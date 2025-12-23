Colombia

Gustavo Petro finalmente realizará alocución presidencial este martes para anunciar el salario mínimo del 2026: estaría alrededor de $1.800.000 al mes

El mandatario comunicará el ajuste definitivo del ingreso mensual de los empleados formales, cifra que según proyecciones oficiales podría superar los $1.800.000 con el auxilio de transporte incluido

El presidente Gustavo Petro decretaría
El presidente Gustavo Petro decretaría el salario mínimo del 2026 a través de una alocución presidencial este martes 23 de diciembre de 2025 - crédito Juan Cano/Presidencia/Flickr

El presidente Gustavo Petro presentará esta noche una alocución presidencial para oficializar el decreto sobre el incremento del salario mínimo que regirá en 2026.

De acuerdo con las estimaciones entregadas por el ministro del Interior, Armando Benedetti, el ajuste podría ubicarse entre el 11 % y el 12 %.

Esta actualización elevaría el salario mínimo mensual, junto con el auxilio de transporte, a una cifra cercana o superior a $1.800.000.

Caracol Radio informó que la decisión final será comunicada oficialmente por el jefe de Estado, tras el proceso de concertación entre el Gobierno, los gremios empresariales y las centrales sindicales.

El anuncio responde a la expectativa nacional sobre el ajuste anual de este ingreso, que afecta de manera directa a millones de trabajadores formales en el país.

Noticia en desarrollo...

