis Díaz recibió a Silvestre Dangond en Alemania y le entregó un regalo especial: “Llegó el poder”

Karol G fascinó a sus seguidores con su nuevo look y aseguran que luce más joven: “Le queda divino”

Deportes

Santiago Arias se acerca a

Santiago Arias se acerca a un equipo histórico del fútbol sudamericano: tendría más minutos para la selección Colombia

Carlos Antonio Vélez le bajó la emoción a Atlético Nacional por el título de Copa Colombia: “Espectáculo vergonzoso”

Juan Fernando Quintero reveló detalles de la pérdida que marcó su vida en el mejor momento de su carrera: “A mí se me acabó la razón de vivir”

La Copa Sudamericana revive el clásico Millonarios vs. Atlético Nacional: este es el historial internacional

Juan Pablo Montoya se refirió al fallido ingreso de Barranquilla a la Fórmula 1: “Una visita quiere decir que hay interés”