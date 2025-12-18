Senado de España envió un duro mensaje al Gobierno en defensa de la libertad de prensa: Petro respondió a las críticas

Senado de España envió un duro mensaje al Gobierno nacional en defensa de la libertad de prensa - crédito Presidencia / Senado

El Senado de España emitió una moción en defensa de la libertad de prensa en Colombia, tras las denuncias de Canal 1 sobre presuntos actos de persecución y hostigamiento sistemático provenientes de altas instancias del Gobierno nacional.

Esta acción parlamentaria surge en un contexto de creciente preocupación internacional por la situación de los medios independientes en el país sudamericano, y advierte sobre posibles consecuencias para la pluralidad informativa y el equilibrio democrático.

En la sesión, Vicente Azpitarte, senador español y periodista, advirtió que las recientes medidas adoptadas por la administración de Gustavo Petro podrían equipararse a prácticas que vulneran la libertad de prensa.

A su vez, afirmó, frente a sus colegas, que “intentan afectar la concesión de un canal por supuestos incumplimientos que ni siquiera han sido aprobados”, calificando estos intentos como “distintos al interés general y sin transparente procedimiento jurídico”.

Desde la Cámara Alta de España, Azpitarte alertó también que las acciones de la administración de Gustavo Petro se estarían asemejando a prácticas que atentan contra de la libertad de prensa - crédito Europa Press

“El gobierno del señor Petro intentando suspender la concesión de un canal por supuestos incumplimientos que ni siquiera han sido probados y cuya posible controversia se resolvería simplemente en sede judicial, como corresponde a relaciones privadas entre, entre iguales”, expuso Azpitarte.

El senador también denunció lo que describió como una “obsesión” de la izquierda por controlar el relato mediático, fenómeno que, según él, se observa tanto en Colombia como en España. A propósito, alertó sobre la presunta politización de los medios oficiales colombianos, donde se estarían contratando figuras afines al discurso gubernamental.

Petro respondió a las críticas por intervención al Canal 1

Cabe recordar que el presidente Gustavo Petro ordenó en agosto de 2025 anticipar la licitación de Canal 1. Un mes después, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), bajo la dirección de Cielo Rusinque, anunció la apertura de una investigación a Caracol Radio y Canal 1 por una presunta integración empresarial no informada. Tras este anuncio, Petro publicó en sus redes sociales: “Llegó al final el contrato de Canal 1, hay que proceder a la licitación, es la ley”.

Álvaro Uribe criticó postura del Gobierno Petro sobre Canal 1 - crédito @AlvaroUribeVel/X

Las declaraciones del jefe de Estado despertaron críticas del expresidente Álvaro Uribe Vélez, que en sus redes aseguró que los planes de Petro, según él, eran quedarse con Canal 1 y seguir los pasos de Nicolás Maduro en Venezuela y de los hermanos Castro en Cuba.

“Luis Carlos Vélez sobre la pretensión Petro-Cepeda de expropiar Canal Uno para quedarse con él. Buenos alumnos de Chávez, Maduro Y Castro”, escribió Uribe Vélez en su cuenta de X.

El jefe de Estado señaló que su administración no adelanta una expropiación del Canal 1 porque el medio de comunicación pertenece al Estado colombiano - crédito @petrogustavo/X

En respuesta, el presidente Gustavo Petro sostuvo que no existe una intervención ni ataque de su administración contra Canal 1, puesto que el medio de comunicación pertenece al Estado colombiano., por lo que no hay posibilidades de expropiación, sino que pretende poner orden dentro de la compañía, ya que identificaron irregularidades.

“El Canal uno es del estado señor Uribe, ¿no sabía ? Nadie expropia su propiedad. Aunque hay quienes creen que la propiedad pública es como manejar su propia hacienda, se apropian hasta de baldíos”, concluyó.

La posición de Canal 1 tras intervención del Gobierno nacional

En entrevista con el programa Vélez por la mañana, el 16 de septiembre de 2025, Ramiro Avendaño, presidente de Canal 1, denunció la existencia de una “persecución de la libertad de prensa y de las libertades económicas” contra su medio, al que definió como empresa privada y de comunicación. Avendaño señaló que diversas entidades, principalmente el Ministerio de las TIC, estarían “hostigándolos” con el objetivo de “sacar un medio de comunicación del aire y transferirlo a otras personas que lo administren con la línea editorial”.

El directivo agregó: “Luego de una intervención del Presidente de la República, (el Ministerio) hace una contratación muy exótica a un abogado y el objeto del contrato es encontrar mecanismos que permitan declarar la caducidad del canal”.