La Registraduría Nacional confirmó impresionante cifra de aspirantes inscritos para las elecciones del Congreso: hay más de 500 listas

La Registraduría Nacional publica el listado definitivo de 3.144 candidatos al Congreso para las elecciones legislativas de 2026 en Colombia - crédito Colprensa

El proceso electoral de cara a las elecciones legislativas de 2026 alcanzó un hito clave con la publicación del listado definitivo de candidatos al Congreso, tras el cierre del periodo de modificaciones.

La Registraduría Nacional del Estado Civil confirmó que 3.144 aspirantes competirán por una curul en el Senado o la Cámara de Representantes, en un escenario que anticipa una de las contiendas más disputadas de los últimos años y que, según la autoridad electoral, constituye la base sobre la que se desarrollarán los próximos meses de campaña y control institucional.

La cifra de candidatos inscritos, que representa la fotografía principal del panorama político, sólo podrá modificarse en circunstancias excepcionales hasta finales de febrero de 2026.

La Registraduría precisó que, hasta el 8 de febrero, se permitirán cambios en caso de revocatorias por causales constitucionales o legales, así como por inhabilidades sobrevinientes.

Además, hasta el 25 de febrero, será posible inscribir nuevos aspirantes únicamente si ocurre la muerte o incapacidad física permanente de un candidato previamente registrado. El listado también podrá ajustarse por decisiones judiciales, lo que mantiene abierta la posibilidad de variaciones puntuales antes del cierre definitivo.

El proceso electoral colombiano permite modificaciones en las listas de candidatos solo por causas excepcionales hasta febrero de 2026, según se indicó desde la Registraduría - crédito Luisa González/Reuters

Como parte del procedimiento legal, la Registraduría remitió la relación completa de candidatos al Consejo Nacional Electoral (CNE), la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República, en cumplimiento del Artículo 33 de la Ley 1475 de 2011.

Este cruce institucional activa los mecanismos de verificación para revisar requisitos de elegibilidad, régimen de inhabilidades e incompatibilidades y la legalidad de las inscripciones, con el objetivo de garantizar la transparencia y seguridad jurídica del proceso.

El universo de aspirantes quedó conformado por 1.078 candidatos al Senado y 2.066 a la Cámara de Representantes. Para el Senado, se inscribieron 26 listas: 16 corresponden a la circunscripción nacional, con 1.054 candidatos, y 10 a la circunscripción indígena, con 24 aspirantes.

En la Cámara de Representantes, las 498 listas se distribuyen así: 302 territoriales (1.631 candidatos), 10 indígenas (22 candidatos), 46 afrodescendientes (124), 17 internacionales (43 candidatos) y 123 de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep), con 246 candidatos.

El cierre de inscripciones y modificaciones trajo consigo movimientos de última hora en las listas de los partidos. El exgobernador de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa, renunció a su aspiración presidencial para buscar una curul en el Senado por el Partido Liberal.

Héctor Olimpo Espinosa renuncia a la presidencia y se postula al Senado por el Partido Liberal, tras entregar más de 1,6 millones de firmas - crédito Archivo Infobae

Espinosa, que recientemente entregó más de 1’600.000 firmas a la Registraduría para respaldar su candidatura, explicó en rueda de prensa en la sede del Partido Liberal: “Anuncio al país mi candidatura al Senado, con el propósito de ejercer una defensa firme de las libertades, del equilibrio de poderes y una democracia fuerte, responsable, que les dé protagonismo real a las regiones”. Esta decisión alteró la lista liberal, ya que su hermana, Karina Espinosa, también aspiraba a repetir curul por la misma colectividad.

En la coalición conformada por Fuerza Ciudadana y Comunes, el exgobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, anunció cambios en la cabeza de lista al Congreso.

Inicialmente liderada por Nelson Alarcón, exdirector de Fecode y actual directivo de la CUT, la lista será encabezada por Gloria Gaitán, hija del líder liberal asesinado Jorge Eliécer Gaitán. Caicedo declaró: “Muy probablemente la lista, convergencia o coalición Fuerza Ciudadana sea encabezada por la hija del caudillo Jorge Eliécer Gaitán, Gloria Gaitán, y distintos líderes de opinión y movimientos sociales, poblaciones y lideresas”.

Además, expresó sus expectativas para la elección: “Tenemos que pasar el umbral; si se logra con una votación significativa, sostener más de cuatro o seis senadores”.

Colombia se prepara para renovar las 284 curules del Congreso y elegir presidente en las elecciones del 8 de marzo de 2026 - crédito Colprensa/Prensa Senado

Otros anuncios recientes incluyeron la postulación de Wilson Ruiz, exministro de Justicia del gobierno de Iván Duque, al Senado por el partido Salvación Nacional, liderado por Enrique Gómez, que ocupará el número 20 en una lista abierta. Asimismo, el relator deportivo Javier Fernández Franco, conocido como el ‘Cantante del gol’, desistió de su inscripción inicial en la lista del Nuevo Liberalismo y ahora figura con el número nueve en la lista del Partido de la U.

Con la definición de las candidaturas, Colombia entra en la fase decisiva de preparación para las elecciones legislativas del 8 de marzo de 2026, en las que se renovarán las 284 curules del Congreso —108 en el Senado y 176 en la Cámara de Representantes— y se elegirá un nuevo presidente.

El proceso avanza con la reglamentación de la campaña, la supervisión de la propaganda política, la organización logística de los comicios y la adopción de medidas para garantizar el derecho al voto en todo el territorio nacional.