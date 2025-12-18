‘La casa de los famosos Colombia’ ya tiene fecha de estreno para su tercera temporada

Comienzan a circular los primeros nombres de los posibles participantes de la tercera temporada de 'La casa de los famosos Colombia' - crédito Canal RCN

El regreso de La casa de los famosos Colombia 3 al Canal RCN ya tiene fecha y hora confirmadas: el estreno será el lunes 12 de enero a las 8:00 p. m., según informó la producción a través de un comunicado.

Esta nueva temporada promete ofrecer a los televidentes una experiencia renovada, con dinámicas inesperadas y la convivencia de diversas personalidades bajo un mismo techo durante más de veinticuatro horas, lo que anticipa momentos de alta tensión y entretenimiento.

En esta edición, el programa mantendrá su tradicional aftershow, un espacio nocturno que analizará los acontecimientos más relevantes de la jornada a cargo de Karen Sevillano y Vicky Berrío.

La ganadora de la primera temporada y la comediante, volverán a liderar este formato, encargándose de profundizar en los episodios más comentados y de aportar contexto a los hechos que marquen el desarrollo diario dentro de la casa como ocurrió en la segunda temporada.

El proceso de selección de los participantes ha combinado la votación del público con decisiones directas del Jefe del reality. Hasta el momento, los concursantes confirmados por elección de la audiencia son: Nicolás Arrieta, Yuli Ruiz, Alexa Torrex, Esteban (Tebi) Bernal, Luisa Cortina, Eidevin López, Lorena Altamirano y Maiker Smith.

Por otro lado, el ingreso directo, determinado por el Jefe de la casa, ha sumado a Manuela Gómez, Franck Luna (Campanita), Johanna Fadul, Marilyn Patiño y Juanse Laverde, este siendo el último convocado hasta el momento.

La transmisión en vivo estará disponible desde la noche del estreno a través de la señal de Canal RCN, y los seguidores podrán acceder al contenido y al desarrollo del reality mediante la aplicación oficial del canal.

Además, la producción centralizará información, actualizaciones y detalles de cada etapa en el sitio web lacasadelosfamososcolombia.com, ampliando así la experiencia para la audiencia.

Qué han dicho los confirmados a la tercera temporada

En conversación con el Canal RCN, Manuela Gómez la primera convocada por el Jefe a la tercera temporada explicó que la incompatibilidad entre ambas es notoria y que prefiere rodearse de personas directas, afirmando que: “Me da alergia la gente falsa y prefiero a quienes dicen las cosas directo a la yugular, sin rodeos ni máscaras”.

En el video que oficializó su participación, Manuela reiteró su postura sobre Calderón con una frase tajante:“¿Yina Calderón? No me importa ni me interesa”.

Por su parte, Campanita también se refirió a quién le gustaría encontrarse en la casa estudio. El participante confesó que preferiría no compartir la casa con Valentino Lázaro, el cual describió como “engreído y prepotente”, características que, según sus palabras, le resultan difíciles de tolerar.

Por su parte, la elegida por el público Yuli Ruiz, en entrevista con Infobae Colombia aseguró que no le gustaría encontrarse en la casa estudio a Tatiana Murillo, conocida como la Barbie colombiana. El motivo de su opinión estaba enfocada en las acusaciones de la influencer que estaba utilizando bots para escalar en las votaciones.

Sobre sus estrategias para el reality, Campanita explicó que cada concursante llega con un plan definido, pero que el suyo será “estar en todos lados como el río”, una metáfora que desarrolló así:“La mía es estar aquí y acá como el río. [...] hay rocas grandes o pequeñas, el río fluye por su corriente. Así voy a estar yo: aquí y acá, pero fluyendo”.

Otros afirmaron que personalidades como la de Yina Calderón o Valentino Lázaro no les gustaría verlas en la casa estudio, así como otros no van a permitir que se les involucre en polémicas como fue el caso de Johanna Fadul, que fue calificada por Calderón como un mueble más.