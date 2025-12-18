Colombia

Rossy Lemos degustó la ración de campaña que reciben las Fuerzas Militares en operaciones especiales: “Está duro”

El suministro de menús típicos de la temporada es reforzado mediante envíos aéreos y apoyos económicos, permitiendo que los agentes en servicio accedan a productos tradicionales durante las celebraciones decembrinas

La periodista degustó la ración de campaña que reciben los miembros de las Fuerzas Militares - crédito Ministerio de Defensa

Uniformados de la fuerza pública permanecerán en servicio durante las fiestas de fin de año, mientras la población alista sus compras navideñas y la tradicional cena de Nochebuena del 24 y del 31 de diciembre.

Para los que se encuentran en regiones de difícil acceso, el Ministerio de Defensa acostumbra a disponer de raciones alimentarias especiales empacadas al vacío y de larga duración con el fin de garantizar la alimentación de los agentes en servicio.

De hecho, una fuente castrense indicó que la distribución de raciones de campaña es habitual, pero que en época de celebraciones se procura enviar alimentos en cargas aéreas o, incluso, entregar efectivo para que los uniformados puedan adquirir productos a su preferencia o sumarlo a su nómina.

El Ministerio de Defensa distribuye
El Ministerio de Defensa distribuye raciones alimentarias especiales a uniformados en regiones de difícil acceso durante Navidad y Año Nuevo - crédito Mindefensa

A propósito, con motivo de la temporada navideña, la periodista, presentadora y creadora de contenido Rossy Lemos fue invitada a conocer y degustar la ración diseñada especialmente para estas fechas.

Según explicó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, “preparamos en la agencia logística con mucho amor” los alimentos característicos del menú navideño que recibirán los efectivos desplegados en el país.

La ración de campaña de las Fuerzas Militares

El menú presentado estuvo compuesto por panela, refresco hidratante, panettone italiano, envuelto de mazorca y lechona.

Durante la degustación, Lemos detalló cada uno de los componentes antes de probarlos frente a la audiencia.

El ministro de Defensa, Pedro
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, destacó la preparación especial de los menús navideños para los agentes en servicio -crédito Comando General Fuerzas Militares

Al abrir el envuelto de mazorca, destacó la curiosidad de presentarlo en ese formato: “¿Habíamos visto un envuelto de mazorca en esta presentación?, Pues se las traigo".

Tras probar la lechona, expresó su sorpresa por la calidad del plato principal. “¡Está buena la lechona!“, relató, mientras describía el sabor de los distintos alimentos incluidos en la ración.

Lemos hizo la observación que el pan incluido en la ración esta “duro”, aunque señaló que con aguadepanela, “pasa”.

El menú también incluyó: sudado de papa, “ganó el chef”, dijo. Probó el pan de ajonjoló, maní japonés, leche condensada, azúcar, café, chocolate, también complementó la ración de campaña para las tres comidas del día.

“De verdad que son unos duros. Yo los admiro, los respeto profundamente. Siempre tengan en cuenta que estamos con ustedes. Son los verdaderos héroes. Y bueno, que disfruten esta comida navideña”, puntualizó la periodista.

La reacción de Lemos fue de agrado para usuarios en redes sociales, al compartir la experiencia de consumir una cena típica en condiciones de campaña. Algunos usurios aplaudieron que se entregue un menú completo y pensado para los uniformados, mientras que otros señalaron que se trataría de una “estrategia” para vender la imagen de la fuerza pública.

Las raciones empacadas al vacío
Las raciones empacadas al vacío aseguran la alimentación de los agentes de la Fuerza Pública en servicio en zonas apartadas o en operaciones especiales - crédito Ejército Nacional

“Se aprovechan de cualquier cosa para vender imagen”; “Ojalá diga la realidad de comer eso porque se sabe q es comida pero puede hacer algo mucho mejor para nuestro soldados”; “El gobierno que más dignificó la labor de los militares, mejor alimentación y mejor salario... Duélale a quien le duela”; “Pero todo frío y sabrá cuánto tiempo lo tiene preparado”; “Esa comida de campaña es deliciosa, parce, los frijoles de chupete el pan todo (sic)”, fueron algunas reacciones al respecto.

Cabe señalar que, en el último mes del año, la Fuerza Pública es reconocida económicamente por su labor y servicio a través del pago de la prima de Navidad, un beneficio esperado por militares y policías en el país. Este desembolso, que corresponde a un mes de salario calculado sobre la asignación de noviembre, se efectúa antes del 15 de diciembre, permitiendo que los uniformados reciban estos recursos antes de las celebraciones de fin de año.

El pago de esta prima responde a normas especiales que regulan los derechos de la Fuerza Pública, cuyo régimen laboral difiere del resto de los empleados estatales.

