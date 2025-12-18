Shakira celebró ‘sold out’ para sus conciertos de 2026 en Centroamérica: “Ya estoy contando los días”

Shakira regresa a El Salvador por primera vez desde 2006, con tres conciertos históricos en San Salvador - crédito Agustin Marcarian/REUTERS

En febrero de 2025, Shakira inició en Brasil Las mujeres ya no lloran World Tour, su gira de presentaciones como parte de la promoción de su LP Las mujeres ya no lloran. Con 84 fechas realizadas hasta la fecha, la barranquillera batió récords de convocatoria para una artista latinoamericana o global en buena parte de sus paradas, todas ellas en el continente americano.

Mientras las fechas para presentarse con su fanaticada en Europa siguen en suspenso (pese a que la propia cantante afirmó en diálogo con Vanity Fair que visitará el Viejo Continente en 2026), la barranquillera celebró un nuevo hito, esta vez en América Central.

Shakira anunció el 'sold out' en sus tres fechas en El Salvador, programadas para 2026

A través de su cuenta de Instagram, la cantante confirmó que sus tres presentaciones en El Salvador, programadas para realizarse en febrero del próximo año en el estadio Mágico González de San Salvador ya están agotadas.

“Toda mi manada en Centroamérica, qué alegría que nos vamos a ver en El Salvador. Va a ser una semana histórica y ya estoy contando los días que faltan para el doce de febrero, que es el primero de los tres conciertos que vamos a tener allá. Los quiero muchísimo y prepárense para un encuentro que estoy segura será inolvidable. Nos vemos Centroamérica“, expresó la cantante en un corto clip publicado en sus historias instantáneas.

La barranquillera celebró el 'sold out' para sus presentaciones en la región durante 2026

Cabe señalar que estas tres presentaciones son las primeras que Shakira brinda en El Salvador desde 2006, cuando estuvo en ese mismo escenario —entonces llamado Estadio Nacional de la Flor Blanca— como parte del Tour Fijación Oral.

Las fechas de ‘Las mujeres ya no lloran World Tour’ en 2026

Aunque la actividad de Shakira en 2025 no ha terminado (todavía tiene pendiente una residencia de tres fechas en el Hard Rock Live de Hollywood Florida, del 27 al 29 de septiembre), ya se comienza a delinear la actividad de la artista el próximo año. Y es que, además de El Salvador, se anunció su regreso a México para tres fechas más, incluyendo una nueva en el estadio GNP Seguros que le permite extender el récord de más conciertos brindados en una sola gira, en dicho escenario, alcanzando un total de 13.

A continuación, las fechas confirmadas por la barranquillera para el próximo año:

12 de febrero: Estadio Jorge “Mágico” González, San Salvador (El Salvador)

14 de febrero: Estadio Jorge “Mágico” González, San Salvador (El Salvador)

15 de febrero: Estadio Jorge “Mágico” González, San Salvador (El Salvador)

21 de febrero: Estadio Víctor Manuel Reyna, Tuxtla Gutiérrez (México)

24 de febrero: Estadio Carlos Iturralde, Mérida (México)

27 de febrero: Estadio GNP Seguros, Ciudad de México (México)

Shakira se convierte en la artista latina con la gira más taquillera de todos los tiempos

'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour' supera los 327 millones de dólares en recaudación y 2,5 millones de entradas vendidas - crédito Agustin Marcarian/REUTERS

Mientras la barranquillera cerraba su paso por Suramérica, un informe de Billboard Boxcore reveló que Las mujeres ya no lloran World Tour se transformó en el más taquillero de la historia para una mujer latina.

En el listado se menciona que la cantautora logró recaudar más de 327 millones de dólares por las más de 2,5 millones de entradas que vendió desde el inicio de la gira. Es tal el éxito de la gira, que Shakira se convirtió en la primera artista latina en superar los 100 millones de dólares en ventas.

Cabe recordar que originalmente la gira tenía contemplado su inicio en Estados Unidos a finales de 2024 para desarrollarse principalmente en arenas. Sin embargo, la oferta desbordó las expectativas de la cantante y la productora Live Nation hasta el punto que replantearon todo el montaje para hacerlo principalmente en estadios.