Supermercados en Colombia confirman horarios especiales de atención durante las festividades de final de año

Horarios en supermercados este fin año 2025 en Colombia

Las cadenas de supermercados que operan en Colombia dieron a conocer los horarios de atención definidos para las festividades de final de año, en un contexto marcado por el incremento de compras propias de la temporada y por ajustes logísticos asociados a los días festivos.

La información fue divulgada a través de comunicados y publicaciones oficiales en redes sociales de cada compañía.

De acuerdo con lo reportado por Semana, las empresas del sector señalaron que las decisiones buscan garantizar la continuidad del servicio durante las fechas de mayor demanda, al tiempo que se establecen jornadas de cierre en días específicos, en concordancia con sus políticas internas y con la normativa laboral vigente.

Horarios en supermercados este fin año 2025 en Colombia

Una de las cadenas que informó su cronograma fue D1, que confirmó que el 24 de diciembre prestará atención al público en sus tiendas de todo el país bajo los horarios habituales que maneja de manera regular. Sin embargo, precisó que el 25 de diciembre no habrá apertura de sus establecimientos, decisión que se aplicará a nivel nacional.

En relación con el cierre del año, la misma empresa indicó que el 31 de diciembre mantendrá la atención en condiciones normales, mientras que el 1 de enero sus puntos de venta permanecerán cerrados y no ofrecerán servicio a los consumidores. Esta información fue difundida a través de un mensaje dirigido a sus clientes, en el que se explicó el alcance de la medida.

“D1Lover, anticipa tus compras en D1. En estas fiestas, queremos que nuestros colaboradores también disfruten con sus familias, por eso te recordamos que el 25 de diciembre y el 1 de enero ¡no abrimos!”, señaló la cadena en una publicación realizada en sus canales digitales oficiales.

De manera similar, la cadena de supermercados Ara comunicó que durante las festividades de fin de año aplicará cierres en fechas específicas. Según informó la empresa, sus tiendas no prestarán atención al público los días 25 de diciembre y 1 de enero de 2026, en todas las regiones donde tiene presencia.

El anuncio de Ara fue realizado también por medio de redes sociales, donde la compañía explicó que la medida responde a una política corporativa definida para estas fechas. En el mensaje se hizo referencia a la importancia de permitir espacios de descanso durante los días festivos.

“Este 25 de diciembre y 1 de enero nuestras tiendas Ara estarán cerradas para que todos podamos compartir en familia. Gracias por elegirnos cada día. ¡Les deseamos una Navidad y un próspero Año Nuevo!”, expresó la cadena en su comunicación pública.

Además de los anuncios realizados por las principales cadenas de supermercados, en ciudades como Bogotá se desarrollan iniciativas institucionales orientadas a ampliar la oferta comercial durante la temporada. Desde el 16 de diciembre y hasta el 23 de diciembre de 2025, se llevan a cabo las jornadas denominadas Bogotá Despierta, las cuales buscan apoyar a más de 7.000 comercios en distintos puntos de la capital.

Estas jornadas contemplan la extensión de horarios en establecimientos comerciales, especialmente en sectores de alta afluencia como San Victorino, donde se concentra una parte significativa de las compras de fin de año. Las autoridades distritales indicaron que estas estrategias permiten distribuir la demanda y facilitar el acceso de los ciudadanos a los bienes y servicios.

Sobre el alcance de estas medidas, el subsecretario de Desarrollo Económico, Sebastián Marulanda, explicó que las acciones se enmarcan en programas que promueven la economía nocturna y el uso extendido del espacio urbano. “Con las estrategias ‘Bogotá Despierta, Bogotá 24 horas’ y ‘Hecho en Bogotá’ fomentamos la economía nocturna, se facilitan las ventas y se evitan las multitudes”, señaló el funcionario.

Marulanda agregó que estas iniciativas buscan activar la oferta comercial en horarios no convencionales y generar condiciones que favorezcan la productividad. Según lo expuesto, las medidas también se articulan con acciones orientadas a la generación de empleo y al fortalecimiento del comercio formal en la ciudad.

Durante el desarrollo de las jornadas especiales, las autoridades locales anunciaron que se realizará seguimiento al cumplimiento de las normas de convivencia, movilidad y seguridad, con el fin de acompañar el aumento de la actividad comercial propio de la temporada. Estas labores estarán a cargo de distintas entidades distritales, en coordinación con comerciantes y organizaciones del sector.

La información sobre horarios de atención y cierres en supermercados resulta clave para los consumidores que planifican sus compras en los últimos días del año, especialmente en un periodo caracterizado por una mayor demanda de productos básicos y artículos propios de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, según lo reportado por Semana.