Colombia

Salario mínimo de 2026: los pensionados dicen que “no son justos” los descuentos que les hacen y expusieron su propuesta

El gremio de adultos mayores exige que se reconozcan sus derechos en la negociación y que se eliminen cargas que afectan el bienestar

Para mediados y finales de
Para mediados y finales de 2025, se estima que en Colombia hay alrededor de 2,16 a 2,2 millones de pensionados - crédito Colprensa

La Confederación de Pensionados de Colombia (CPC) presentó sus reclamos en la mesa de concertación del salario mínimo DE 2026 al apuntar a los descuentos de salud que afectan a los adultos mayores en Colombia. Expusieron que los descuentos obligatorios para salud impactan de manera desproporcionada a los que dependen de una pensión.

Esto, teniendo en cuenta que el sistema actual establece que los pensionados que reciben un salario mínimo ($1.423.500 actual) obtienen el mismo porcentaje de incremento que se aprueba para este indicador, mientras que los que perciben más de un salario mínimo ven las mesadas ajustadas según el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que para este año se fijó en 5,3%.

Sin embargo, la principal inconformidad del gremio no se limita a los incrementos, sino que se concentra en los descuentos de salud, que varían entre 4% para quienes reciben un salario mínimo, 10% para quienes perciben entre uno y tres salarios mínimos (entre $1.423.500 y $4.270.500 actuales), y 12% para quienes superan ese rango. La estructura, según el mismo, genera una carga inequitativa y reduce el poder adquisitivo de los pensionados.

Para 2025, el salario mínimo
Para 2025, el salario mínimo en Colombia aumentó 9,54% - crédito Mauricio Alvarado/Colprensa

“Insistimos en que no se cobre el aporte de la salud para la pensión de sobrevivientes cuando ya el usuario tiene pensión por vejez. No es justo que le descuente el doble aporte de la salud a sabiendas de que el que está vivo ya está pagando su salud”, expresó el vocero de la CPC, Jhon Jairo Díaz, al resaltar la urgencia de revisar el sistema de aportes y la equidad en los ajustes de las mesadas.

Otro punto pendiente es la Mesa A-14, un compromiso asumido por la anterior ministra del Trabajo Gloria Inés Ramírez en el Congreso de la República, pero que no se concretó tras la aprobación de la reforma pensional. Los pensionados reclaman que este espacio legislativo sea reconocido en las actuales negociaciones.

Restitución de la mesada 14

Además, la restitución de la mesada 14, eliminada en reformas previas, figura entre las demandas históricas del sector, junto con la eliminación del aporte a salud y el reajuste de las mesadas conforme al aumento del salario mínimo.

s

Al mismo tiempo de los reclamos de los pensionados, las centrales obreras presentaron, el 18 de diciembre, su propia propuesta en la mesa de concertación. Respaldadas por el concepto de “salario mínimo vital” y una deuda acumulada en materia de productividad, las organizaciones sindicales solicitaron un incremento del 16% para el salario mínimo de 2026, lo que equivaldría a $227.680 y llevaría el ingreso básico a $1.650.680.

Salario es insuficiente

Argumentan que el salario actual resulta insuficiente frente al costo real de vida, ya que una canasta alimentaria para una familia de cuatro personas asciende a $3.141.188, lo que deja el ingreso mínimo 45,4% por debajo de esa necesidad básica.

El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Fabio Arias, valoró de manera positiva los anuncios preliminares sobre el posible aumento, pero insistió en la necesidad de que el ajuste se acerque lo más posible al 16% ($227.760).

Empresarios y trabajadores están lejos
Empresarios y trabajadores están lejos de lograr un acuerdo sobre el aumento del salario mínimo - crédito @AntonioSanguino/X

“Desde la Central Unitaria de Trabajadores nos parece que es un buen anuncio, pero seguimos insistiendo especialmente a quien en definitiva va a tener la definición, al presidente Gustavo Petro, a que se aproxime lo más que se pueda a 16%”, manifestó al considerar que un incremento en esa proporción sería una excelente noticia para los trabajadores del país.

Qué proponen los empresarios

Por su parte, los principales gremios empresariales, entre ellos Andi, Acopi, SAC y Asobancaria, presentaron una postura unificada ante el Ministerio de Trabajo en el que proponen un aumento del 7,21% ($102.634). La cifra resulta de sumar la inflación de los últimos 12 meses (5,3%), la productividad total de los factores (0,91% según el Dane) y 100 puntos básicos adicionales para preservar el poder adquisitivo de los trabajadores.

Durante las discusiones, un representante del bloque empleador sugirió como alternativa un incremento de dos puntos porcentuales por encima del IPC, lo que llevaría el ajuste a 8,21%, aunque la propuesta final se mantuvo en 7,21%.

