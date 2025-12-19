Abogado de la familia De Bedout explicó la opción disponible para que Zulma Guzmán responda ante la justicia desde Londres

Zulma Guzmán, foto de su ingreso a Reino Unido, donde finalmente fue capturada - crédito redes sociales

La localización de la empresaria bogotana Zulma Guzmán en Londres (Inglaterra) reactivó el proceso judicial en su contra por el asesinato de dos niñas en la capital colombiana, caso que estremeció el país en abril de 2025.

El hecho ocurrió el miércoles 17 de diciembre en horas de la mañana, cuando la policía del Reino Unido rescató a Guzmán de las aguas del río Támesis, cerca del puente de Battersea.

La mujer, de 54 años, tiene vigente una orden de captura internacional, solicitada por la Fiscalía General de la Nación a través de Interpol, tras ser identificada como la principal sospechosa del doble homicidio de las menores de edad, una de ellas hija de Juan de Bedout Vargas, que mantuvo una relación extramatrimonial con Guzmán entre 2018 y 2020.

La captura de Zulma Guzmán Castro, conocida como la ‘asesina de las frambuesas’, marca el fin de una intensa fuga internacional y así lo reportaron los medios ingleses - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Sobre lo que sigue en este dramático caso y tras lograrse su ubicación, el abogado penalista Fabio Umar, representante judicial de la familia De Bedut y quien habló en el pódcast Georgetown Americas Institute, la clave para identificar a Guzmán estuvo en el análisis de comunicaciones y registros telefónicos, junto con rastreos tecnológicos.

De acuerdo con Umar, lo siguiente en el proceso será iniciar los trámites administrativos que permitan a Guzmán comparecer en una audiencia de imputación de cargos.

Este procedimiento podría realizarse de forma virtual desde Colombia, con la asistencia de personal del consulado colombiano en el Reino Unido. La extradición formal dependerá de los acuerdos legales entre ambos países y de la valoración de los jueces británicos asistentes al caso.

“Lo que sigue son unos trámites netamente administrativos para, posterior a ello, iniciar una audiencia de imputación de cargos, que se puede hacer de manera virtual desde Colombia hacia el Reino Unido, por supuesto, con presencia de un abogado que el consulado colombiano le debe proveer para que ella inicie su proceso penal como principal sospechosa”, dijo puntualmente abogado.

La acusación por el envenenamiento de dos menores en Bogotá llevó a la captura en Londres de Zulma Guzmán - crédito captura de pantalla Verdades Incómodas / Youtube

La investigación, en la que jugó un papel central la colaboración de Juan de Bedut, permitió rastrear el dispositivo desde el que se habría coordinado la entrega de las frambuesas envenenadas. Basados en estas evidencias, la Fiscalía pidió la emisión de la circular roja de Interpol.

“Es importante reconocer la absoluta decisión del señor Juan de Bedout y de su familia de colaborar con la investigación que se adelantó en su momento en la Fiscalía. Fue el mismo Juan que contó que había tenido una relación extramatrimonial con esta persona”, agregó el penalista.

Y anotó: “La Fiscalía desplegó una investigación judicial impresionante, precisa y quirúrgica, en la que valida de cientos de pruebas técnicas, el rastreo de los celulares, a las llamadas, el Imei de los celulares”.

Guzmán había salido del país y cruzado por Argentina y España antes de establecerse en el Reino Unido, donde vivía uno de sus hijos. El fin de semana previo a su detención, sostuvo una entrevista con Focus Noticias en la que negó todos los cargos y afirmó su intención de demostrar su inocencia ante las autoridades.

Habló el doctor que detectó la intoxicación por talio a la esposa de Juan de Bedout

La Fiscalía General de la Nación amplió su investigación en torno a la muerte de dos menores en Bogotá tras hallar un antecedente relacionado con la madre de una de las víctimas, fallecida en 2021.

La mujer estuvo casada con el padre de una de las niñas y su enfermedad previa también estuvo vinculada a una intoxicación con talio, un elemento altamente tóxico. Este dato fue destacado en el programa Los Informantes de Caracol Televisión, donde se señaló que la mujer comenzó a sentir síntomas severos en diciembre de 2020, en pleno contexto de la pandemia.

El doctor Julio Portocarrero, internista y endocrino que atendió a la paciente, explicó en entrevista que la mujer presentaba “una caída severa del pelo y una neuropatía periférica terriblemente dolorosa”.

Alicia Graham murió en 2021 tras sufrir complicaciones de salud vinculadas a un presunto consumo de talio - crédito redes sociales

Gracias a estas señales, se practicaron pruebas de sangre y orina que confirmaron altos niveles de talio, superando ampliamente los valores normales. A partir de este resultado, la paciente recibió un tratamiento específico y logró una mejoría significativa, según Portocarrero: “El último examen de talio que yo le hice, que fueron dos o tres, dio cero, no detectable, o sea que estaba ya bien”.

Tras mejorarse y con el levantamiento de las restricciones sanitarias, la pareja viajó por Europa en 2021 y visitó a su amigo Alejandro Herrera en Francia. Herrera relató al programa que la mujer llegó “absolutamente destrozada” y con gran pérdida de peso, mientras que el esposo consideró que no era necesario recurrir a la atención médica de urgencia. Al regresar a Colombia, la paciente falleció un mes después, el 17 de agosto de 2021, a los 50 años.

El doctor Portocarrero informó posteriormente que la mujer sufrió una recaída durante el viaje y que, según reportes médicos posteriores, se le reactivó un tumor previamente diagnosticado, causa que se estableció como motivo de su deceso.

Aunque Portocarrero afirmó que “la probabilidad de que el talio haya sido la causa de ese tumor o de ese cáncer es cercana a cero”, advirtió que el estrés generado por la intoxicación pudo haber debilitado el sistema inmunológico de la paciente y facilitado la reaparición de la enfermedad.