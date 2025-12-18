Colombia

Paro armado del ELN en Antioquia generó millonarias pérdidas en el transporte: usuarios no viajaron “por temor y zozobra”

Las restricciones impuestas durante 72 horas obligaron a cancelar viajes y dejaron vehículos detenidos, lo que repercutió en la economía de quienes dependen del sector y en la seguridad de los usuarios

Guardar
El paro armado del ELN
El paro armado del ELN en Antioquia generó pérdidas superiores a 3.000 millones de pesos en el sector transporte intermunicipal - crédito composición fotográfica

El reciente paro armado decretado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en Antioquia dejó más de 3.000 millones de pesos en pérdidas para las empresas de transporte intermunicipal, según informó la Asociación de Transportadores de Pasajeros.

La medida, que extendió sus restricciones durante 72 horas en corredores estratégicos del departamento, obligó a suspender varias rutas, dejó vehículos detenidos y provocó una notoria disminución de pasajeros en las terminales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Durante las jornadas del paro, los usuarios optaron masivamente por aplazar o cancelar sus viajes por temor a quedar atrapados en hechos violentos o enfrentamientos en carretera. La incertidumbre marcó la actividad del sector y evidenció, según el gremio, la fragilidad de la libertad de movilidad ante la acción de grupos armados en la región.

Ruta suspendida, buses detenidos y terminales vacías

La baja afluencia de pasajeros
La baja afluencia de pasajeros en las terminales de Medellín evidenció el impacto del paro armado en la movilidad regional - crédito Colprensa

El director de la Asociación de Transportadores de Pasajeros, Samir Echeverry, explicó que el golpe económico sufrido incluyó la quema de un bus y la abrupta caída en los ingresos de taquilla.

“Nuestro servicio de transporte intermunicipal ha sentido la afectación por estas 72 horas de paro por parte del ELN. Esto suma ya 3.000 millones de pesos en pérdidas económicas, incluyendo un vehículo incinerado y lo que se dejó de percibir por usuarios que no viajaron por el temor y la zozobra”, aseguró Echeverry a través de un comunicado.

El impacto se sintió no solo en los balances contables de las empresas, sino también en estaciones de paso clave, donde la afluencia de pasajeros cayó de manera visible. Las terminales de Medellín, capital de Antioquia, operaron con notoria baja afluencia.

En corredores frecuentes hacia el Chocó y el norte del departamento, las empresas suspendieron completamente los viajes para garantizar la integridad de conductores y usuarios. De acuerdo con las cifras del gremio, la paralización afectó a miles de familias que dependen directa o indirectamente del transporte público regional.

La suspensión de rutas y
La suspensión de rutas y la quema de un bus durante el paro del ELN afectaron gravemente a empresas y pasajeros en Antioquia - crédito Colprensa

Usuarios entre el miedo y la espera: historias de quienes cancelaron sus viajes

El miedo se impuso como factor determinante entre los viajeros. Luis Eduardo Henao relató que cambió su rutina de desplazamiento habitual: “Yo siempre viajo de noche, pero con el paro armado preferí hacerlo de día. Da miedo, sobre todo después de que quemaron un bus esta semana; se necesita más seguridad en las carreteras”, expresó en testimonio registrado por Blu Radio.

Otro usuario, Alberto Zuluaga, decidió no viajar hasta la finalización del tiempo estipulado por el ELN. “Íbamos a viajar en la noche y no lo hicimos, esperando a que culminaran las 72 horas y que las vías estuvieran más seguras”, afirmó para el mismo medio.

El efecto de este miedo tuvo también eco entre conductores y personal operativo. Según confirmó Echeverry, la consulta sobre el estado de orden público en cada corredor se volvió parte de la rutina. La posibilidad de ver vehículos incinerados o ser testigo de hechos violentos hizo de la incertidumbre una constante en la vida de transportadores y pasajeros.

Siete hechos violentos durante la protesta y exigencias de seguridad al Estado

El miedo y la incertidumbre
El miedo y la incertidumbre llevaron a usuarios a cancelar o aplazar sus viajes ante el riesgo de hechos violentos en las carreteras - crédito X

Con base en el balance oficial de las autoridades, durante el paro armado del ELN en Antioquia ocurrieron al menos siete incidentes violentos, entre ellos, la incineración de un bus en las cercanías del municipio de Valdivia y un hostigamiento contra el Ejército Nacional en el que resultó herido un menor de edad.

Estos episodios acrecentaron la zozobra en varias subregiones del departamento y profundizaron la preocupación ciudadana sobre la seguridad y la protección de los derechos básicos.

Organizaciones de transportadores y comunidades afectadas reiteraron su exigencia a las autoridades nacionales y departamentales: “Se requieren garantías de seguridad reales y presencia institucional efectiva en todas las vías. No puede repetirse otro episodio que paralice la movilidad y el trabajo de tantos hogares que viven del transporte”, sostuvo Echeverry.

Temas Relacionados

Paro armadoELNAsociación de Transportadores de PasajerosAntioquiaTransporte intermunicipalColombia-NoticiasColombia-Economía

Más Noticias

Lotería de Meta resultados 17 de diciembre: quién ganó el premio mayor de $1.800 millones

Como cada miércoles, aquí están los resultados de la Lotería del Meta

Lotería de Meta resultados 17

Tenga en cuenta: Así regirá el pico y placa en Cartagena este jueves

La restricción vehicular en Cartagena cambia todos los días y depende del tipo de automóvil que se tiene, así como del último dígito de la placa

Tenga en cuenta: Así regirá

Pilas: Así rotará el Pico y Placa en Villavicencio este jueves 18 de diciembre

Esto le interesa si va a conducir por las calles de ciudad este jueves

Pilas: Así rotará el Pico

En qué barrios de Bogotá habrá cortes de agua este jueves

A lo largo del día se realizarán trabajos que provocan recortes de agua potable en diferentes zonas de la ciudad

En qué barrios de Bogotá

Pico y Placa en Cali: restricciones vehiculares para evitar multas este jueves 18 de diciembre

Esto le interesa si va a manejar por las calles de ciudad este jueves

Pico y Placa en Cali:
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

La violencia se reorganiza en

La violencia se reorganiza en Colombia, crecieron los grupos armados y el Estado pierde control territorial

Lo que se sabe de los dos presuntos disidentes de las Farc abatidos por el Ejército de Ecuador en zona fronteriza

Ministerio del Interior anunció recursos para la reconstrucción de Buenos Aires, Cauca, tras violento atentado

Autoridades ofrecen hasta $500 millones por ‘Max Max’, responsable de los atentados terroristas en Buenos Aires

Paro del ELN reafirmó que es la estructura armada en todo el continente capaz de ejercer hegemonía militar y política: hay alerta

ENTRETENIMIENTO

Blessd desató furor entre sus

Blessd desató furor entre sus seguidores tras compartir su impresionante transformación física: así luce

Una cábala que terminó en la estrella 11: así acompañó la reina del Carnaval, Michell Char, al Junior campeón

Hicieron un muñeco de Año Viejo con el rostro de Yina Calderón y no le gustó: “Todos los años es lo mismo”

Conozca a la novia de José Enamorado, la figura del Junior de Barranquilla campeón de la Liga BetPlay

Lokillo es tendencia en Latinoamérica por sus batallas de rap: el antioqueño es el más visto de la FMS

Deportes

Atlético Nacional, tricampeón de la

Atlético Nacional, tricampeón de la Copa Colombia: superó a Medellín por 1-0 en el Atanasio Girardot

Estos son los campeones de la Copa Colombia en toda la historia: Atlético Nacional le sacó ventaja al Medellín

Harold Santiago Mosquera se despidió de Santa Fe con emotivo video: “Me voy tranquilo porque lo di todo”

Fútbol colombiano tuvo récord de expulsiones en el segundo semestre de 2025 con más de 100 tarjetas

La advertencia de Lothar Matthäus sobre la ofensiva del Bayern y Luis Díaz: “La historia no gira solamente en dos”