Invima envió una alerta a los ‘rumberos’ que toman sueros para aliviar el guayabo: “No se deben mezclar con alcohol”

La normativa impide que estos productos se ofrezcan en espacios de ocio para evitar confusiones y proteger a quienes asisten a eventos masivos

El Invima advierte sobre los
El Invima advierte sobre los riesgos de usar sueros hidratantes para tratar la resaca tras el consumo de alcohol - crédito imagen Ilustrativa Infobae

El aumento en la popularidad de los sueros hidratantes como supuesto remedio para el malestar posterior al consumo de alcohol motivó una reciente advertencia del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima).

La institución alertó sobre los riesgos de utilizar estos productos fuera de su contexto médico, recordando que, aunque son de venta libre, poseen indicaciones y contraindicaciones que deben respetarse.

Durante las celebraciones de diciembre, el Invima identificó un incremento en el uso inadecuado de sueros de hidratación, sales de rehidratación oral y bebidas energizantes.

Según la entidad, la tendencia se asocia con campañas publicitarias intensivas que han instalado la creencia de que estos productos ayudan a aliviar el “guayabo” o resaca.

El uso inadecuado de sueros
El uso inadecuado de sueros de hidratación y sales rehidratantes aumenta durante las celebraciones de diciembre, según el Invima - crédito imagen Ilustrativa Infobae

En su comunicado, la institución fue categórica: “No son buenos para combatir el guayabo. No se deben mezclar con alcohol”, insistió, añadiendo que “no deben utilizarse como si fueran cualquier otro tipo de producto”

Según recalcó la entidad, el consumo de sueros de hidratación y rehidratación oral en Colombia exige precaución y cumplimiento estricto de la normativa vigente. Estos productos, clasificados como medicamentos de venta libre, no deben considerarse bebidas de uso general, ya que su uso inadecuado puede representar riesgos para la salud.

Los sueros de hidratación y rehidratación oral están formulados para reponer líquidos y electrolitos en casos de deshidratación. Su composición responde a parámetros técnicos definidos y su indicación principal es el tratamiento de la deshidratación leve, moderada o grave, causada por vómitos, diarrea intensa u otras condiciones clínicas que provocan una rápida pérdida de líquidos.

Existen también formulaciones orientadas a la prevención temprana de la deshidratación en situaciones de riesgo, siempre bajo las indicaciones aprobadas en el registro sanitario correspondiente.

El Invima recalca que los
El Invima recalca que los sueros hidratantes están formulados para tratar deshidratación por vómitos o diarrea, no para el malestar por alcohol - crédito imagen Ilustrativa Infobae

El comunicado también abordó las posibles consecuencias del exceso en el consumo de este tipo de soluciones.

Según indicó el Invima, el consumo inadecuado de estos sueros puede generar complicaciones, especialmente en la población pediátrica, donde se recomienda la supervisión médica.

El uso excesivo puede provocar hipernatremia (aumento de sodio en sangre) y está contraindicado en personas con insuficiencia cardíaca, renal, hipertensión, edemas o bajo tratamiento con medicamentos que retienen sodio, como los corticoesteroides.

Además, el Invima indicó que estos productos no están indicados como bebidas hidratantes de uso general ni como remedios para dolores de cabeza, resacas, o para recuperar el ánimo o la energía. También señaló que no deben mezclarse con bebidas alcohólicas ni combinarse con otros medicamentos de venta libre, como analgésicos, sin la debida orientación profesional.

En cuanto a la comercialización, los sueros de hidratación y rehidratación oral deben contar con la presentación y etiqueta aprobada por la autoridad sanitaria, incluyendo el número de registro y la categoría del producto.

Solo pueden venderse en droguerías, farmacias, almacenes de cadena, grandes superficies y otros establecimientos que cumplan con los requisitos del servicio farmacéutico.

La normativa prohíbe expresamente la venta y distribución de estos sueros en bares, gastrobares, discotecas, festivales musicales y eventos culturales o deportivos. La comercialización en estos espacios puede inducir a error al consumidor, haciéndole creer que se trata de una bebida hidratante, además de que no se garantizan las condiciones adecuadas de almacenamiento y conservación requeridas para medicamentos, lo que puede afectar su calidad y eficacia.

Asimismo, está prohibida la venta conjunta de estos sueros con otros medicamentos, como analgésicos o antiácidos, o con productos de otras categorías, como bebidas alcohólicas.

Como orientación para los consumidores, se recomienda verificar siempre el número de registro sanitario antes de adquirir estos productos y reportar cualquier irregularidad en la publicidad o venta a través de los canales oficiales disponibles en el sitio web de la autoridad sanitaria.

