Yeferson Cossio responde con ironía a las acusaciones de lavado de dinero tras polémico video en Medellín

El creador de contenido no se quedó callado ante los rumores y, fiel a su estilo, utilizó el humor para desmentir en una transmisión en vivo las sospechas sobre el origen de su dinero

Así respondió a las acusaciones por lavado de activos - crédito @letengoelchisme/IG

Las acusaciones de lavado de dinero contra Yeferson Cossio surgieron tras la difusión de un video en el que el creador de contenido aparece lanzando fajos de billetes desde el segundo piso de un bar en Medellín, presuntamente de su propiedad.

Esa escena, ampliamente compartida en redes sociales, generó una ola de comentarios y sospechas entre los internautas sobre el origen de sus ingresos, pues también algunos conocidos hicieron el mismo gesto y con mofas como “la plata es sagrada”.

El paisa dividió opiniones con este gesto - crédito @letengoelchisme/TikTok

Frente a la controversia, Cossio optó por responder de forma directa y con un tono irónico durante una transmisión en su cuenta de Kick.

Yo que gano lavando plata y andando en un McLaren. Jajaja. Oye, mírenme, lávenme en plata, investígueme”, afirmó el creador de contenido en medio de la transmisión, desestimando las acusaciones y haciendo alusión a su estilo de vida.

El influencer también se refirió a la posibilidad de ser objeto de investigaciones oficiales, asegurando que no tiene nada que ocultar.

Parce, si a mí mil veces me investiga la Dian, mil veces me investiga el que me quiera investigar, yo no debo un peso”, concluyó.

El Mclaren del que habló
El Mclaren del que habló Cossio en su más reciente video a través de Kick - crédito @yefersoncossio/IG

La polémica en torno a la conducta de Cossio en el bar de Medellín y su respuesta pública han mantenido el tema en el centro de la conversación digital.

“Por algún lado lo pueden agarrar, los gobiernos están necesitados de plata”; “una cosa es no deber un peso en impuestos y otra muy diferente es andar en negocios raros”; “esa lanzada de billetes de 2000 le va a salir más cara”, entre otros.

Ya había estado en la mira de otros entes gubernamentales

La Fiscalía General de la Nación y la Dijín abrieron una investigación preliminar en 2023 en contra Yeferson Cossio para determinar la legalidad de sus finanzas, gastos y propiedades, debido a sospechas sobre el origen de sus ingresos.

El informe policial resaltó la rápida fortuna de Cossio y la adquisición de propiedades en Antioquia y Cundinamarca.

Cossio había declarado en ese momento que sus ingresos provienen de redes sociales, asegurando ganancias mensuales de hasta 750 mil dólares en 2022 y, en su mejor mes, 1.4 millones de dólares solo en Facebook. Cobra altas sumas por publicaciones en Instagram.

Entre sus bienes de lujo se destacan un Corvette C8 2021 valuado en 700 millones de pesos, un Corvette C7, un Corvette C4 amarillo de casi 80 millones de pesos, un Cadillac Escalade ESV Sport Premium que alcanza casi los 700 millones de pesos, un McLaren 720s de casi 2.300 millones de pesos y una motocicleta BMW S1000R que oscila entre los 40 y más de 90 millones de pesos, hacen parte del garaje del creador de contenido.

Estos son algunos de los
Estos son algunos de los carros de Yeferson Cossio: Corvette C8 2021, Corvette C7, Corvette C4, Cadillac Escalade ESV Sport Premium, McLaren 720s y una motocicleta BMW S1000R. / Imagen @yefersoncossio

Además, posee un celular fabricado en oro y diamantes y realiza frecuentes viajes a destinos como Japón, Francia y Andorra. También invierte en bienes raíces, teniendo propiedades en Guatapé y Chía. Las autoridades investigan el origen y justificación de estos lujos.

Así vive en su casa con impresionantes lujos

El creador de contenido mantiene en su hogar un grupo de trabajadores de tiempo completo y asume un arriendo mensual de más de treinta millones de pesos, lo que ilustra el elevado costo de mantener un estilo de vida de alto perfil, según contó a través de sus redes sociales.

“Digamos, los gastos de aquí son terribles. Más el arriendo mensual, que son casi treinta millones de pesos. El internet, los servicios. No sé aquí cuánto llega de agua. Yo me encargo de la alimentación de todos y yo no les digo como en las empresas que: ‘Ay, yo voy a dar su alimentación, entonces, den esta cuota mensual’. No, no, no. Yo, yo me encargo felizmente de eso”, afirmó Cossio, subrayando su compromiso con el bienestar de quienes trabajan en su casa.

