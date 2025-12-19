Colombia

Con juegos, comida y ejercicios celebraron la navidad los animales de la hacienda Nápoles

El equipo de biólogos de la Hacienda Nápoles creó actividades para que los animales expresen comportamientos naturales para promover la salud física y emocional

Los animales han sido estimulados
Los animales han sido estimulados con objetos navideños para evitar el estrés y el aburrimiento - crédito Parques Temáticos Hacienda Nápoles / Facebook

La Hacienda Nápoles ha lanzado su programa de Ambientales Navideños 2025, una propuesta que transforma la temporada de fin de año en una experiencia de bienestar para los animales bajo su cuidado.

Con actividades especialmente diseñadas para cada especie, el parque busca que los animales exploren, jueguen y expresen comportamientos naturales, replicando lo que harían en libertad y promoviendo su salud física y emocional.

En el marco de esta iniciativa, la Hacienda Nápoles Parques Temáticos ha implementado jornadas diarias de enriquecimiento ambiental en distintos senderos y recintos del parque.

Según información difundida por la entidad, estas actividades incluyen a primates, elefantes, hipopótamos, felinos, nutrias, tortugas, zorros, cusumbos, papiones, venados, dantas y suricatas.

Hacienda Nápoles Parques Temáticos ha
Hacienda Nápoles Parques Temáticos ha implementado jornadas diarias de enriquecimiento ambiental en distintos senderos y recintos del parque -

Los cuidadores muestran en horarios específicos cómo se aplican estas prácticas, que buscan reducir el estrés, evitar el aburrimiento y fortalecer la salud integral de los animales.

El enriquecimiento ambiental, según explican los responsables del parque, consiste en modificar o complementar el entorno de los animales mediante objetos, estructuras, estímulos sensoriales y nuevas formas de ofrecer el alimento.

El objetivo es fomentar la exploración, el ejercicio, el juego y el pensamiento, manteniendo a los animales en buena condición física y evitando conductas repetitivas o anormales.

Entre las estrategias implementadas destacan el enriquecimiento alimenticio, que modifica la manera en que se presenta la comida para estimular la búsqueda, manipulación y selección de alimentos, y el enriquecimiento sensorial, que introduce estímulos novedosos y seguros para los sentidos de la vista, el olfato, el oído, el tacto y, en ocasiones, el gusto.

Los encargados explicaron que estas actividades van más allá del festejo navideño - crédito

Durante la temporada navideña, el equipo de biólogos de la Hacienda Nápoles ha ideado actividades como cajas sorpresa, troncos con comida escondida, piñatas, aromas nuevos, frutas colgadas y texturas diferentes, así como retos que despiertan la curiosidad de cada especie.

Según el parque, “el enriquecimiento ayuda a reducir el estrés, evitar el aburrimiento y fortalecer la salud física y emocional de los animales”. Estas acciones buscan que los animales exploren, piensen y se muevan, expresando comportamientos naturales en un entorno controlado y seguro.

En un video publicado en la página de Facebook de los parques temáticos, una empleada detalla: “El día de hoy realizamos diferentes enriquecimientos ambientales a los animales de nuestra colección biológica. Entre ellos tenemos pumas, jaguares, leones, monos, entre otros animales, elefantes, hipopótamos.” recordando la gran variedad de animales que hay en el lugar.

Continúa: “¿En qué nos basamos hoy? En estimular a los animales tanto física, mentalmente, distraerlos, sacarlos de la rutina diaria y, también, estimularlos a tener sus comportamientos naturales de búsqueda, de depredación, de agilidad, saltos, entre otros. Hicimos diferentes enriquecimientos, tanto alimenticios como sensoriales.“

El programa de Ambientales Navideños
El programa de Ambientales Navideños 2025, es una propuesta que transforma la temporada en una experiencia de bienestar para los animales - crédito

También detalla el tipo de materiales que usaron en las actividades: “Los alimenticios utilizamos cajas de cartón, todos los materiales fueron reciclables y cosas que no les causarán daños a los animales. Por ejemplo, en felinos, nada que fuera de plástico porque eso se lo pueden ingerir y les puede causar algún daño en su organismo, con cuerdas de fique, costales de fique, cosas muy biodegradables. Allí ingresamos heno con carne, pollo, entre otras cosas. Y el estímulo como tal era ese.”

El parque invita a los visitantes a presenciar cómo cada especie vive su propia Navidad, con actividades que priorizan el cuidado, el respeto y la educación ambiental. Los tiquetes para ingresar a la Hacienda cuestan desde 83.000 pesos solo para observar a las más de 400 especies que se encuentran en el lugar.

Si los visitantes desean explorar otras experiencias como la zona acuática, los museos o incluso hospedarse en el lugar, se recomienda verificar los precios en la página haciendanapoles.com.

Es así que la propuesta de la Hacienda Nápoles convierte la celebración navideña en una oportunidad para proteger y mejorar la calidad de vida de los animales en cautiverio.

