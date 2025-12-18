Colombia

Tras polémico correo, el Gobierno Petro aclaró qué pasará con los pagos a los contratistas del Estado en diciembre de 2025

La controversia por los desembolsos reavivó el debate sobre la gestión de fondos públicos y la confianza en la actual administración

El Ministerio de Hacienda es
El Ministerio de Hacienda es el órgano del gobierno encargado de diseñar y ejecutar la política económica y fiscal de un país - crédito Luisa González/Reuters

El Ministerio de Hacienda respondió a la controversia surgida por la supuesta falta de recursos estatales para cumplir con los pagos a contratistas. En una declaración por medio de redes sociales, la entidad aseguró que los compromisos con estos trabajadores se mantienen y que los pagos correspondientes a noviembre se harán en diciembre, mientras que los de diciembre se efectuarán en enero del próximo año.

“Todo se reduce a que los pagos a contratistas se girarán mes vencido, como ocurre en la mayoría de los casos, previo paso de las cuentas de cobro”, informó la cartera que lidera Germán Ávila por medio de X. Además, en la misma publicación cuestionó la cobertura mediática del tema: “Algunas informaciones publicadas denotan ligereza, generalización y afán por afectar la imagen del Gobierno”, señaló la entidad.

La polémica se originó tras la difusión de un correo interno enviado el 16 de diciembre por el Programa Anual de Caja (PAC) del Ministerio de Hacienda, revelado por Valora Analitik y Blu Radio. El mensaje, dirigido a entidades como el Senado, la Cámara de Representantes, la Presidencia, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Planeación Nacional, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), la Cancillería y varios ministerios, detallaba el procedimiento para los pagos de los contratistas.

El Ministerio de Hacienda apuntó
El Ministerio de Hacienda apuntó que algunas informaciones buscan afectar la imagen del Gobierno - crédito @MinHacienda/X

En el documento, el ministerio informó: “Me permito informar que los recursos aprobados por los rubros de inversión, transferencias corrientes y gastos generales destinados para atender órdenes de prestación de servicios de personas naturales, con corte al mes de noviembre, se pagarán con los recursos asignados en el mes de diciembre”, según citaron los medios.

Cuándo se harán los pagos

Además, en el correo se precisó que los pagos pendientes correspondientes a diciembre se harán en enero de 2025, una vez las entidades ejecuten las gestiones necesarias en el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF Nación). De acuerdo con un documento compartido, se lee que “las prestaciones de servicios (...) que queden pendientes de la vigencia 2025, se pagarán en enero, una vez se realice por parte de su entidad, las gestiones correspondientes en el sistema de información Financiera SIIF Nación”.

La difusión del mensaje generó inquietud entre los contratistas del Estado, quienes, según Valora Analitik, no habían experimentado situaciones similares en años anteriores. La noticia impactó a cientos de miles de trabajadores, que recibirán en diciembre los pagos correspondientes a noviembre y deberán esperar hasta enero para los de diciembre.

Correo del Programa Anual de
Correo del Programa Anual de Caja (PAC) del Ministerio de Hacienda, enviado el 16 de diciembre, en el que se advierte a las entidades del Estado sobre el aplazamiento de los pagos a contratistas - crédito red social X

Además, se prevé que los trámites estatales habituales en enero, cuando las entidades retoman sus funciones, puedan demorar aún más la recepción de los recursos.

Malinterpretación de la información

Dentro de la respuesta a la controversia, el Ministerio de Hacienda insistió en que la información difundida fue malinterpretada y reiteró que el procedimiento de pago mes vencido es la práctica habitual. La entidad remarcó que no existe un incumplimiento de los compromisos y que los recursos están garantizados conforme a los procesos administrativos establecidos.

En cuanto a la ejecución presupuestal, el Ministerio de Hacienda reportó que, con corte a noviembre, el Gobierno nacional:

  • Comprometió $448 billones del total de $526,7 billones aprobados para 2025, lo que representa un 85,1% del presupuesto.
  • De ese monto, ya se han entregado bienes o servicios por $407,7 billones, equivalente al 77,4% de los gastos obligados, y se han pagado $403,6 billones, es decir, el 76,6%.
  • El saldo pendiente por obligar asciende a $106,7 billones, cifra inferior a la registrada el año anterior, que fue de $130 billones.
Juan Camilo Restrepo, exministro de Hacienda
Juan Camilo Restrepo, exministro de Hacienda, dice que la crisis fiscal ruge - crédito @RestrepoJCamilo/X

Como se recordará, el funcionamiento del SIIF Nación, sistema por medio del cual se gestionan los pagos estatales, implica que los contratistas deben presentar sus cuentas de cobro y esperar la asignación de recursos en el mes siguiente.

El procedimiento, aunque habitual, genera afectaciones para los contratistas, especialmente por la acumulación de pagos y las demoras administrativas que suelen presentarse al inicio del año fiscal.

Gravedad en el presupuesto

Las reacciones de expertos no se hicieron esperar. El exministro de Hacienda Juan Camilo Restrepo expresó su preocupación por la situación fiscal del país y lamentó el impacto de los retrasos en los pagos. El exfuncionario advirtió sobre la gravedad del contexto presupuestal y la presión que enfrenta el gobierno para cumplir con sus obligaciones financieras. Dijo que “la crisis fiscal ruge”.

