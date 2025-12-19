Cambios en la Financiera de Desarrollo Nacional tras salida de Francisco Lozano y nombramiento de presidente encargado

Francisco Lozano, expresidente de la FDN | Crédito: FND

La Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) informó sobre un cambio en su dirección tras el acuerdo alcanzado entre la Junta Directiva de la entidad y Francisco Lozano Gamba para su retiro del cargo de presidente, decisión que empezó a regir desde el 16 de diciembre de 2025.

El anuncio, publicado por la Revista Semana, se produjo en un momento en el que la entidad participa en la estructuración y financiación de iniciativas clave relacionadas con la infraestructura en Colombia.

De acuerdo con la comunicación oficial, el relevo se dio mediante un consenso entre las partes y fue notificado como parte de los ajustes institucionales previstos dentro de los lineamientos de gobierno corporativo de la FDN.

Sede del FDN | Crédito: Valor Analitik

La entidad señaló que la salida de Lozano se enmarca en un proceso de transición que busca asegurar la continuidad operativa y administrativa de los proyectos en curso.

Durante el período en el que Francisco Lozano Gamba estuvo al frente de la FDN, la entidad adelantó un proceso de fortalecimiento técnico y financiero. Bajo su gestión, la financiera amplió su alcance en la estructuración y financiación de proyectos en cerca de 30 subsectores de la economía, entre los que se encuentran transporte vial, transporte férreo, energía, telecomunicaciones, infraestructura social, agua y desarrollo urbano.

La información divulgada por la FDN indicó que este trabajo permitió consolidar a la entidad como un actor relevante en el acompañamiento de proyectos de infraestructura desarrollados bajo estándares internacionales.

Según lo reportado, dichas iniciativas tuvieron impacto directo en sectores como educación, salud y servicios públicos, dentro de los marcos definidos por la planeación nacional y territorial.

En el comunicado, la Junta Directiva destacó que el liderazgo de Lozano Gamba fue determinante para el fortalecimiento institucional y para la consolidación de la estrategia corporativa de la financiera.

La entidad explicó que este proceso estuvo orientado a ampliar la capacidad de análisis, estructuración y cierre financiero de proyectos, así como a diversificar los mecanismos de financiación disponibles.

Con el objetivo de garantizar la continuidad de las funciones directivas, la Junta Directiva de la FDN designó como presidente encargado a Rafael Herz, quien se desempeñaba como vicepresidente de Estructuración y Banca de Inversión. Herz asumió el cargo de manera inmediata y permanecerá en esta función mientras se adelanta el proceso de selección del nuevo presidente en propiedad.

Nuevo presidente del FND, Rafael Herz | Crédito Caracol Radio

La FDN precisó que el nombramiento del presidente encargado responde a la necesidad de mantener el seguimiento técnico y financiero de los proyectos activos, así como de los procesos de estructuración que se encuentran en diferentes etapas de desarrollo. En ese sentido, se indicó que Herz cuenta con experiencia en la entidad y conocimiento de los proyectos estratégicos que forman parte de su portafolio.

Adicionalmente, la financiera anunció el inicio de un proceso formal para la selección del nuevo presidente. Este procedimiento contará con el acompañamiento de una firma internacional especializada en búsqueda de altos ejecutivos, con el propósito de asegurar un proceso transparente y alineado con las normas de gobierno corporativo vigentes.

Según la información entregada, la participación de esta firma externa busca garantizar criterios técnicos y de idoneidad en la escogencia del próximo directivo, en concordancia con el rol de la FDN como entidad especializada en el desarrollo y financiación de infraestructura. El proceso se desarrollará bajo los parámetros establecidos por la Junta Directiva.

La Financiera de Desarrollo Nacional recordó que su labor se concentra en apoyar proyectos que contribuyan al desarrollo económico y social del país, mediante esquemas de financiación que involucran recursos públicos y privados. En ese contexto, la entidad ha participado en cierres financieros de proyectos de alto impacto, algunos de ellos con inversiones que superan los $450.000 millones, de acuerdo con reportes previos de la institución.

Logo del FDN | FDN

El anuncio del relevo directivo se produjo en un escenario en el que la infraestructura continúa siendo uno de los ejes de atención para distintos sectores económicos. La FDN reiteró que las operaciones y compromisos adquiridos con entidades públicas y privadas continúan bajo los mismos lineamientos técnicos y contractuales establecidos.

La entidad también señaló que los equipos técnicos y administrativos mantienen sus funciones habituales, mientras se surte el proceso de selección del nuevo presidente. En este período, la Junta Directiva continuará ejerciendo sus funciones de supervisión y orientación estratégica, conforme a los estatutos de la financiera.