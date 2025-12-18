Más de 1.100 policías reforzarán la seguridad en Cali durante la Feria tras atentado en barrio Mariano Ramos

Policía Nacional aumentará pie de fuerza en Cali tras ataque explosivo - crédito Colprensa

La ciudad de Cali recibió el anuncio de un refuerzo policial superior a los 1.000 uniformados como parte de las medidas adoptadas tras el atentado registrado en el barrio Mariano Ramos, hecho en el que murieron dos suboficiales de la Policía luego de un ataque con explosivos contra una patrulla.

Las autoridades informaron que continúan las investigaciones para establecer responsabilidades y reconstruir la secuencia de los hechos.

De acuerdo con la información oficial, los primeros avances de la investigación se concentraron en labores realizadas directamente en el lugar del atentado y en zonas aledañas.

En el terreno fueron halladas cámaras trampa, dispositivos que, según las autoridades, habrían sido utilizados para hacer seguimiento a los movimientos de la patrulla policial antes de la activación de los artefactos explosivos. Estos elementos fueron puestos a disposición de los investigadores para su análisis técnico.

Paralelo a estos hallazgos, los equipos judiciales avanzan en la verificación de registros de cámaras de seguridad instaladas en el sector y en otros puntos de la ciudad. El objetivo de esta revisión es identificar recorridos, tiempos y posibles responsables del ataque. Las autoridades señalaron que el análisis de estos videos forma parte del proceso para lograr la plena identificación de las personas involucradas.

El atentado ocurrió a pocos días del inicio de la Feria de Cali, uno de los eventos culturales y turísticos más importantes del país, lo que incrementó la preocupación ciudadana por las condiciones de seguridad durante las celebraciones. En este contexto, el alcalde de Cali, Alejandro Éder, se pronunció para confirmar la llegada de un contingente adicional de la Policía Nacional con el fin de fortalecer la vigilancia en distintos puntos de la ciudad.

Según indicó el mandatario local, el refuerzo total será de 1.100 policías, quienes se sumarán a los dispositivos ya existentes durante el desarrollo de la Feria. De ese grupo, los primeros 150 uniformados arribaron a la ciudad de manera anticipada, como parte de la estrategia escalonada de despliegue. La administración distrital explicó que estos efectivos serán distribuidos en zonas priorizadas de acuerdo con análisis de riesgo.

En declaraciones entregadas tras el consejo de seguridad, el alcalde señaló: “La feria va para adelante, nos va a llegar un refuerzo de 1.100 policías para la feria y ayer justamente llegaron los primeros 150 hombres. Aquí lo importante es entender que en Cali estamos conteniendo una situación muy compleja pues el suroccidente está convulsionado”. La administración local sostuvo que el dispositivo busca garantizar condiciones de seguridad durante los eventos masivos programados.

Las autoridades locales también reiteraron que el trabajo operativo se realiza de manera coordinada con la Policía Nacional y otras instituciones del Estado. El refuerzo no solo se concentrará en los escenarios de la Feria, sino también en corredores viales, sectores residenciales y puntos considerados estratégicos por los organismos de seguridad, con el fin de prevenir nuevos hechos violentos.

En medio de este panorama, el alcalde hizo un llamado al Gobierno nacional para que se mantenga una atención prioritaria sobre la situación de orden público en Cali y en el suroccidente del país. En su pronunciamiento, el mandatario subrayó la necesidad de acciones conjuntas entre los distintos niveles del Estado frente al accionar de grupos armados ilegales que operan en la región.

“El Gobierno nacional tiene que priorizar la seguridad de los colombianos en general, no es un tema político ni ideológico, se trata de sentido común”, expresó el alcalde durante su intervención. Estas declaraciones se dieron mientras continúan los operativos de control y vigilancia en la ciudad, así como las labores de inteligencia orientadas a esclarecer el atentado.

Las autoridades confirmaron que las investigaciones permanecen en curso y que se mantienen activos los protocolos de seguridad establecidos tras el ataque. La recolección de material probatorio, el análisis de dispositivos encontrados y la revisión de videos hacen parte del proceso que adelantan los organismos competentes. La administración distrital informó que las medidas de seguridad se ajustarán de manera permanente conforme avancen las indagaciones y se desarrollen los eventos de la Feria de Cali.