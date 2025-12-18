Colombia

Más de 1.100 policías reforzarán la seguridad en Cali durante la Feria tras atentado en barrio Mariano Ramos

Tras el atentado con explosivos que dejó dos suboficiales muertos en Cali, autoridades anunciaron el arribo de 1.100 policías para reforzar la seguridad durante la Feria, mientras avanzan pesquisas con videos y hallazgos en terreno

Guardar
Policía Nacional aumentará pie de
Policía Nacional aumentará pie de fuerza en Cali tras ataque explosivo - crédito Colprensa

La ciudad de Cali recibió el anuncio de un refuerzo policial superior a los 1.000 uniformados como parte de las medidas adoptadas tras el atentado registrado en el barrio Mariano Ramos, hecho en el que murieron dos suboficiales de la Policía luego de un ataque con explosivos contra una patrulla.

Las autoridades informaron que continúan las investigaciones para establecer responsabilidades y reconstruir la secuencia de los hechos.

De acuerdo con la información oficial, los primeros avances de la investigación se concentraron en labores realizadas directamente en el lugar del atentado y en zonas aledañas.

Policía Nacional aumentará pie de
Policía Nacional aumentará pie de fuerza en Cali tras ataque explosivo - crédito Colprensa

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

En el terreno fueron halladas cámaras trampa, dispositivos que, según las autoridades, habrían sido utilizados para hacer seguimiento a los movimientos de la patrulla policial antes de la activación de los artefactos explosivos. Estos elementos fueron puestos a disposición de los investigadores para su análisis técnico.

Paralelo a estos hallazgos, los equipos judiciales avanzan en la verificación de registros de cámaras de seguridad instaladas en el sector y en otros puntos de la ciudad. El objetivo de esta revisión es identificar recorridos, tiempos y posibles responsables del ataque. Las autoridades señalaron que el análisis de estos videos forma parte del proceso para lograr la plena identificación de las personas involucradas.

El atentado ocurrió a pocos días del inicio de la Feria de Cali, uno de los eventos culturales y turísticos más importantes del país, lo que incrementó la preocupación ciudadana por las condiciones de seguridad durante las celebraciones. En este contexto, el alcalde de Cali, Alejandro Éder, se pronunció para confirmar la llegada de un contingente adicional de la Policía Nacional con el fin de fortalecer la vigilancia en distintos puntos de la ciudad.

Policía Nacional aumentará pie de
Policía Nacional aumentará pie de fuerza en Cali tras ataque explosivo - crédito Colprensa

Según indicó el mandatario local, el refuerzo total será de 1.100 policías, quienes se sumarán a los dispositivos ya existentes durante el desarrollo de la Feria. De ese grupo, los primeros 150 uniformados arribaron a la ciudad de manera anticipada, como parte de la estrategia escalonada de despliegue. La administración distrital explicó que estos efectivos serán distribuidos en zonas priorizadas de acuerdo con análisis de riesgo.

En declaraciones entregadas tras el consejo de seguridad, el alcalde señaló: “La feria va para adelante, nos va a llegar un refuerzo de 1.100 policías para la feria y ayer justamente llegaron los primeros 150 hombres. Aquí lo importante es entender que en Cali estamos conteniendo una situación muy compleja pues el suroccidente está convulsionado”. La administración local sostuvo que el dispositivo busca garantizar condiciones de seguridad durante los eventos masivos programados.

Las autoridades locales también reiteraron que el trabajo operativo se realiza de manera coordinada con la Policía Nacional y otras instituciones del Estado. El refuerzo no solo se concentrará en los escenarios de la Feria, sino también en corredores viales, sectores residenciales y puntos considerados estratégicos por los organismos de seguridad, con el fin de prevenir nuevos hechos violentos.

En medio de este panorama, el alcalde hizo un llamado al Gobierno nacional para que se mantenga una atención prioritaria sobre la situación de orden público en Cali y en el suroccidente del país. En su pronunciamiento, el mandatario subrayó la necesidad de acciones conjuntas entre los distintos niveles del Estado frente al accionar de grupos armados ilegales que operan en la región.

- crédito Colprensa
- crédito Colprensa

“El Gobierno nacional tiene que priorizar la seguridad de los colombianos en general, no es un tema político ni ideológico, se trata de sentido común”, expresó el alcalde durante su intervención. Estas declaraciones se dieron mientras continúan los operativos de control y vigilancia en la ciudad, así como las labores de inteligencia orientadas a esclarecer el atentado.

Las autoridades confirmaron que las investigaciones permanecen en curso y que se mantienen activos los protocolos de seguridad establecidos tras el ataque. La recolección de material probatorio, el análisis de dispositivos encontrados y la revisión de videos hacen parte del proceso que adelantan los organismos competentes. La administración distrital informó que las medidas de seguridad se ajustarán de manera permanente conforme avancen las indagaciones y se desarrollen los eventos de la Feria de Cali.

Temas Relacionados

Pie de fuerza en CaliAtentado en CaliCAIPolícia NacionalColombia-noticias

Más Noticias

Gobierno abrió ronda minera para explotar cobre y oro por 30 años en 14 áreas ubicadas en cuatro departamentos

La Agencia Nacional de Minería puso en marcha una ronda para cobre, oro y polimetálicos, con 14 áreas previamente estudiadas en Antioquia, La Guajira, Cesar y Tolima, que podrán ser adjudicadas a inversionistas para exploración y producción

Gobierno abrió ronda minera para

Cajas de compensación ampliarán su oferta con servicios para animales de compañía en el Sistema de Subsidio Familiar

La iniciativa busca integrar programas para mascotas dentro de la oferta social del sistema

Cajas de compensación ampliarán su

Rigoberto Urán se vuelve viral junto a J Balvin tras concierto sold out en Bogotá: “No podemos parar la música”

El ciclista protagonizó un divertido video en los camerinos, mostrando su alegría y cercanía con el cantante mientras celebraban con amigos y familiares

Rigoberto Urán se vuelve viral

Asociación de educación superior advierte sobre retos fiscales, pasivos pensionales y autonomía universitaria en debate por reforma educativa

ACREES llamó a la comunidad educativa a mantener una postura crítica frente a la reforma, al advertir límites presupuestales, pasivos pensionales superiores a 8 billones, cambios en el PIB y la necesidad de preservar autonomía e independencia institucional

Asociación de educación superior advierte

En qué situaciones los colegios en Colombia no pueden negar el cupo a un estudiante, según la normativa vigente

La legislación educativa establece escenarios específicos en los que las instituciones públicas y privadas deben garantizar la continuidad escolar, incluso cuando existen situaciones académicas o disciplinarias, siempre que no se configuren causales formales previstas en la ley y los reglamentos internos

En qué situaciones los colegios
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

La violencia se reorganiza en

La violencia se reorganiza en Colombia, crecieron los grupos armados y el Estado pierde control territorial

Lo que se sabe de los dos presuntos disidentes de las Farc abatidos por el Ejército de Ecuador en zona fronteriza

Ministerio del Interior anunció recursos para la reconstrucción de Buenos Aires, Cauca, tras violento atentado

Autoridades ofrecen hasta $500 millones por ‘Max Max’, responsable de los atentados terroristas en Buenos Aires

Paro del ELN reafirmó que es la estructura armada en todo el continente capaz de ejercer hegemonía militar y política: hay alerta

ENTRETENIMIENTO

Rigoberto Urán se vuelve viral

Rigoberto Urán se vuelve viral junto a J Balvin tras concierto sold out en Bogotá: “No podemos parar la música”

Blessd desató furor entre sus seguidores tras compartir su impresionante transformación física: así luce

Una cábala que terminó en la estrella 11: así acompañó la reina del Carnaval, Michell Char, al Junior campeón

Hicieron un muñeco de Año Viejo con el rostro de Yina Calderón y no le gustó: “Todos los años es lo mismo”

Conozca a la novia de José Enamorado, la figura del Junior de Barranquilla campeón de la Liga BetPlay

Deportes

Caos en el Atanasio Girardot:

Caos en el Atanasio Girardot: Hinchas del DIM invaden la cancha tras la final de Nacional en la Copa Colombia

Atlético Nacional, tricampeón de la Copa Colombia: superó a Medellín por 1-0 en el Atanasio Girardot

Estos son los campeones de la Copa Colombia en toda la historia: Atlético Nacional le sacó ventaja al Medellín

Harold Santiago Mosquera se despidió de Santa Fe con emotivo video: “Me voy tranquilo porque lo di todo”

Fútbol colombiano tuvo récord de expulsiones en el segundo semestre de 2025 con más de 100 tarjetas