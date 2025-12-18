Petro aprovechó afirmaciones de Miguel Uribe Londoño para sacudirse de señalamientos: “Mucho tiempo dijeron que el responsable del crimen era yo”

El presidente Gustavo Petro insistió en que sea la Fiscalía la que determine responsabilidades sobre el crimen de Miguel Uribe Turbay, tras polémicas declaraciones de su padre, Miguel Uribe Londoño - crédito Juan Diego Cano/Presidencia - @migueluribel/X

Las declaraciones entregadas recientemente por Miguel Uribe Londoño, ex precandidato presidencial del Centro Democrático, en las que parece haber culpado a miembros de la colectividad sobre el crimen cometido contra su hijo, el exsenador y exaspirante Miguel Uribe Turbay, dieron pie para que el presidente de la República, Gustavo Petro, acusado por la familia de haber hostigado al congresista asesinado, se sacudiera de los señalamientos en su contra.

En su perfil de X y compartiendo un fragmento del diálogo que sostuvo el veterano político con el medio Telemundo 51, el primer mandatario insistió en la importancia en delegar las labores de investigación y acusación en la Fiscalía General de la Nación. Con ello, negó los señalamientos que se han hecho en su contra, por los constantes ataques contra el congresista, incluso radicados ante los organismos judiciales por su abogado, Víctor Mosquera.

“Mucho tiempo duraron diciendo que el responsable del crimen del senador Uribe Turbay era yo, y resulta que su padre ahora acusa a otras personas ajenas a mi gobierno. Es la fiscalía la responsable de clarificar y acusar“, expresó el primer mandatario en su perfil de X, con lo que le salió al paso a lo dicho en la referida entrevista: en la que Uribe Londoño habló de la ”guerra" que, según él, le hicieron al interior de la colectividad a su hijo, por liderar en las encuestas.

Con esta publicación en redes sociales, el presidente Gustavo Petro se refirió a las declaraciones de Miguel Uribe Londoño, padre de Miguel Uribe Turbay, sobre el crimen del senador - crédito @petrogustavo/X

¿Qué dijo Miguel Uribe Londoño sobre el asesinato de su hijo?

El momento más impactante de la entrevista surgió cuando el político antioqueño, padre del asesinado senador Uribe Turbay, se refirió al caso de su hijo: que fue víctima de un atentado el 7 de junio y falleció dos meses después. Además, mencionó a María Fernanda Cabal, Paola Holguín y Paloma Valencia como aparentemente responsables del ambiente hostil que se generó en contra del joven político, y como esa atmósfera influyó para el magnicidio.

“A Miguel lo hostigaron, amenazaron el partido, las candidatas compañeras de él, porque él les iba ganando. Y parte de ese hostigamiento le llevó a la muerte, porque Miguel salió a la calle a hacer campaña política, por su deseo enorme de que él le iba a ganar porque iban a ser los candidatos, y lo obligaron en el partido a que hiciera dizque calle, política en la calle”, señaló el ex aspirante presidencial en diálogo con el mencionado medio, lo que desató toda una controversia.

Uribe Londoño fue tajante al referirse a las encuestas dentro del Centro Democrático, contra las senadoras María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Paola Holguín - crédito @SenadoGovCo/X - @paolaholguinm - @mariafernandacabal/Instagram

En otro de los apartes, el político relató que su salida de la escogencia del Centro Democrático es resultado de una decisión que calificó de apresurada “Yo no abandoné el partido Centro Democrático. A mí alguien, algún directivo, por una decisión injusta, apresurada, porque no me quería en el partido, no quería que yo fuera el candidato, tomó la decisión de sacarme del proceso sin ninguna... sin debido proceso, sin preguntarme a mí nada”, explicó Uribe Londoño.

Frente a las versiones que lo vinculaban con un respaldo a la candidatura presidencial de Abelardo de la Espriella, actual favorito entre sectores de derecha, el exaspirante rechazó haber ofrecido apoyo político al abogado. “Yo no apoyé a Abelardo. Yo acepté conversar con él porque él me ofreció a mí que yo fuera su candidato a la vicepresidencia”, aclaró Uribe Londoño en declaraciones a Telemundo 51, durante una entrevista difundida por ese canal.

El senador falleció el 11 de agosto de 2025 tras permanecer internado por dos meses en la Fundación Santa Fe de Bogotá - crédito Captura de Video

Al referirse al impacto del voto en el exterior, especialmente en Estados Unidos, Urige Turbay sugirió que podría mantener su actividad política. “La situación mía en cuanto a la violencia que a mí me ha tocado vivir, al tamaño de víctima que yo he sido del narcotráfico, me hace ser el candidato con mayor capacidad para tomar las decisiones que hay que tomar, porque pueden ser molestas", indicó el político, que recibirá el aval del partido Demócrata Colombiano.