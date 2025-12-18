Paro armado del ELN en Antioquia generó millonarias pérdidas en el transporte: usuarios no viajaron “por temor y zozobra”

El paro armado del ELN en Antioquia generó pérdidas superiores a 3.000 millones de pesos en el sector transporte intermunicipal - crédito composición fotográfica

El reciente paro armado decretado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en Antioquia dejó más de 3.000 millones de pesos en pérdidas para las empresas de transporte intermunicipal, según informó la Asociación de Transportadores de Pasajeros.

La medida, que extendió sus restricciones durante 72 horas en corredores estratégicos del departamento, obligó a suspender varias rutas, dejó vehículos detenidos y provocó una notoria disminución de pasajeros en las terminales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Durante las jornadas del paro, los usuarios optaron masivamente por aplazar o cancelar sus viajes por temor a quedar atrapados en hechos violentos o enfrentamientos en carretera. La incertidumbre marcó la actividad del sector y evidenció, según el gremio, la fragilidad de la libertad de movilidad ante la acción de grupos armados en la región.

Ruta suspendida, buses detenidos y terminales vacías

La baja afluencia de pasajeros en las terminales de Medellín evidenció el impacto del paro armado en la movilidad regional - crédito Colprensa

El director de la Asociación de Transportadores de Pasajeros, Samir Echeverry, explicó que el golpe económico sufrido incluyó la quema de un bus y la abrupta caída en los ingresos de taquilla.

“Nuestro servicio de transporte intermunicipal ha sentido la afectación por estas 72 horas de paro por parte del ELN. Esto suma ya 3.000 millones de pesos en pérdidas económicas, incluyendo un vehículo incinerado y lo que se dejó de percibir por usuarios que no viajaron por el temor y la zozobra”, aseguró Echeverry a través de un comunicado.

El impacto se sintió no solo en los balances contables de las empresas, sino también en estaciones de paso clave, donde la afluencia de pasajeros cayó de manera visible. Las terminales de Medellín, capital de Antioquia, operaron con notoria baja afluencia.

En corredores frecuentes hacia el Chocó y el norte del departamento, las empresas suspendieron completamente los viajes para garantizar la integridad de conductores y usuarios. De acuerdo con las cifras del gremio, la paralización afectó a miles de familias que dependen directa o indirectamente del transporte público regional.

La suspensión de rutas y la quema de un bus durante el paro del ELN afectaron gravemente a empresas y pasajeros en Antioquia - crédito Colprensa

Usuarios entre el miedo y la espera: historias de quienes cancelaron sus viajes

El miedo se impuso como factor determinante entre los viajeros. Luis Eduardo Henao relató que cambió su rutina de desplazamiento habitual: “Yo siempre viajo de noche, pero con el paro armado preferí hacerlo de día. Da miedo, sobre todo después de que quemaron un bus esta semana; se necesita más seguridad en las carreteras”, expresó en testimonio registrado por Blu Radio.

Otro usuario, Alberto Zuluaga, decidió no viajar hasta la finalización del tiempo estipulado por el ELN. “Íbamos a viajar en la noche y no lo hicimos, esperando a que culminaran las 72 horas y que las vías estuvieran más seguras”, afirmó para el mismo medio.

El efecto de este miedo tuvo también eco entre conductores y personal operativo. Según confirmó Echeverry, la consulta sobre el estado de orden público en cada corredor se volvió parte de la rutina. La posibilidad de ver vehículos incinerados o ser testigo de hechos violentos hizo de la incertidumbre una constante en la vida de transportadores y pasajeros.

Siete hechos violentos durante la protesta y exigencias de seguridad al Estado

El miedo y la incertidumbre llevaron a usuarios a cancelar o aplazar sus viajes ante el riesgo de hechos violentos en las carreteras - crédito X

Con base en el balance oficial de las autoridades, durante el paro armado del ELN en Antioquia ocurrieron al menos siete incidentes violentos, entre ellos, la incineración de un bus en las cercanías del municipio de Valdivia y un hostigamiento contra el Ejército Nacional en el que resultó herido un menor de edad.

Estos episodios acrecentaron la zozobra en varias subregiones del departamento y profundizaron la preocupación ciudadana sobre la seguridad y la protección de los derechos básicos.

Organizaciones de transportadores y comunidades afectadas reiteraron su exigencia a las autoridades nacionales y departamentales: “Se requieren garantías de seguridad reales y presencia institucional efectiva en todas las vías. No puede repetirse otro episodio que paralice la movilidad y el trabajo de tantos hogares que viven del transporte”, sostuvo Echeverry.