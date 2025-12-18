Colombia

J Bavin criticó el resultado del ‘Mundial de desayunos de Ibai Llanos’ y lo invitó a comer el que piensa es el mejor plato

La competencia gastronómica de las redes sociales que creó el influenciador español ocasionó una ola de comentarios a favor y en contra, pero el del cantante colombiano llamó la atención

El comentario que le hizo
El comentario que le hizo J Balvin a Ibai Llanos por su mundial de desayunos - crédito Ibai/YouTube

El reto viral impulsado por el streamer Ibai Llanos en el que puso a competir la gastronomía en las redes sociales llamado “Mundial de desayunos” fue motivo de conversación por varias semanas, especialmente por el resultado final.

El debate sobre cuáles eran los mejores platos del mundo llevó a varias personalidades y fanáticos a opinar en las plataformas digitales, cada uno apoyando a su tierra, ya que la idea era que los usuarios votaran y ayudaran a elegir entre dieciséis países cuál ofrece el mejor desayuno del mundo, mediante un sistema de votación en las plataformas digitales.

Una actividad que Ibai Llanos aseguró que decidió realizar con el objetivo de resolver de manera lúdica y colectiva la discusión sobre la superioridad de las cocinas nacionales.

Y como cualquier torneo deportivo tradicional, hubo octavos de final, cuartos de final, semifinales y una final en la que solo uno de los países fue coronado como campeón.

El Mundial de los Desayunos de Ibai Llanos: la batalla entre Perú, México, España y más - crédito @ibaillanos/TikTok

Los enfrentamientos de la primera ronda quedaron organizados: Perú enfrentó a México; Reino Unido a Argentina; Colombia a Costa Rica; Estados Unidos a Bolivia; España a Francia; Guatemala a Ecuador; Japón a Chile; y Venezuela a República Dominicana.

Cada uno de esos obtuvo votos de los seguidores defendiendo su respectiva gastronomía matutina y la mecánica de participación era que cada emparejamiento, Ibai Llanos publicaba dos comentarios, uno por cada país, y después los usuarios decidan con su voto cuál avanzaba a la siguiente fase.

Sin embargo, en el momento en el que le tocó pelear a la comida colombiana, al parecer, los productos que eligió el español para mostrar la comida típica del país no fueron los mejores y esto causó todo un debate que llevó al público a dejar críticas.

Como por ejemplo la del creador de contenido Beta Mejía, el cual hizo una grabación en la que aseguró que la comparación realizada por Ibai Llanos no era la acertada para distinguir la gastronomía matutina de Colombia.

Ibai Llanos lanza el Mundial
Ibai Llanos lanza el Mundial de los Desayunos y pone a pelear a dieciséis países por el desayuno más sabroso, pero un colombiano defendió la comida de su país - crédito @ibaillanos/IG y @ betamejia/IG

En la publicación, Mejía le habló de manera directa a Llanos y puso una mesa completa con una selección de alimentos emblemáticos, que sí conformarían un desayuno digno de reconocimiento internacional, en su conocimiento y percepción, mientras le expresa su inconformidad con el hecho de que dejó por fuera de la final a Colombia y de que calificó negativamente a la comida del país.

Ibai, parcero, usted está meando fuera del tieso. Vea, le muestro lo que es un desayuno colombiano, pero a lo bien... tenemos buñuelito, pan de bono —que ganó como mejor pan del mundo— tenemos unos deliciosos chicharroncitos icónicos de mi país. Una arepita de huevo de la costa colombiana, empanaditas de papa y carne. Un huevito perico. Tenemos calentado paisa y obviamente tenemos que servir el mejor café del mundo. El cafecito colombiano”, indicó el creador de contenido colombiano.

Pero eso no es todo, a la inconformidad se sumó el cantante colombiano J Balvin, el cual fue entrevistado recientemente por Ibai Llanos en su casa en Medellín y cuando terminó la conversación aprovechó para lanzarle un comentario directo.

Te mereces un desayuno, pero un desayuno colombiano, porque el que se ganó eso tuyo, eso que tú dijiste que ganó, ¿de dónde es? ¿Venezuela?, no, no, no, es el colombiano“, le expresó J Balvin a Ibai Llanos.

J Balvin le dice a Ibai Llanos cuál es el mejor desayuno del mundo y crítica el resultado final de su mundial - crédito Ibai/YouTube

La semifinal quedó conformada por los enfrentamientos entre Perú y Chile, y Venezuela y Bolivia, tras una reñida votación en la que la contienda entre Perú y Ecuador registró la mayor cantidad de votos en todas las plataformas.

La magnitud del fenómeno fue tal que presidentes y personalidades de los países involucrados instaron públicamente a sus compatriotas a participar, respaldando a sus respectivos desayunos típicos. Sin embargo, fueron Perú y Venezuela los ganadores y por eso J Balvin aprovechó la oportunidad de que el español pasó por su casa para entrevistarlo en la mañana y lanzarle una pulla por no haber elegido correctamente los productos para hablar de las comidas típicas de los países.

