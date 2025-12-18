Gustavo Petro contestó a cuestionamientos de Abelardo de la Espriella a Laura Restrepo: “Me parece que rechazar una invasión es de latinoamericanos”

Gustavo Petro contestó a la publicación del abogado criticando la postura de la escritora colombiana respecto a María Corina Machado - crédito @delaespriella_style/Instagram/Presidencia de Colombia

El precandidato presidencial Abelardo de la Espriella criticó a la escritora colombiana Laura Restrepo por su decisión de cancelar su participación en el Hay Festival de Cartagena 2026.

Según se informó, la ausencia de Restrepo respondió a la presencia en el evento de la líder opositora venezolana María Corina Machado, reciente ganadora del Premio Nobel de la Paz.

El presidente Gustavo Petro frente a las palabras del aspirante a ocupar la Casa de Nariño a partir del 2026 no se quedó callado defendió a la escritora y expresó: “Me parece que rechazar una invasión es de latinoamericanos”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Laura Restrepo y otros escritores, como Giuseppe Caputo, cancelaron su participación en el Hay Festival de Cartagena 2026 como forma de protesta ante el apoyo de María Corina Machado a la “intervención militar de EE. UU. en América Latina”.

Frente a dicha decisión, Abelardo De la Espriella lamentó que el trabajo intelectual pueda terminar, según él, justificando regímenes autoritarios y rechazando la interacción con líderes de la oposición venezolana. Además, cuestionó directamente el rol de Restrepo en el debate público, sugiriendo que usa su actividad literaria como un recurso político.

“Qué valiosa es la intelectualidad para la democracia cuando está al servicio de los ciudadanos. Qué triste es cuando termina justificando tiranías y rechazando el diálogo con heroínas como María Corina Machado. ¡Aquí se desnuda Laura Restrepo, la activista disfrazada de escritora para avalar dictaduras!”, aseveró el abogado en su mensaje.

Abelardo De La Espriella lanzó duras críticas en contra de la escritora Laura Restrepo - crédito @ABDELAESPRIELLA

De la Espriella cerró su pronunciamiento haciendo énfasis en el valor simbólico de la figura de María Corina Machado. Al mismo tiempo, reiteró su crítica a escritoras como Laura Restrepo, a quienes acusa de rehusar el diálogo y el reconocimiento de esas voces opositoras.

“Qué irónico: el libro más importante es el que, con su lucha contra la tiranía, escribe @MariaCorinaYA; el que cuenta la historia de quien batalla por la libertad, en contra de todo, sin un solo acto de violencia. Pero existen ‘escritoras’ que se niegan a leerlo, que se niegan a escucharlo… que se niegan a escribirlo”, dijo el precandidato presidencial.

Gustavo Petro salió en defensa de la escritora Laura Restrepo por la publicación de Abelardo De La Espriella - crédito @petrogustavo

El presidente Gustavo Petro respondió defendiendo a Laura Restrepo y resaltando su papel en la literatura latinoamericana. En su mensaje, Petro reivindicó la postura de la escritora frente a la posibilidad de intervenciones extranjeras, considerándola coherente con valores compartidos en la región.

“Laura Restrepo es una de las más brillantes escritoras de América Latina. Me parece que rechazar una invasión es de latinoamericanos y eso la enaltece”, contestó el primer mandatario del país por medio de su mensaje de X.

Petro lamentó el papel que, a su juicio, han asumido algunos sectores de la intelectualidad jurídica en Colombia, al señalar que han terminado respaldando causas que considera perjudiciales para el país. En sus palabras: “Es triste que parte de la intelectualidad jurídica de Colombia haya terminado defendiendo paramilitares e invasiones”.

Por su parte, Laura Restrepo, autora de libros como La novia oscura y Delirio, explicó en una carta que su ausencia en el Hay Festival se debe a la presencia de María Corina Machado como invitada.

Restrepo considera que la dirigente venezolana apoya la intervención militar de Estados Unidos en la región, señalando que ya se han realizado operaciones militares en el Caribe y el Pacífico bajo el argumento de combatir el narcotráfico, y que esa acción podría extenderse con incursiones terrestres en Venezuela y, potencialmente, Colombia.

La escritora Laura Restrepo explicó por qué no asistirá al Hay Festival - crédito @jdcorreau/X

La escritora manifestó que su decisión responde a que la participación de Machado implica apoyar posiciones que, en su opinión, ponen en riesgo la autonomía de las naciones latinoamericanas, un punto que ella no puede aceptar.

“Invitar como ponente a la señora Machado ha sido cruzar la raya. No se le puede dar tarima y facilitar audiencia a quien, como la señora Machado, promueve posturas y actividades a favor del sometimiento de nuestros pueblos y contra la soberanía de nuestros países. Con la intervención imperialista no se discute, sino que se la rechaza sin miramientos”, señaló en su misiva.