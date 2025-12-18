Autoridades confirmaron alerta naranja por actividad sísmica y emisiones de ceniza en el volcán Puracé: “No acercarse”

Las autoridades científicas informan que la vigilancia sobre el volcán se mantiene debido a la persistencia de movimientos internos y liberación de gases, mientras se recomienda a la población seguir las indicaciones oficiales - crédito Servicio Geológico Colombiano

La actividad sísmica y las emisiones de ceniza y gases en el volcán Puracé, situado en la cadena volcánica Los Coconucos en el departamento del Cauca, persisten con intensidad, según el más reciente informe del Servicio Geológico Colombiano (SGC).

La entidad mantiene la alerta Naranja y advierte a la población sobre el riesgo de acercarse al cráter, mientras continúan los monitoreos y las recomendaciones oficiales para las comunidades cercanas.

En las últimas horas, el SGC ha registrado la continuidad de sismos asociados al movimiento de fluidos dentro del edificio volcánico, identificados como eventos de tipo Largo Periodo, pulsos de tremor y episodios de tremor continuo.

Estos movimientos sísmicos se han localizado bajo el cráter del Puracé, a profundidades menores a dos kilómetros, y se relacionan directamente con la dinámica interna de los gases y su liberación hacia la atmósfera.

El monitoreo constante revela que los episodios de sismos y expulsión de material volcánico continúan, lo que obliga a mantener las restricciones de acceso y a reforzar las medidas preventivas en las zonas cercanas - crédito captura de pantalla / X

Además, se han detectado señales sísmicas de baja magnitud vinculadas al fracturamiento de roca, tanto en el borde oriental del volcán Puracé como bajo el edificio del volcán Piocollo, con profundidades que oscilan entre uno y tres kilómetros, de acuerdo con el reporte del Servicio Geológico Colombiano.

El impacto de esta actividad se ha reflejado en la emisión de ceniza, con cuatro episodios recientes que alcanzaron alturas de hasta 1.000 metros sobre la cima del volcán.

Estas emisiones, dispersadas principalmente hacia el noroccidente por la acción de los vientos, motivaron la emisión de alertas dirigidas a la Aeronáutica Civil.

Se han recibido reportes de caída de ceniza en la localidad de Coconuco, al noroccidente del volcán, y en la vereda Chapa del municipio de Sotará, al suroccidente del edificio volcánico. El SGC también ha confirmado la detección satelital de importantes volúmenes de dióxido de azufre (SO2) liberados a la atmósfera, con una dispersión predominante hacia el occidente respecto al cráter.

Las recientes emisiones de ceniza y gases, junto con la actividad sísmica registrada, han motivado la continuidad de la alerta y la recomendación de evitar el acercamiento a las áreas próximas al cráter - crédito Fernando Vergara / AP Foto

Los niveles de temperatura en la zona del cráter se mantienen similares a los días previos, lo que sugiere la persistencia de emisiones de gases calientes desde el interior del volcán.

El estado de alerta Naranja continúa vigente, lo que implica que el volcán presenta cambios importantes en los parámetros monitoreados. El Servicio Geológico Colombiano ha explicado que, durante este periodo, pueden observarse fluctuaciones temporales en los niveles de actividad, con posibles disminuciones respecto a días o semanas anteriores.

Sin embargo, la entidad aclara que estas variaciones no significan necesariamente un retorno a la estabilidad. Para considerar el regreso a la alerta Amarilla, se requiere un periodo de evaluación sostenida en el que se analicen todos los parámetros y se identifiquen tendencias claras de disminución del riesgo.

Las autoridades han reiterado la importancia de no acercarse al cráter ni a las zonas aledañas y de seguir con atención la información oficial difundida a través de los boletines extraordinarios y los canales del SGC.

Además, se recomienda acatar las instrucciones de las autoridades locales, departamentales y de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), con el fin de salvaguardar la seguridad de las comunidades cercanas.

La continuidad de emisiones y sismos en el Puracé obliga a repensar estrategias de monitoreo y protección civil ante escenarios de vulnerabilidad creciente en comunidades cercanas - crédito SGC

El monitoreo del Servicio Geológico Colombiano también abarca otros puntos de la cadena volcánica, como el cráter Curiquinga, donde se mantiene la desgasificación a través de una grieta en la pared norte. Las emisiones observadas presentan una coloración blanca, indicativa de una composición mayoritaria de vapor de agua, fenómeno que se ha reportado de manera constante desde el 18 de noviembre.

El Servicio Geológico Colombiano mantiene la vigilancia permanente sobre la evolución del volcán Puracé y comunicará oportunamente cualquier cambio relevante en la actividad volcánica.

Finalmente, en su cuena oficial de X, el SGC recomendó que “no acercarse al cráter ni a sus alrededores y mantenerse atentos a la información que compartimos por nuestros canales oficiales”.